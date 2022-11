Eni il migliore, le azioni da compare secondo gli analisti

Le azioni da comprare per gli analisti

L’equilibrata forza rialzista dell’indice è supportata dall’incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere a una continuazione della fase rialzista verso quota 23.359,6.

AGATOS

Intesa Sanpaolo assegnato un TP a 1,45 € (da 1,53 € della precedente research del 26 giugno). La limatura è dovuto all’aumento dei tassi.

BELLINI NAUTICA

CFO Sim ha avviato la copertura con un TP di 3,50 € Bellini Nautica è una realtà fondata nel 1967 operante nel settore della nautica di lusso e specializzata nel trading di imbarcazioni (nuove e usate), nel restauro e trading di Vintage Riva. Secondo la Sim, grazie a un business model leggero l’azienda mostra una solida capacità di generare cassa.

ELICA

Equita Sim indica un Tp a 3,5 euro. Gli analisti hanno abbassato del 5% le stime 2023. In generale, Elica si conferma best in class nel settore, con una valutazione del titolo più che ragionevole dato il cambio di passo sul mix di prodotto (più alto di gamma, più diversificato). Mediobanca Securities ha limato da 3,5 a 3,4 € il TP,

ENI

Deutsche Bank conferma il TP di 15,7 € dopo conti del terzo trimestre oltre le attese. In particolare l’utile netto ha battuto del 16% il consensus e del 20% le attese di DB.

LEONARDO

Deutsche Bank conferma il TP di 12 € in attesa dei conti. Gli esperti, ricordando il contratto siglato a luglio dal gruppo con il ministero polacco della Difesa, stimano per il terzo trimestre del gruppo ordini in salita del 58%.

MAIRE TECNIMONT

Equita Sim ha alzato il TP da 3,3€ a 3,5 €. Gli analisti dopo i conti trimestrali hanno migliorato le stime. Intesa Sanpaolo conferma 4,6€. I conti trimestrali sono stati «solidi, in linea con il consenso, con un forte miglioramento nella divisione Green Energy e un Outlook positivo per il quarto trimestre 2022 e per il 2023».

MEDIOBANCA

A detta degli esperti di Deutsche Bank la generazione di ricavi evidenziata da Mediobanca – TP di 9,8 € – resta molto forte nonostante uno scenario esterno sempre più sfidante, che potrebbe portare ad un approccio alla fuga dal rischio da parte di consumatori e investitori e quindi impattare sui ricavi.

PIAGGIO

Bestinver conferma il TP di 3,2-3,6 € dopo conti forti, con una solida crescita dei ricavi e un margine operativo del 14,7% (dall’11,6% del terzo trimestre 2021) nonostante uno scenario macro decisamente non favorevole. Berenberg, in una nota dal titolo ”Speeding into 2023”, ha alzato il TP a 3,5 € da 3,4 € . Mediobanca Securities l’ha portato a 3 €. Intesa Sanpaolo ha alzato il TP a 3,1 € da 3 € dopo conti trimestrali materialmente oltre le attese, grazie ad una performance decisamente migliore del previsto in Asia-Pacifico e ad un robusto mix.

SARAS

Mediobanca Securities ha alzato il TP a 0,9 € da 0,85 €, dopo conti del terzo trimestre oltre le attese, che hanno finito per mettere in secondo piano l’addio (inaspettato) del ceo.