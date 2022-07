Le azioni da comprare per gli analisti

Mediobanca Securities è negativa sul futuro delle banche italiane. Per gli esperti quello che potrebbe andar male sta andando male e i tassi in rialzo sono un piccolo sollievo. La crisi politica alimenterà l’incertezza fino a fine anno, mettendo a rischio il Pnrr. Il termometro più rapido del pericolo, lo spread Btp/Bund, è balzato a 230 punti e lo scudo Bce non ha calmato i mercati. Le banche italiane hanno avuto performance del 10% inferiori rispetto alla concorrenza Ue dall’inizio della guerra.

BIFIRE

Alantra ha avviato la copertura con TP a 5,4 euro. Il prezzo esprime un potenziale rialzo del +81%. La ricerca sottolinea le potenzialità di crescita spinta dalla richiesta di prodotti ignifughi.

CELLULARLINE

Intesa Sanpaolo ha ridotto il TP che scende da 5,3 a 3,75 €. Esprinet ha deciso di abbassare l’offerta a 3,75 € dal precedente 4,41 €.

Continua a leggere sulla copia digitale del giornale