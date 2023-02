Le azioni da comprare e vendere oggi in Borsa a Milano. In luce Tim, Unicredit e Moncler

Le migliori azioni da compare oggi sono Tim, Unicredit e Moncler

Le Borse europee sono viste partire a spron battuto. Il future dell’indice EuroStoxx50 guadagna lo 0,7%. Le azioni da comprare oggi 2 febbraio 2023 alla Borsa di Milano.

COMPRARE E VENDERE OGGI

MONCLER:

Websm ha alzato il target price da 57 a 64 euro per tener conto della riapertura della Cina, BUY.

TIM

Ricevuta offerta non vincolante da KKR sulla rete, BUY.

UNICREDIT

Goldman Sachs e Jefferies alzano il rispettivo Tp a 25,25 e 24,50 euro. Deutsche Bank ha alzato da 15,4 a 20,2€ Equita Sim passa da 15,6 a 23,5 €. Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione BUY e il TP a 19,3 €. Barclays ha alzato a Interessante il giudizio, con TP che passa da 17,4 a 24 €. UBS ha alzato da 18,5 a 24 € il TP confermando la raccomandazione BUY. Credit Suisse ha alzato da 17,2 a 21,2 € il TP confermando la raccomandazione Interessante . Il titolo ha chiuso a 18,08€ che l’analisi tecnica indica come un’area di forte resistenza.

AZIONI DA TENERE D’OCCHIO

CLEANBNB

La società si occupa di affitti brevi. Il 2022 è stato l’anno della ripresa del turismo sfiorando i livelli pre-pandemia. Lo attesta una ricerca del Politecnico di Milano, commentata da Teleborsa. A trainare la crescita, è stato l’acquisto di viaggi attraverso internet.

LINDBERG

Ha avviato la collaborazione con quattro aziende, tre italiane e una francese, nell’ambito del servizio ricambi “in-night in-boot“. Si tratta della vendita ai tecnici manutentori di servizi e prodotti tramite consegna notturna.

OVS

Sale del 9% dopo la rottura delle trattative per l’acquisto di Coin. Nel 2022 il fatturato ha superato quota 1,5 miliardi, nel quarto trimestre sono state pari a circa 420 milioni, in crescita dell’11%. La società ha fornito una stima incoraggiante sul 2023, con previsioni di ulteriore crescita. Kepler Cheuvreux ha alzato da 2,6 a 3 € il TP, confermando la raccomandazione BUY. I dati preliminari 2022 sono stati “forti”, spiegano gli analisti, che di riflesso hanno “marginalmente rivisto al rialzo” le loro stime..

ANALISI TECNICA

BANCA SISTEMA

A 1,77 € ritorna verso i top di periodo toccati questa settimana. Si può comprare

BPER BANCA

Chiusura a 2,6€ Il rally prosegue e, con la rottura di zona 2,2€ Ubs la considera la migliore banca italiana di medie dimensioni

INTESA

A 2,45€ tocca i nuovi top di periodo. Da qui in giù compratori.

RELATECH

A 2,27€ consolida ormai da diversi trimestri nel range 1,8/1,9-2,4/2,6 eu: a questi prezzi si può ancora comprare, incrementando su eventuali ribassi

SAIPEM

A 1,39€ consolida i top di periodo : +25% da inizio anno. Websim ha un Tp f a 1,8€

THE ITALIAN SEA GROUP

Chiusura a 6,37€ Il superamento delle resistenze in zona 6 eu favorisce il rally, partito dai minimi di ottobre verso i top assoluti a 7,6 eu.

TINEXTA

Chiusura a 24,92€ Nonostante il consolidamento degli ultimi giorni, rimangono i segnali favorevoli ad una reazione di medio periodo e non solo di breve.

TENDENZA

FTSE MIB (26,703)

Febbraio inizia prolungando il rally partito a ottobre. Il prossimo ostacolo da superare è sui top in zona 28mila punti.

PREVISIONI

Nemmeno il tempo di metabolizzare la FED che bisogna attrezzarsi per gli appuntamenti di oggi. Per la Bce, in particolare, molti analisti prevedono ancora toni da falco. Secondo un sondaggio Reuters, al rialzo odierno di 50 punti base ne seguirà un altro da 50 punti a marzo e poi ancora uno da 25 punti. Per quanto riguarda la la Boe il mercato si aspetta un rialzo da 50 punti base seguito da un altro da 25 punti in marzo e da una successiva pausa, con il picco dei tassi a 4,25%.

ANALISI FONDAMENTALE

1)PROMOSSI

ARISTON

Equita Sim conferma la raccomandazione BUY e il TP a 9,8 € in scia alle comunicazioni della concorrenza. AO Smith ha comunicato una stima moderatamente rassicurante sul 2023 soprattutto sul lato dei margini.

