Tecnogym prepara lo sprint, le azioni da comprare per gli analisti

Le azioni da comprare per gli analisti

Nella seduta di ieri il controvalore degli scambi è salito a 1,66 miliardi di euro, rispetto agli 1,42 miliardi di martedì.

D’AMICO

Equita Sim conferma rating Hold e TP di 0,21 € in attesa della pubblicazione dei dati di oggi. Gli esperti, in dettaglio, si aspettano un trimestre in forte crescita.

0,19 € Equita 0,21 €

INTERPUMP

Mediobanca Securities conferma rating Outperform e TP di 54,5 € in attesa dei conti. Gli esperti si aspettano un altro forte trimestre, con un buon controllo dei costi, e segnalano che i numeri saranno in continuità con i forti trend osservati nei primi tre mesi dell’anno.

Continua a leggere sulla copia digitale del giornale