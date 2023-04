Beghelli, Banca Profilo riduce target price, ma conferma il Buy

Banca Profilo sulle azioni Beghelli

Banca Profilo ha abbassato a 0,35 euro per azione (da 0,44 euro) il target price su Beghelli, azienda quotata su Euronext Milan e attiva settore elettronico e della sicurezza, confermando il giudizio sul titolo a “Buy“. Gli analisti evidenziano che i ricavi e l’EBITDA del 2022 sono stati inferiori alle attese, mentre il debito è aumentato oltre le previsioni.

Il broker ha quindi ridotto la stima dei ricavi per il 2023 a 155,6 milioni di euro (dai precedenti 163,1 milioni di euro) per raggiungere 176 milioni di euro nel 2025.



Prevediamo che EBITDA ed EBITDA margin aumenteranno a 10,5 milioni di euro e 6,8% nel 2023 e a 15,9 milioni di euro e 9,6% nel 2024, per raggiungere 18,9 milioni di euro nel 2025 con un margine del 10.8%

Infine, stimano un indebitamento netto in diminuzione di circa 7 milioni di euro a fine 2023 grazie alla generazione di cassa NOWC, per raggiungere 43,8 milioni di euro a fine 2025. (Teleborsa)