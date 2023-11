Borsa Milano ingessata. Ora è la Germania a preoccupare

La notizia più rilevante della spenta giornata di ieri è arrivata da Berlino. Il governo sospenderà di nuovo il limite costituzionale di indebitamento netto, arrivando così al quarto anno consecutivo di congelamento della norma. Il cancelliere Olaf Scholz è stato costretto a questo passo anche a causa della radicale revisione del bilancio provocata da una sentenza della scorsa settimana del tribunale nazionale.

Le restrizioni all’indebitamento note come “freno al debito” sono previste dalla Costituzione della Germania, ma possono essere temporaneamente accantonate in caso di disastri naturali o emergenze al di fuori del controllo del governo. I vincoli erano stati sospesi per tre anni fino al 2022 per affrontare le conseguenze della pandemia di Covid-19, poi della crisi energetica innescata dall’invasione dell’Ucraina da parte della Russia.

La decisione della Germania ha indebolito il mercato obbligazionario, il Bund a dieci anni si è portato a 2,61% di rendimento, sei punti base in più del giorno prima. Effetto trascinamento per il BTP, passato a 4,38% di tasso di rendimento. Ieri sera il Tesoro ha annunciato che martedì della prossima settimana metterà in asta 7,5 miliardi di euro di BOT a sei mesi.