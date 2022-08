Le azioni da comprare per gli analisti

I principali listini europei si sono avvicinati alle principali resistenze a medio termine. E anche l’Italia, che fino ad ora si è mossa in linea con le principali economie, non fa eccezione, tenendo in considerazione anche i livelli di trend macro e di mercato.

AMPLIFON

Il titolo sotto pressione in Borsa alla luce delle notizie di settore. Sonova, che pure opera nel comparto delle soluzioni per l’assistenza all’udito ha abbassato le stime Akros, comunque, evidenzia come Amplifon «non soffra degli stessi problemi» e dunque conferma la raccomandazione accumulate e il prezzo obiettivo a 42,5 euro sul titolo. Equita indica 34 euro.

BB BIOTECH

Intesa Sanpaolo ha alzato da 54,2 a 63,8 euro il prezzo obiettivo. Possibile attività di M&A guidata da valutazioni interessanti, concludono gli analisti.

