Le migliori azioni da comprare e vendere a Piazza Affari

La Borsa di Milano è vista aprire in crescita insieme al resto d’Europa. Il future dell’indice EuroStoxx50 +0,4%. Le migliori azioni da comprare oggi 20 febbraio 2023 sono Unicredit e Moncler. Vendere Unipol

COMPRARE E VENDERE OGGI

MONCLER:

Mediobanca alza il target da 65 a 68 euro, rafforza l’Outperform.

UNICREDIT

entrerà a far parte della ristretta elite dell’indice EUROSTOXX 50 dal 27 febbraio. Molti investitori istituzionali si adeguano alla composizione di uno degli indici più rappresentativi della zona euro ed è probabile che la domanda favorirà ancora la banca italiana, protagonista di un balzo del +47% da inizio 2023. KBW aumenta il target passando da 20,33 a 25,9 euro rispetto alla quotazione di 19,56 euro. Il nuovo target esprime un potenziale rialzo del 34,6%. Raccomandazione Interessante invariata.

UNIPOL

Intesa taglia da Add a Hold target 2,40 eu. AZIONI DA TENERE D’OCCHIO

BANCO BPM

Ha raggiunto un accordo con i sindacati per ulteriori 250 uscite volontarie tramite il fondo di solidarietà insieme a una serie di misure su premio welfare, smart working e contratto integrativo. La banca si è impegnata a oltre 100 assunzioni, hanno detto i sindacati sabato.Chiusura a 4,21€. Consolida sui top di periodo. Comprare sulle debolezze verso la soglia di 4€. Target 4,6€ e stop loss a 3,8€.nL’analisi fondamentale di Intermonte ha un Tp a 5,4€ Barclays ha alzato il Tp da 5 a 5,6 €. Intesa da 4,9 a 5,3 €. Hsbc ha alzato il Tp da 4,15 a 4,95 euro. Kbw da 4,0 a 5,81 €. Il giudizio sale a interessante.

BPER

Ha ottenuto l’autorizzazione della Bce al computo dell’utile dell’esercizio 2022 nel patrimonio a fini di Vigilanza e ha pertanto provveduto a determinare i ‘Ratios Phased In’ definitivi, con un Cet1 al 31 dicembre 2022 pari al 12,47%. Chiusura a 2,79€. Accompagnare il rally fino alle prossime resistenze in area 3/3,15€. Kbw alza il TP da 2,59 a 3,85 €. Giudizio sale a Interessante.

ENEL

Siglato accordi per la cessione delle attività in Argentina a Central Puerto per un valore totale di 102 milioni di dollari.

MFE

Sky è vicina ad assicurarsi in esclusiva la maggior parte dei diritti sulle gare di Champions League del prossimo triennio, mentre Amazon Prime Video manterrà quelli per i ‘best pick’ del mercoledì, secondo tre fonti di settore.

TIM

Chiusura a 0,31€. Si spinge su nuovi massimi: probabile estensione in zona 0,36/0,37€ Pronti ad aprire un posizione al rialzo .Il governo non ha dato il via libera a una bozza di proposta di Cdp per la rete Tim chiedendo di riformularla in modo da ricevere il gradimento di tutti i soci, a iniziare dal gruppo francese Vivendi.

. TENDENZA

FTSE MIB (27.751 punti)

E’ probabile che l’approdo in area 28mila possa attivare una fase di consolidamento. Eventuali strappi ulteriori in area 27970/28180 sono estensioni e saranno velocemente riassorbiti., perciò si può prendere profitto con proiezione al ribasso verso 26.300/25,900. Pronti, però, a rientrare alla prima chiusura sopra 28.500 per target 32mila.

COLOMBO E MORGAN STANLEY PREVISIONI NEGATIVE

Gli analisti di COLOMBO WEALTH ritengono che “il mercato azionario subirà forti ribassi nei prossimi trimestri. Siamo preoccupati dalla recessione che arriverà a breve e comporterà contrazione dei margini, debito crescente e allarme sui profitti aziendali. Il consensus sugli utili americani per il 2023 pari a 228 $ per azione è troppo elevato. Per MORGAN STANLEY le valutazioni in America sono care, lo S&P500 tratta a 18 volte gli utili contro un livello teorico pari a circa 14 volte gli utili. L’azionario non sta attualmente prezzando una recessione in quanto molti segmenti del mercato quali l’europeo, gli industriali americani etc, sono tornati ai livelli dell’anno passato, come se la guerra, la crisi energetica e la stretta monetaria delle Banche centrali non fossero mai successe. Non consideriamo anche il ruolo dell’inflazione che, anche se in discesa, rimane comunque molto forte, soprattutto nei servizi, e potrebbe portare le Banche centrali a essere molto più restrittive di quanto il mercato si aspetti”.

