Amazon prova a fermare il ribasso. Piazza Affari al rallentatore

Dopo la chiusura in calo di Wall Street, con il Nasdaq scivolato ulteriormente in territorio correzione, le Borse europee provano a mettersi in scia all’Asia (Tokyo +1,27% con chip e tech), ma per il momento non hanno successo: nell’ultima seduta della settimana gli indici hanno segnato prime posizioni in aumento e poi hanno subito rallentato (Milano -0,12%, Francoforte -0,2%, Madrid +0,34%, Londra -0,03%. Peggio Parigi, -1%). Questo all’indomani delle decisioni della Bce, che come previsto ha lasciato invariato il costo del denaro dopo dieci aumenti consecutivi: la presidente Christine Lagarde ha spiegato che non si è discusso di un eventuale taglio dei tassi, giudicato prematuro, perché il livello attuale è adeguato per sostenere l’economia. Intanto, sul fronte macro, cominciano ad arrivare indicazioni su industria e fiducia di imprese e consumatori (in Francia è migliorata da 83 a 84 punti). Mentre resta alta la tensione in Medio Oriente, con jet militari americani che hanno attaccato in Siria gruppi di militanti sostenuti dall’Iran, sul fronte finanziario prosegue a pieno ritmo la stagione delle trimestrali sulle due sponde dell’Atlantico. In Italia si guarda a quelle delle banche e dei grandi gruppi industriali: Edison ha visto salire utile ed Ebitda e ha rivisto al rialzo le stime 2023, Eni (+1,1%) ha registrato un calo dei profitti ma ha comunque ritoccato al rialzo l’outlook per l’anno. In testa al Ftse Mib si portano Saipem (+2,2%), che rimbalza dopo i cali precedenti, e Unicredit (+1,69%), nel giorno dell’assemblea ordinaria e straordinaria. La peggiore è Moncler, che non riusciva a fare prezzo in avvio e poi ha aperto a -7,1%, all’indomani dei dati sui ricavi, in rialzo, ma con la società che ha segnalato un rallentamento nella seconda metà di settembre e la prima di ottobre. Prese di beneficio su StMicroelectronics (-2%), ieri tra le migliori dopo i conti. Il petrolio è in netto rialzo, mentre gli operatori continuano a seguire gli ultimi sviluppi in Medio Oriente per individuare eventuali segnali di rischio per il mercato: i future del Wti dicembre salgono dell’1,61% a 84,55 dollari al barile, quelli del Brent di pari scadenza dell’1,57% a 89,31 dollari. Il gas naturale scambiato ad Amsterdam è poco mosso.

AMAZON

Il sentiment di mercato è cambiato stanotte dopo la presentazione dei conti del trimestre del titano dell’e-commerce e di tante altre cose. Quasi tutte positive le metriche più seguite. Utile per azione: 94 centesimi contro i 58 centesimi previsti. Ricavi: 143,1 miliardi di dollari contro i 141,4 miliardi previsti da LSEG (la ex Refinitiv). Amazon Web Services: 23,1 miliardi di dollari contro i 23,2 miliardi di dollari di ricavi previsti, secondo StreetAccount. Pubblicità: 12,1 miliardi di dollari contro gli 11,6 miliardi di dollari di ricavi previsti, secondo StreetAccount. Amazon ha dichiarato che il fatturato del quarto trimestre, che include il periodo chiave delle festività, sarà compreso tra 160 e 167 miliardi di dollari. Gli analisti si aspettavano un fatturato di 166,6 miliardi di dollari, secondo LSEG. Al punto medio dell’intervallo di riferimento, un fatturato di 163,5 miliardi di dollari rappresenterebbe una crescita del 9,6% rispetto ai 149,2 miliardi di dollari dell’anno precedente. Nell’ultimo anno Amazon ha tagliato i costi e ha chiuso attività non redditizie, i risultati si sono visti soprattutto sui margini. L’amministratore delegato Andy Jassy ha commentato così: “Abbiamo avuto un terzo trimestre forte, in quanto il nostro costo di servizio e la velocità di consegna nel nostro business dei negozi hanno fatto un altro passo avanti, la nostra crescita AWS ha continuato a stabilizzarsi, i nostri ricavi pubblicitari sono cresciuti in modo robusto, e il reddito operativo complessivo e il flusso di cassa libero sono aumentati in modo significativo”, ha dichiarato Jassy in un comunicato. L’utile netto è più che triplicato a 9,9 miliardi di dollari, Nel settore del cloud, tuttavia, sembra che Amazon stia cedendo alcune quote di mercato. Amazon Web Services, che guida Microsoft Azure e Google Cloud, ha registrato una crescita del 12% nel trimestre. All’inizio della settimana Microsoft ha dichiarato che i ricavi di Azure sono aumentati del 29%, mentre Google Cloud è cresciuto del 22%.

TITOLI PIAZZA AFFARI

Campari

L’ad uscente, Bob Kunze-Concewitz, ha detto che la strategia del gruppo non cambierà con il suo successore, e questo vale anche per le operazioni di M&A. Stifel promuove il giudizio a Buy, target price 12,30 euro.

Eni

ha chiuso il terzo trimestre con un risultato netto rettificato dimezzato rispetto a un anno fa ma sopra le attese del mercato grazie alla performance migliore del previsto della divisione esplorazione e produzione (E&P). Eni ha alzato la propria guidance per l’intero anno per Plenitude.

Mediobanca

Risultati record nel primo trimestre, che hanno battuto le attese degli analisti, evidenziando una crescita dei ricavi sugli elevati livelli dei tre mesi precedenti.

Moncler

I ricavi nel terzo trimestre sono saliti del 7%, in linea con le attese. SocGen, Mediobanca, JPMorgan Goldman Sachs tagliano il target.

StM

Jefferies, BNP Paribas, Cowen e JPMorgan abbassano il target price.

Unicredit

La Bce ha approvato la seconda tranche da 2,5 miliardi di euro del buyback azionario 2023.

Webuild

Negozia per rilevare da Condotte il 7,5% del Consorzio Eurolink, che costruirà il Ponte di Messina, salendo in tal modo al 52,5%, scrive MF.