Bonus prima casa: stop alla sospensione dei termini per l'agevolazione

Dallo scorso 31 ottobre hanno ripreso a decorrere i termini per l’agevolazione prima casa. La sospensione complessiva è durata tre anni, otto mesi e nove giorni dal 23 febbraio 2020 al 30 ottobre 2023. L’art 24 del DL n 23/2020 aveva, infatti, disposto la sospensione dei termini in materia di prima casa dal 23.02.2020 al 31.12.2020. Successivamente con la conversione del DL n 183/2020, il termine finale era stato spostato al 31.12.2021.

L’art 3 comma 5 septies del DL n 228/2022 lo aveva ulteriormente modificato spostandolo al 31.03.2022 ed infine, una norma contenuta nell’art 3 comma 10-quinquies del DL n 198/2022, inserito in sede di conversione dalla L. 24 febbraio 2023 n.14, con norma apposita ha ulteriormente sospeso i termini in tema di prima casa e di credito d’imposta per il riacquisto, nel periodo compreso tra il 1 aprile 2022 e il 30 ottobre 2023.

Nel dettaglio l’articolo 3, comma 10-quinquies del DL N 228/2022, ha sospeso i termini previsti per: l’utilizzo dell’aliquota agevolata fissata ai fini dell’imposta di registro per l’acquisto della prima casa, nonché del credito di imposta a favore della parte acquirente per il caso di riacquisto – entro un anno dall’alienazione della precedente – di una abitazione da adibire sempre a prima casa.

Cambiano i termini

La disposizione, ha sospeso i termini, nel periodo compreso tra il 1 aprile 2022 e il 30 ottobre 2023, previsti ai fini dell’applicazione dell’aliquota agevolata del 2% (anziché del 9 per cento sul valore catastale dell’immobile) per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di case di abitazione non di lusso, e agli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell’usufrutto, dell’uso e dell’abitazione relativi alla prima casa.

La norma stabilisce che per usufruire del beneficio, l’abitazione deve trovarsi nel territorio del comune in cui l’acquirente ha la propria residenza. Se è residente in altro comune, entro 18 mesi dall’acquisto l’acquirente deve trasferire la residenza in quello dove è situato l’immobile. In caso di dichiarazione mendace o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici previsti per la prima casa prima del decorso del termine di cinque anni dalla data del loro acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria. C’è poi una sovrattassa pari al 30 per cento delle stesse imposte.

L’agevolazione non si applica nel caso in cui il contribuente, entro un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato proceda all’acquisto di altro immobile da adibire a propria abitazione principale. L’aliquota del 2 per cento si applica anche agli atti di acquisto per i quali l’acquirente sia già titolare di una prima casa a condizione che quest’ultimo immobile sia alienato entro un anno dalla data dell’atto di acquisto.

Proroga per il trasferimento della residenza

A seguito della sospensione il termine per il trasferimento della residenza nell’immobile acquisito come prima casa è prorogato da 18 ad un massimo di 37 mesi, (articolo 3, comma 10-quinquies 182), il termine per il riacquisto della prima casa dopo l’alienazione dell’immobile precedentemente acquisito con le medesime agevolazioni passa da un anno ad un massimo di 2 anni e sette mesi. Passa, infine, da un anno ad un massimo di 2 anni e sette mesi il termine entro il quale l’acquirente di un nuovo immobile deve cedere l’immobile precedentemente eletto a residenza come prima casa.

(Teleborsa)

(Foto: Tierra Mallorca on Unsplash)