Borsa di Milano, le azioni da comprare oggi secondo gli analisti: in luce Maire Tecnimont, Prysmian e Stellantis

Le azioni da comprare oggi alla Borsa di Milano

La Borsa di Milano vista in rialzo. Il future dell’indice EuroStoxx50 sale dello 0,5%. Stamattina esce l’indice PMI Servizi della zona euro. Alle 16 viene pubblicato il dato più importante della giornata, l’indice ISM Servizi: il consensus si aspetta un lieve calo, a 54,5 da 55,2. In luce Maire Tecnimont, Prysmian e Stellantis

COMPRARE E VENDERE OGGI

MAIRE TECNIMONT:

ottimi dati, alziamo il giudizio a INTERESSANTE, il target passa da 3 a 4,7 eu.

PRYSMIAN:

vince progetti in Olanda da 1,8 mld di euro per eolico offshore, BUY.

STELLANTIS:

Rbc alza giudizio da Hold a Outperform, target 19 euro.

AZIONI DA TENERE D’OCCHIO

BMPS

Da lunedì 20 marzo rientrerà nell’indice FTSE MIB dopo sei anni di assenza, prendendo il posto di BUZZI UNICEM.

CY4GATE

Si è aggiudicata tre importanti contratti del valore complessivo di 5,7 milioni. Le commesse sono state stipulate con clienti istituzionali, italiani ed esteri.

EDILIZIACROBATICA

Ha acquistato il 51% di Enigma Capital Investments, holding di diritto emiratino con sede a Dubai, a capo di un gruppo attivo nel Middle East nel settore edile, nella pulizia degli edifici e in alcuni sevizi di facility management. Con l’operazione, la società punta ad espandersi nel Medio-Oriente, un mercato che, afferma l’A.d. Riccardo Iovino, “è caratterizzato da una percentuale impressionante di palazzi sui quali i nostri interventi riusciranno a fare un’enorme differenza” Prezzo provvisorio 7,2 milioni soggetto ad eventuali aggiustamenti.

LINDBERG

Ha sottoscritto un nuovo accordo con il Gruppo KION, produttore leader mondiale di carrelli elevatori ed attrezzature di magazzino e fornitore di soluzioni per l’automazione e l’ottimizzazione della supply chain. I principali brand del Gruppo KION, ovvero STILL e Linde, potranno dunque usufruire di un servizio completo, gestito da Lindbergh in tutte le sue fasi, e che porterà ad un giro d’affari addizionale di circa 110.000 euro annui.

RACING FORCE

Schiera i propri marchi al completo e il proprio know-how per il Campionato del Mondo FIA di Formula 1nel 2023, che inizia con il Gran Premio del Bahrain di domenica . A gennaio, ha annunciato l’accordo per l’utilizzo della helmet camera. Per il 2023, la sua implementazione è obbligatoria per tutti i piloti e i costruttori di caschi sulla griglia. I caschi Bell sono indossati da 14 dei 20 piloti (il 70%) al via, confermando Racing Force Group quale leader assoluto in questo ambito. L’impegno di Racing Force in F1 è completato da Racing Spirit. Dal 2022 fornisce abbigliamento tecnico per il personale in pista,

TENDENZA

FTSE MIB (27.397 punti)

In rialzo dello 0,3% I prezzi sono arrivati sulla zona dei top intorno ai 28mila punti, forte area di resistenza e zona di alleggerimento.. Si può prendere profitto con proiezione al ribasso verso 26.300/25,900. Pronti, però, a rientrare alla prima chiusura sopra 28.500 per target 32mila.

PREVISIONI

Bella reazione di Wall Street: il Nasdaq era partito in calo di circa l’1%, dopo i dati macro che avevano sollevato il tormentone sui tassi, per poi andare a chiudere in rialzo dello 0,7%. Recuperi più o meno analoghi per gli altri indici USA. Nulla di nuovo però sul quadro grafico, se non che ci si è allontanati dai primi sostegni degni di attenzione.

Molto più tonico il quadro delle borse europee, ieri tutte in rialzo nel finale con la spinta di Consumi, Alimentari, Energy, Costruzioni, Lusso. Dall’Eurostoxx 50 al FTSEMIB gli indici si muovono a poca distanza dai massimi dell’anno, fornendo indicazioni positive oltre ogni più rosea aspettativa. Soffre chi ha deciso di restare fuori dal mercato.

ANALISI TECNICA

ANIMA

Chiusura a 4,12. Comprare sui ribassi in direzione 4,5€. Vendere a 3,6€.

CYBEROO

Chiusura a 6,3€ Graficamente, il trend di fondo è strutturalmente rialzista. La violazione dei precedenti top assoluti in area 4,42 euro ha generato un nuovo ciclo rialzista con obiettivi finali intorno a 8,0 euro.

