Alla Borsa di Milano i future sono piatti a -0,09%. Per gli analisti i titoli del giorno sono Maire e Saipem

COMPRARE E VENDERE OGGI

MAIRE TECNIMONT

Chiude il 2022 con un utile netto consolidato di 90,4 milioni (+ 12%) in linea con le aspettative. I ricavi ammontano a 3,46 miliardi, in aumento del 21% sull’anno precedente. Nel 2023 i ricavi dovrebbero essere compresi nel range 3,88-4,2 miliardi, il consensus era 3,9 miliardi. Dividendo di 0,124 euro.

SAIPEM Chiusura 1,53€ Segna nuovi top da luglio. Tendenza in rafforzamento. Pronta una nuova strategia LONG. Citi alza il target price a 2,20€. JPMorgan alza il target a 2,05 euro, BUY. Equita Sim l’ha portato a 1,55 € . Mediobanca Securities a 1,8€. In cordata con Pizzarotti, ha vinto la gara per la realizzazione della stazione ferroviaria ad alta velocità di Firenze. Il contratto complessivo è da un miliardo di euro, la quota di Saipem è 529 milioni. AZIONI DA TENERE D’OCCHIO

RETI

tra i principali player italiani nel settore dell’IT Consulting, ha chiuso il 2022 in crescita. Per il 2023, la società prevede un incremento dei progetti legati alla digital transformation, e punta quindi ad ampliare il team grazie all’inserimento di 28 nuovi professionisti. Proposto un dividendo pari a 0,052€ (66,27% payout ratio, 2,52% dividend yeld).

SOLID WORLD GROUP

E’ il principale 3D Digital System Integrator italiano nell’innovazione digitale 3D. E’ stato premiato con il “President Club”, il prestigioso riconoscimento conferito da Dassault Systèmes, il più importante tra quelli assegnati dalla società ai partner commerciali. Il premio è stato consegnato durante la convention mondiale “3DEXPERIENCE World 2023” svoltasi a Nashville, in Tennessee negli USA. SolidWorld Group è un partner di Dassault Systèmes, da quasi vent’anni, periodo in cui ha ottenuto 18 riconoscimenti.

TRENDEVICE

è stata inserita nel ranking “Europe’s Fastest Growing Companies 2023”. Si tratta della classifica delle aziende Europee a maggior crescita, stilata annualmente dal Financial Times e giunta alla settima edizione TrenDevice ha raggiunto la posizione 745 su un totale di 1.000 aziende del continente presenti nel ranking.

UNICREDIT

Il CDA porterà in assemblea la proposta di aumentare del 30% la retribuzione dell’amministratore delegato Andrea Orcel, secondo quanto riferito da Reuters.

TENDENZA

FTSE MIB (27.315 punti)

In ribasso dello 0,6%. La giornata inverte segno dopo gli spunti iniziali. I prezzi sono arrivati sulla zona dei top intorno ai 28mila punti, forte area di resistenza e zona di alleggerimento. Si può prendere profitto con proiezione al ribasso verso 26.300/25,900. Pronti, però, a rientrare alla prima chiusura sopra 28.500 per target 32mila.

PREVISIONI

Seduta senza emozioni a Wall street, che continua a patire la pressione sui tassi di interesse. Fallito il tentativo di violare verso l’alto le soglie discriminanti a 4.200 per l’S&P 500 e e 12mila punti del Nasdaq , ora si comincia a guardare con qualche preoccupazione verso il basso dove si incontrano i primi sostegni a 3.920 e 11.100 punti. Anche l’Europa non è esente dal problema inflazione e le borse hanno chiuso in calo di circa mezzo punto, senza alterare il quadro rialzista. Materie di Base e Automotive hanno contribuito a contenere la perdita.

ANALISI TECNICA

ANIMA

Chiusura a 4,1. Comprare sui ribassi in direzione 4,5€. Vendere a 3,6€.

CYBEROO

Chiusura a 6,12€ Graficamente, il trend di fondo è strutturalmente rialzista. La violazione dei precedenti top assoluti in area 4,42 euro ha generato un nuovo ciclo rialzista con obiettivi finali intorno a 8,0 euro.

ELICA

Chiusura a 2,94€ . Prezzi ancora nell’intorno dell’ area d’ingresso (3,05€). Comprare in direzione 3.7€. Vendere 2,75€.

ESPRINET

La quotazione a 7,2€ rafforza la struttura grafica rialzista. Dopo l’uscita dei risultati preliminari, Midcap ha confermato il giudizio positivo. La raccomandazione è Buy (Molto Interessante). Il TPviene alzato a 12,3€, dai 12€ precedenti.

