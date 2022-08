Stati Uniti ottimi per Ariston, le azioni da comprare per gli analisti

Le azioni da comprare per gli analisti

Il FTSEMib ha chiuso venerdì 22.535 punti, dopo aver oscillato tra un minimo di 22.522 punti e un massimo di 22.931 punti. Il ritorno della paura sui mercati è stata dettata da alcuni commenti dei funzionari della Federal Reserve, che hanno ribadito la strada dell’aumento dei tassi.

ARISTON

Intesa Sanpaolo (TP a 11 €) punta l’attenzione sull’Inflation Reduction Act dell’amministrazione Biden, che tra le varie misure dovrebbe affrontare il cambiamento climatico usando incentivi per le aziende private per produrre più energia rinnovabile e per le famiglie per trasformare il loro consumo di energia. Il mercato Usa resta una geografia importante per la società. Grazie agli incentivi gli analisti ritengono che a partire dal 2023 i ricavi negli Stati Uniti debbano segnare una solida crescita (a doppia cifra nei primi anni).

CNHI

Mediobanca Securities conferma il Tp a 18,3 €. Nel periodo tra l’8 e il 12 agosto la società ha acquistato 468.000 azioni proprie, per un esborso di 6 milioni di dollari. Dall’avvio del programma, ricordano gli analisti, CNH ha comprato 6,4 milioni di azioni proprie.