ESPRINET

La quotazione a 7,21€ Rafforza la struttura grafica rialzista. Dopo l’uscita dei risultati preliminari, Midcap ha confermato il giudizio positivo. La raccomandazione è Buy (Molto Interessante). Il TPviene alzato a 12,3€, dai 12€ precedenti.

ELICA

Chiusura a 2,92€ . Prezzi ancora nell’intorno dell’ area d’ingresso (3,05€). Comprare in direzione 3.7€. Vendere 2,75€.

GENERALI

Con la chiusura a 18,52€. Graficamente, dai minimi di ottobre 2022 in area 13,66 euro è partito un bel rimbalzo. L’obiettivo finale è posizionato sui top dell’anno scorso in area 21,0 euro.

MONCLER

Chiusura a 60,36€ Inserita in un trend rialzista molto solido affromta la resistenza chiave a 60 eu. Si compra su chiusura sopra 61€ Deutsche Bank ha alzato da 63 a 69 € il TP, confermando la raccomandazione BUY. Gli analisti citano “il forte momentum nel 2023” e la chiusura del 2022 oltre le attese

IREN

Chiusura 1,65€. Consolida sulla base da quasi 2 mesi Probabile ripresa della ripresa di fondo Comprare in direzione 2,€. Vendere 1,55€

SAIPEM

Chiusura 1 1,53€ Segna nuovi top da luglio. Tendenza in rafforzamento. Equita Sim conferma la raccomandazione HOLD e il TP a 1,55 €

TECHNOGYM

Chiusura 8,32€ Ha infranto la banda alta del movimento rialzista. Comprare verso quota 9€ Vendere a 7,5€

TESMEC

Chiusura 0,17€ Titolo accompagnato negli ultimi mesi di rally con strategie di trading.. Comprare sui ribassi verso 0.185€. Vendere 0,15€.

TELECOM ITALIA

Chiusura 0,31€. Quarto rialzo consecutivo. Conferma la forza espressa con movimento rialzista di inizio febbraio. Comprare verso il top a 0,37€. Stop a 0,27€

WIIT

Chiusura a 20,5€. Dopo un rialzo importante di oltre il 70% dai minimi di ottobre e il break-out della resistenza a 20 eu, le azioni hanno effettuato il pull back di test sia del supporto che della trendline rialzista. Buon punto d’ingresso.

ANALISI FONDAMENTALE

PROMOSSI

ACEA

Equita Sim conferma rating BUY e TP di 20,6 € dopo che l’azienda ha presentato una manifestazione di interesse per realizzare il progetto del nuovo termovalorizzatore di Roma assieme ad altre società italiane ed estere (Vianini Lavori, Suez e Hitachi Zosen). Per la società l’operazione sarebbe strategica, permettendole di crescere significativamente nell’area Waste (attualmente pari al 5/6% del margine lordo).

AMPLIFON

Akros ha alzato il TP da 27 a 28,7 €. Gli analisti hanno aumentato le loro stime dopo i conti 2022 e vedono ora per il 2023 ricavi in crescita del 4% dal precedente +0,5%. Il margine operativo per l’anno in corso è atteso ora al 25% dal precedente 24,7%.

ELES

KT&Partners ha confermato la raccomandazione positiva sulla società attiva nei i test sui semiconduttori, con giudizio Add e target price a 3,06 euro. Potenziale rialzo del +67% circa. I risultati preliminari pubblicati lo scorso 20 febbraio, mostrano ricavi dalle vendite pari a 26,1 milioni di euro, +14% rispetto alle attese.

ERFO

KT&Partners conferma raccomandazione ADD e il fair value a 3,69 €, valutazione che incorpora un rialzo potenziale del 148%. Lo studio segue la diffusione dei preliminari 2022.

HERA

Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione BUY, con TP posto a 3,4 €, dopo un recente roadshow con il top management della società. Hera, spiegano gli analisti, ha fornito alcuni messaggi rassicuranti sul business e ha evidenziato il potenziale di crescita della divisione Waste, ribadendo poi il suo impegno per la sostenibilità, le politiche a basso rischio, la creazione di valore, l’abbattimento del debito e la remunerazione degli azionisti.

MAGIS

CFO SIM conferma la raccomandazione BUY e il TP a 16 €, valutazione che incorpora un upside potenziale del 30%. Lo studio degli analisti fa riferimento alle principali conclusioni della Magis Investor Presentation a Milano, primo meeting pubblico della società con investitori italiani e svizzeri.

BOCCIATI

NESSUNA SEGNALAZIONE

NEUTRALI

FILA

Mediobanca Securities ha aggiornato il TP a 10 € per azione, confermando a Nutral il rating. MB vede valore nel titolo ma crede che un’accelerazione nell”ottimizzazione del capitale circolante sia necessaria per una visione più costruttiva sul titolo.