GENERALI

Con la chiusura a 18,53€. Graficamente, dai minimi di ottobre 2022 in area 13,66 euro è partito un bel rimbalzo. L’obiettivo finale è posizionato sui top dell’anno scorso in area 21,0 euro.

IREN

Chiusura 1,61€. Consolida sulla base da quasi 2 mesi Probabile ripresa della ripresa di fondo Comprare in direzione 2,€. Vendere 1,55€

STELLANTIS

Chiusura a 17,06€ . Nuovi top da 12 mesi. Si avvicina il target in area 17,80€. Pronti a prendere profitto. A febbraio, in Italia ha registrato una flessione delle immatricolazioni dello 0,87% a fronte di un rialzo del mercato del 17,5%.

TECHNOGYM

Chiusura 8,45€ Ha infranto la banda alta del movimento rialzista. Comprare verso quota 9€ Vendere a 7,5€

TESMEC

Chiusura 0,17€ Titolo accompagnato negli ultimi mesi di rally con strategie di trading.. Comprare sui ribassi verso 0.185€. Vendere 0,15€.

TELECOM ITALIA

Chiusura 0,31€. Conferma la forza espressa con movimento rialzista di inizio febbraio. Comprare verso il top a 0,37€. Stop a 0,27€. ll ministro Adolfo Urso ha detto che il governo sta seguendo con la “massima attenzione” gli sviluppi dell’offerta di Kkr fermi restando l’autonomia dell’azienda e i poteri attribuiti dalla normativa golden power. I tavoli di lavoro si svolgono in un clima di “piena collaborazione” con il primo azionista Vivendi.

ANALISI FONDAMENTALE

PROMOSSI

ALA

In attesa dei dettagli dei conti Equita ha una raccomandazione BUY con Target Price 16

B IFIS

Intesa Sanpaolo ha alzato da 19 a 20,1 € il TP, confermando la raccomandazione BUY. I conti del quarto trimestre 2022 sono stati ben oltre le nostre attese e hanno consentito alla società di raggiungere il suo target di piano 2023 con un anno di anticipo, segnalano gli analisti.

MONCLER

Equita Sim ha alzato da 60€ a 65 € il TP, confermando la raccomandazione BUY dopo i conti 2022 del gruppo. Titolo a 25-22 volte il P/E 2023-2024, in linea con la mediana di settore ma con maggiore visibilità nel breve”. Intesa Sanpaolo ha alzato il TP da 59,5 a 64,5 €, confermando la raccomandazione Goldman Sachs ha alzato da 64,2 a 67,2€ il TP. UBS ha alzato il TP da 63 a 69 €, Mediobanca Securities ha alzato il TP da 68,8 a 71,7 €,

PIRELLI

Goldman Sachs ha alzato da SELL a Neutral il giudizio, con TP che passa da 4,2 a 4,8 €. Gli analisti ritengono che le indicazioni sul margine 2023 siano “prudenti” e che “l’attuale strategia di alto valore di Pirelli dovrebbe sostenere il mix di prodotto e la sovraperformance dei volumi rispetto al mercato”.

BOCCIATI

B GENERALI

Deutsche Bank ha rivisto il Tp a 35,7 €, da 36,3 €, per via della nuova disciplina che la Ue intende introdurre sulle commissioni. sulle commissioni

B.MEDIOLANUM

Deutsche Bank abbassa il Tp a 10,5 da 11,4 € per via delle nuove norme che la Ue intende applicare sulle commissioni. Tuttavia gli analisti credono che questo tema possa rappresentare una buying opportunity per B. Mediolanum visti, tra gli altri, la rete flessibile e motivata e l’approccio del gruppo.

CAMPARI

Barclays riduce il TP da 11,8 a 10,6 €. Gli analisti hanno migliorato le stime di crescita organica, ma questo è compensato da cambi meno favorevoli.

ENI

Exane Bnp Paribas ha ridotto a Neutrale il giudizio, con TP abbassato da 17,7€ a 15 €. Gli analisti sottolineano come le spese per investimenti annunciate dal gruppo siano state superiori alle attese del mercato, mentre la previsione di più lungo periodo sulla distribuzione agli azionisti è deludente.

UNIDATA

A valle del closing dell’acquisizione di TWT Envet riduce il TP da 78 a 64 € per tener conto del numero aggiornato di azioni su base

NEUTRALI

AMPLIFON

Per Jefferies i risultati 2022 sono stati in linea al consensus e le previsioni sul 2023 implica un rialzo contenuto. TP confermato a 29,2 €.

