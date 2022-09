Enav vola alto, le azioni da comprare per gli analisti

Le azioni da comprare per gli analisti

Per gli analisti di JP Morgan il mercato potrebbe aver toccato il fondo dopo il crollo della scorsa settimana. Grazie alla tenuta degli utili societari, al profondo pessimismo nel posizionamento degli investitori e ai segnali che la Fed potrebbe essere riuscita a mitigare le aspettative di inflazione, «qualsiasi ribasso da qui in poi sarebbe limitato», puntualizzano gli esperti.

CELLULARLINE

Per Intesa Sanpaolo il TP è a 3,75 €. Il secondo trimestre ha confermato il trend positivo di crescita già registrato nel primo, segnalano gli analisti, secondo cui i dati aumentano la visibilità sulla ripresa in corso dei ricavi e dei margini del gruppo. A ogni modo, concludono gli esperti, crediamo che gli investitori al momento siano più focalizzati sugli sviluppi connessi all’offerta lanciata su Esprinet che non sui numeri di bilancio.

ENAV

Akros conferma il TP a 4 €. Il traffico a luglio e agosto è stato molto forte. Il consistente aumento dei prezzi dei voli atteso in autunno/inverno crea alcune preoccupazioni spiegano gli analisti.