DIGITAL VALUE

Equita Sim conferma rating BUY e TP di 98 € dopo i ricavi in linea con le attese. La società non ha fornito al momento indicazioni sul 2023. I risultati 2022 sono attesi il 29 marzo.

2)BOCCIATI

BANCO BPM –

UBS ha ridotto il rating a Neutral da BUY pur avendo alzato il Tp da 3,65€ a 4,3€. Tra le banche italiane, segnalano infatti gli esperti, Banco BPM è stata la migliore del 2022 con un rialzo del 26% e una sovraperformance rispetto al comparto europeo di oltre il 29%.

3)NEUTRALI

FERVI

Dopo la pubblicazione dei dati preliminari, KT&Partners ha confermato la raccomandazione ‘ADD’ e il fair value a 23,2 €, pari a un potenziale rialzo del 40%. Nel 2022, la società ha registrato una forte crescita del 50,9%, raggiungendo il fatturato record di 57,3 milioni. Un risultato attribuibile principalmente al contributo della Rivit, acquisita a settembre 2021. Dal lato patrimoniale, la posizione finanziaria netta è rimasta sostanzialmente stabile, aumentando di solo 0,8 milioni a 11,2 milioni (rispetto agli 8,6 milioni stimati da KT&Partners) dai 10,4 milioni del primo semestre 2022.

MEDIOBANCA

UBS ha alzato il TP a 10,5 € da 9 €, confermando a Neutral il rating, in seguito ad un aggiornamento delle stime 2023-2026. Incrementate, in particolare, le previsioni sul margine di interesse 2023-2026 di circa 1%-3% e quelle sulle commissioni del 3%-6%.

PILLOLE DALL’ESTERO

AIRBUS

Ha lanciato due progetti di ricerca e sviluppo nel settore della difesa nell’ambito del European Defence Fund (EDF) 2021. I contratti sono stati firmati a dicembre. EDF investirà 8 miliardi fino al 2027.

BBVA

Nel 2022, ha registrato un utile di 6,42 miliardi, in crescita del 38% rispetto al 2021. Il risultato è superiore alle previsioni degli analisti intervistati da Factset, che si aspettavano una media di 6,3 miliardi. L’istituto spagnolo è ottimista per il 2023, nonostante il clima di “incertezza” legato al deterioramento dell’economia mondiale.

GSK

Nel 2022 ha registrato ricavi pari a 29,3 miliardi di sterline, in crescita del 13%.

NIKE

Ha siglato un accordo con Tiffany & Co. Lancerà le nuove Nike x Tiffany & Co. Air Force 1 1837 e di una linea di accessori in argento.

NOVARTIS

Ha archiviato l’esercizio 2022 con ricavi aumentati del 4% a 50,5 miliardi di dollari. L’utile operativo è diminuito del 13% a 9,2 miliardi, principalmente a causa di maggiori costi di ristrutturazione e svalutazioni. L’utile netto si è attestato a 7 miliardi rispetto all’utile di 24,1 miliardi del 2021 che aveva beneficiato della plusvalenza derivata dalla cessione della partecipazione in Roche.

PERSIMMON

Citigroup ha tagliato il titolo del costruttore britannico il rating a SELL da Neutral.

VODAFONE

I ricavi sono saliti dell’1,8% nel terzo trimestre rispetto al 2,5% visto nel secondo, a causa dei cali in Germania, Italia e Spagna. La Gran Bretagna, invece, ha registrato un aumento del 5,3% grazie alla crescita dei clienti e all’aumento dei prezzi.

OBBLIGAZIONI

Reazione positiva alle parole di Powell. Il rendimento del T Bond 10 anni è sceso a 3,41% da 3,50%. Attesa una reazione positiva stamattina dei governativi della zona euro. Il Bund 10 anni tedesco riparte da +2,28%, BTP decennale +4,28%.

ENERGIA

PETROLIO

Brent a 83,40 usd. Le indicazioni di Powell sui segnali di rallentamento dell’economia hanno depresso il petrolio. Il Brent e il WTI ieri hanno chiuso in calo del -3%, stamattina rimbalzano leggermente. Il bilancio da inizio anno è in rosso del -4%. Oggi attesi i dati sulle scorte USA.

GAS

Ha chiuso in rialzo del +4% a 59,50 euro, da inizio anno -20%.

VALUTE

Euro a 1,102 sul dollaro in rialzo dello 0,3%, dal +1,2% di ieri. La Federal Reserve ha alzato i tassi per l’ottava volta consecutiva, portandoli nell’intervallo 4,25%-4,50%. L’aumento di 25 punti base è in linea con le previsioni.

ORO

A 1.953 dollari l’oncia, massimo dalla scorsa primavera

LA FRASE DEL GIORNO

Gli uomini fabbricano soldi falsi; in molti altri casi il denaro crea falsi uomini.