ANALISI TECNICA

ANIMA

.Chiusura a 4,22€ .Si appresta a spingere nuovamente. Comprare sui ribassi EQUITA Sim, raccomandazione BUY e il TP a 4,5 € Akros ha alzato il giudizio da Neutral ad Accumulate, con TP a 4,3 €. Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione BUY e il TP a 4,9 €

AVIO

Chiusura a 10,18€ I prezzi sonnecchiano da qualche mese. Zona ancora d’acquisto verso il Tp a 11,5€. Stop loss a 8,6€

ELICA

Chiusura a 3,03€. %. Dopo qualche settimana di ribassi riprende il sopravvento il rally partito a ottobre da 2,24 eu. Prezzi ancora nell’intorno dell’area d’ingresso Intesa Sanpaolo ha alzato il TP da 3,5 a 4 €, confermando la raccomandazione BUY.

INTERPUMP

Chiusura a 51.85€ . Il rally partito da settembre è ancora in corso. Questi prezzi sono ancora d’acquisto in attesa di nuove accelerazioni verso il Tp a 56€. Stop loss a 46€. Per WebSim TP a 57 € da 55.8 € giudizio interessante Akros ha alzato il TP da 57 a 61 € raccomandazione BUY. Equita Sim ha alzato da 51 a 56 euro il TP raccomandazione BUY. Mediobanca Securities ha il TP che passa da 50,2 a 57 €.

INTESA

Chiusura 2,56€ Il rally potrebbe perdere forza. Comprare sulle debolezze verso quota 2,25€. Tp a 2,6€. Stop loss a 2,1€. L’analisi fondamentale di Websim indica un Tp 3,2€ Hsbc ha alzato il Tp da 3 a 3,20 euro. – Equita Sim conferma il TP a 3,3 €. Kbw, l’ aumenta a 3,43 euro

TECHNOGYM

Chiusura a 8,19 € Da qualche settimana consolida le quotazioni. Comprare verso Tp a 9€. Stop loss a 7,5

WEBUILD

Chiusura a 1,72€ In consolidamento da circa 3 settimane: probabilmente si tratta di un segnale rialzista. Attesa accelerazione verso 1,8€.

ANALISI FONDAMENTALE

PROMOSSI

BANCA IFIS

Intermonte ha alzato la raccomandazione da Neutrale a Interessante, con TP che passa da 17,7 € a 21,5 €. I risultati hanno battuto le attese. Ultimo prezzo 16,4€

CREDEM

Kbw alza il Tp da 8,80 a 10,69 €. Prezzo attuale 8,23€. L’analista Hugo Cruz ha affermato che è passato molto tempo dall’ultima volta che KBW ha avuto così tanti giudizi positivi sulle banche italiane e ha precisato che le sue stime continuano ad essere prudenti.

DEODATO GALLERY

Integrae SIM ha una raccomandazione BUY, Target Price €1,70, Rialzo potenziale 53% rispetto all’attuale quotazione a 1,08€

DIGITAL MAGICS –

Akros TP 5.8 € giudizio interessante . Prezzo attuale 3,29€. Fin+Tech, l’acceleratore promosso da CDP Venture Capital insieme a Digital Magics, Startupbootcamp, Fintech District, Credem e Nexi, ha annunciato ieri di aver selezionato 14 start-up per la sua seconda edizione.

NEXI

Equita TP 14€. Confermando il giudizio Interessante. Prezzo attuale 7,85€

TENARIS

Prezzo attuale 16,52€, Akros ha alzato da 21 a 22 € il TP. Intesa Sanpaolo da 20 a 21,6 €. Equita Sim ha a 19 € il TP, ma la raccomandazione è HOLD.

BOCCIATI

ASCOPIAVE

Prezzo attuale 2,77€. Intesa Sanpaolo ha limato da 3,7 a 3,6 € il TP. La revisione al ribasso dei dividendi attesi è stata deludente.