WALL STREET

I future di Wall Street sono in lieve calo dopo la chiusura in rialzo di ieri.. Il presidente della Federal Reserve di Atlanta, Raphael Bostic, ha dichiarato di essere a favore di un aumento dei tassi di un quarto di punto anziché cinquanta. Inoltre la banca centrale potrebbe sospendere gli aumenti quest’estate. Il Dow Jones sale dell’1,05% a 33.005,12 punti, lo S&P 500 dello 0,76% a 3.981,55 punti e il Nasdaq dello 0,63% a 11.462,98 punti

POLVERE DI STELLE

BLACKSTONE

Sbanda (-0,80%) dopo essere stata inadempiente su una scadenza del debito legata a un gestore immobiliare finlandese, che controlla dal 2017.

FORD

Sale dell’1,87%. Ha annunciato che la produzione della versione elettrica del suo pickup F-150 di punta riprendera’ il 13 marzo, piu’ di un mese dopo essere stata sospesa per un problema di incendio della batteria.

MACY’S

La catena di grande distribuzione sale dell’11,11%. Ha beneficiato di un utile trimestrale superiore alle attese, con un fatturato in linea con le stime.

SALESFORCE

Ha g uadagnato oltre il 12%. Il gruppo di San Francisco ha pubblicato un fatturato e un utile netto superiori alle stime degli analisti e ha annunciato previsioni ritenute ambiziose, con margini in forte aumento grazie alla rafforzata disciplina di bilancio. Per Nancy Tengler di Laffer Tengler Investments, le comunicazioni di Salesforce sono l’ennesimo esempio di un settore tecnologico che resiste nonostante il rallentamento della domanda e l’aumento dei tassi

SILVERGATE CAPITAL

La banca di criptovalute ha esteso le perdite dopo essere crollata del 58% per aver ritardato il rapporto annuale e sollevato preoccupazioni sulla sua capacita’ di sopravvivere dopo il crollo di FTX e il tonfo del mercato delle criptovalute

TESLA

Scivola del 5,85% il giorno un Investor Day deludente per mancanza di annunci concreti. Il costruttore non ha presentato un nuovo veicolo, limitandosi a promettere l’arrivo sul mercato del suo pick-up Cybertruck entro la fine dell’anno.

ASIA

Rinfrancate dalle dichiarazioni arrivate ieri sera dalla Federal Reserve, oltre che dalle indicazioni sull’accelerazione dell’economia cinese arrivate stanotte, le borse dell’Asia Pacifico salgono. L’indice Hang Seng di Hong Kong è in rialzo dello 0,6%, +2,7% il bilancio della settimana. CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen sulla parità, +1,4% la settimana. L’indice PMI Composite sulle aspettative e dei direttori degli acquisti delle medie aziende della Cina è salito a 54,2 da 51,1. L’indicatore elaborato da Caixin, per quanto riguarda i servizi, segna un incremento a 55, oltre le attese.

GIAPPONE

Il Nikkei di Tokyo guadagna l’1,4% nel finale di seduta, la settimana termina con un rialzo dell’1,7%.In Giappone, secondo quanto comunicato dall’ufficio di statistica nazionale, la disoccupazione è scese sui minimi dallo scoppio della pandemia a 2,4%. A Tokyo, i prezzi al consumo sono saliti in febbraio del 3,2%, in accelerazione dal +3% di gennaio. Il consensus si aspettava +3,1%. Anche in Giappone, come negli Stati Uniti ed in Europa, l’inflazione scende molto lentamente perché tirano i consumi, soprattutto quelli di servizi. Una conferma di questo trend è arrivata dall’indice PMI Servizi di Jibun Bank, uscito stanotte a 54, in aumento da 53,6 del mese precedente.

OBBLIGAZIONI

Il Treasury Note tratta sui livelli di ieri, a 4,04%. I dati sull’inflazione hanno contribuito a spingere il BTP decennale a 4,60%. Bund è a 4,60%.

ENERGIA

PETROLIO

In lieve ribasso, a 78 dollari il barile, dopo tre sedute consecutive di rialzo.

GAS

Scende dello 0,5% . 0,5% a 46,8 euro/mwh. Ancora un calo sostanzioso per la bolletta del gas in Italia in febbraio. Il valore della materia prima è passato da 116,6 euro/mwh di dicembre 2021 a 68,37 euro/mwh di gennaio 2023 a 56,87 euro/mwh di febbraio. Nel complesso, le nuove bollette del gas sono tornate ai periodi pre crisi.

VALUTE

Euro in calo a 1,059 sul dollaro Stamattina il cross è a 1,061.

ORO

In rialzo a 1.840 dollari.

LA FRASE DEL GIORNO