WALL STREET

I futures sono piatti dopo una chiusura contrastata a Wall Street con i listini principali negativi ad eccezione del Dow Jones di un soffio sopra la parita’ a +0,02% a 32.661 punti. Il Nasdaq cede lo 0,66% a 11.379 punti,e lo S&P 500 llo 0,47% a 3.952 punti. Per entrambi gli indici si tratta del secondo calo consecutivo a causa dei rendimenti dei Treasury che hanno preso il volo. I dati sulla produzione hanno indicato che l’inflazione probabilmente rimarra’ alta, mentre i commenti dei banchieri della Federal Reserve continuano a essere in modalita’ da falco- Il rendimento del T Bond ha superato la soglia del 4% arrivando al 4,01%.

POLVERE DI STELLE

TESLA

Nel dopoborsa, mentre ad Austin, in Texas, Elon Musk presentava il piano industriale, Tesla arrivava a perdere il -5% ampliando le perdite registrate durante la seduta (187,08$ meno 3,5%). La prossima fase di crescita della società sarà basata sull’energia sostenibile, ha spiegato il fondatore, ma gli investitori si attendevano indicazioni precise sul lancio di nuovi prodotti. Il miliardario invece ha enfatizzato la visione strategica, parlando di un mondo che si muoverà verso le auto elettriche grazie anche a investimenti per 10.000 miliardi di dollari nello sviluppo a livello globale di energia sostenibile. “Il mondo di muovera’ verso un’economia basata sull’energia sostenibile”, afferma Musk.

SALESFORCE

Il titolo del colosso dei software per la gestione delle vendite, è salito del 12% nell’after hour dopo aver guadagnato il2,3% a 167,35$ nel corso della seduta. La società ha stracciato le attese del consensus, sia per quanto riguarda il trimestre passato che per quanto riguarda l’anno in corso.

ASIA

Le Borse cinesi chiudono la seduta in negativo: l’indice Composite di Shanghai cede lo 0,05%, a 3.310,65 punti. Quello di Shenzhen perde lo 0,52%, scivolando a quota 2.152,64.

GIAPPONE

Tokio sulla parità dopo una partenza positiva

OBBLIGAZIONI

Marzo non ha cambiato il trend discendente dei prezzi delle obbligazioni. Continuano a salire i rendimenti. Il Treasury Note a dieci anni si è spinto oltre la soglia psicologica del 4%, portandosi sui massimi da novembre. Il Bund nel giorno della pubblicazione del dato sui prezzi al consumo in Germania, è arrivato a 2,71%, massimo dal 2011. Il BTP ha chiuso a 4,55%, massimo da inizio anno. Occhi puntati alle 11:00 all’inflazione UE di febbraio. Il consenso si aspetta un rallentamento a +8,3% da +8,6% di gennaio. Su base mensile l’attesa è di +0,5% da -0,2%. Uscirà anche l’inflazione dell’Italia, attesa a +9,5% da +10,7%.

ENERGIA

PETROLIO

Prezzi in calo sui mercati asiatici. Gli investitori stanno soppesando le speranze di una ripresa della domanda cinese con i timori di un ulteriore inasprimento delle politiche da parte della Federal Reserve. Ieri le quotazioni del greggio hanno guadagnato quasi l’1% dopo che i dati hanno evidenziato una solida attivita’ manifatturiera e dei servizi in Cina. I contratti Wti sono scambiati a 77,37 dollari al barile, in flessione dello 0,46% mentre quelli sul Brent arretrano dello 0,44% a 83,94 dollari al barile.

GAS

Risale verso 48 euro/mwh. Quota 50 euro comincia a rivelarsi un primo ostacolo grafico.

VALUTE

L’euro stamattina tratta a 1,064 dollari in lieve calo. Il governatore della Banca di Francia, Francois Villeroy de Galhau, ha detto di ritenere auspicabile che il picco dei tassi avvenga entro l’estate, al più tardi a settembre. Il banchiere francese ha anche detto che l’azione di politica monetaria restrittiva attuata da Francoforte non porterà a una recessione. Il presidente della Bundesbank, Joachim Nagel, ha detto che la Bce potrebbe aver bisogno di rialzi significativi dopo marzo e dovrebbe accelerare la riduzione del suo portafoglio obbligazionario per combattere la persistenza dell’alta inflazione.

ORO

A 1.833 dollari l’oncia. Apre piatto, dopo tre rialzi, che hanno allontanato i minimi dell’anno. La reazione ha coinciso con un indebolimento del dollaro. Le flessioni verso 1.850/1.800 $ sono occasione per comprare. Cambio di scenario in caso di discesa sotto 1.780$.

