Pil Usa e Bce non scaldano. Si salvano Piazza Affari e Btp

La maglia rosa in Europa a Piazza Affari

Seduta all’insegna dell’incertezza per le Borse europee. Dopo un avvio in deciso calo hanno chiuso in ordine sparso. Piazza Affari maglia rosa in progresso dello 0,29%. A dirigere i mercati è ancora l’andamento delle trimestrali, nella giornata del verdetto Bce che, come atteso, ha deciso di mantenere invariati i tassi di interesse, dopo dieci rialzi consecutivi. Da Atene la presidente Lagarde ha comunque ribadito che secondo le attese “l’inflazione resterà elevata per un periodo di tempo prolungato”. Pertanto le decisioni del Consiglio direttivo fisseranno tassi di riferimento “su livelli sufficientemente restrittivi finché necessario”.

Reazioni tiepide

Tiepide le reazioni dei mercati al dato preliminare sul Pil statunitense che nel terzo trimestre dell’anno si è attestato al 4,9%, il tasso più alto da circa due anni, contro le stime che puntavano al 4,7%, con l’attenzione sempre rivolta alle future mosse della Fed in tema di politica monetaria.

Attenzione alle trimestrali

Sull’azionario, a guidare l’andamento dei titoli a Piazza Affari sono state le trimestrali: chiudono in coda al listino Campari (-6,78%) e Saipem (-5,32), entrambi alla prova dei conti, mentre scatta in testa St (+4,97%) al termine di una seduta contrastata. Buona performance per le utility (Erg +1,75%, A2A +1,5%, Hera +0,63%, Enel +0,47%), mentre i petroliferi (Tenaris -1,56%) scontano la frenata del greggio, dopo il rialzo nella notte, con le scorte negli Stati Uniti aumentate inaspettatamente: il Brent dicembre si muove a 88,52 dollari al barile (-1,8%) mentre il Wti di pari scadenza cede l’1,99% a 83,69 dollari.

Scende il petrolio

Sul valutario, si rafforza il dollaro dopo i dati sul Pil Usa del terzo trimestre e con il nuovo aumento dei rendimenti dei Treasury: l’euro scende a 1,0528 (da 1,058 ieri in chiusura). In rialzo dell’1,67% a 50,76 euro al megawattora il gas europeo ad Amsterdam. Infine lo spread, tornato attorno quota 200 dai 202 di ieri.