MEDIOBANCA

Il target è stato rivisto al ribasso da Kbw da 12 a 11,15 euro, mentre il titolo quota a 10,26 euro. Giudizio Poco Interessante

RECORDATI

Barclays ha ridotto la raccomandazione a Poco Interessante, con TP che passa da 40 a 35 €. Il prezzo attuale è 41,1€

NEUTRALI

B.MPS

Kbw ha migliorato il prezzo obiettivo da 2,28 a 2,66€ ma la raccomandazione è neutrale . Prezzo attuale 2,64€

TOD’S

Prezzo attuale 36€. Mediobanca Securities conferma la raccomandazione Neutrale e il TP a 35,2 € dopo l’accordo con Automobili Lamborghini per la realizzazione di pelletteria, calzature, abbigliamento e accessori di lusso.

WALL STREET

Oggi i mercati finanziari degli Stati Uniti sono chiusi per festività. Venerdì Wall Street aveva chiuso mista: Dow Jones in rialzo del lo 0,39% a 33.826,69 punti; il Nasdaq giù dello 0,58% a 11.787,27. L’S&P 500 arretra dello 0,28% a 4.079,09 punti.. Domani : escono sia in Europa che negli Stati Uniti gli indici PMI. Mercoledì la Federal Reserve pubblica i verbali dell’ultima riunione del Federal Open Market Committee di gennaio.

POLVERE DI STELLE

DEERE & COMPANY

Ha guadagnato il 7,5% dopo che l’azienda produttrice di attrezzature agricole ha aggiornato le previsioni di profitto annuale e ha riportato utili del primo trimestre fiscale che hanno nettamente battuto le stime. Il titolo ha chiuso a 4,33,31€. L’analisi tecnica neutrale con top 446€ e stop a 403$.

DRAFTKINGS

E’ balzata di oltre il 15% dopo che i risultati del quarto trimestre hanno superato le stime. La chiusura a 20,54€. Comprare in direzione 21,5. Stop a 16€, Analisi fondamentale Btig è neutrale

DOORDASH

E’ crollata del 7,75% dopo aver riportato una perdita piu’ ampia del previsto.

MODERNA

E’ scesa del 5,88% dopo che il suo vaccino antinfluenzale sperimentale a base di RNA messaggero ha dato risultati contrastanti in uno studio.

ASIA

La settimana con le borse della Cina in rialzo. CSI300 dei listini di Shanghai e Shenzen +1,2%. Hong Kong +0,5%. Lo strategist di Goldman Sachs, Kinger Lau, scrive in una nota diffusa stanotte che l’indice MSCI China potrebbe essere alla fine dell’anno il 24% sopra i livelli attuali.

GIAPPONE

Le borse del Giappone e della Corea del Sud sono intorno alla parità. Stanotte la Corea del Nord ha lanciato due missili balistici ed ha mandato un avvertimento agli Stati Uniti, impegnati nel corso dei prossimi giorni in esercitazioni militari con la marina di Seul

OBBLIGAZIONI

Il Bund decennale ha chiuso a 2,43% di rendimento, da 2,47% del giorno prima. BTP decennale a 4,28%. Il MEF, bloccando la girandola dei crediti fiscali, ha impedito che questa voce zavorri i conti pubblici nel 2023.

ENERGIA

PETROLIO

WTIrimbalza dopo quattro sedute consecutive di ribasso, a 76,5 dollari il barile.

GAS

A 49 euro per mwh, sui minimi da dicembre 2021. Da inizio anno -36%. ”

VALUTE

Euro a 1,069. Il dollaro è poco mosso, sui livelli di inizio anno, dopo aver recuperato oltre il 4% dai minimi. Gli ultimi commenti della FED hanno raffreddato gli entusiasmi su una rapida inversione del costo del denaro negli USA riportando liquidità sul biglietto verde. Gli investitori prezzano al momento tassi terminali al 5,50% per la Fed e al 3,75% per la Bce, escludendo quasi del tutto l’ipotesi di tagli dei tassi per quest’anno

. ORO

Invariato a 1.842 dollari.

LA FRASE DEL GIORNO

Il denaro se lo conosci sarà il tuo servo. Se non lo conosci, sarà il tuo