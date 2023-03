Investire nel caffè torna ad essere un'opportunità, tutto quello che bisogna sapere

Perché investire in caffè

Al mattino, durante la colazione con un caffè, forse pochi si rendono conto di star sorseggiando la seconda commodity al mondo, dopo il petrolio, e caratterizzato da speculazioni finanziarie ed ampie oscillazioni di prezzo. Ogni giorno in tutto il mondo se ne bevono quattro miliardi di tazzine (è la bevanda più consumata dopo l’acqua). Inoltre state “partecipando” allo sviluppo di un volume di mercato di miliardi di dollari e su una produzione mondiale di circa 5.9 milioni di tonnellate l’Italia ne importa circa 324.000 tonnellate l’anno. Date le particolari esigenze climatiche della pianta, il caffè viene coltivato nelle regioni tra i due Tropici e coinvolge oltre 50 Paesi; con un terzo della produzione mondiale il Brasile è il maggior produttore, seguito da Vietnam, Colombia, Etiopia, Indonesia ed India.

Il caffè ARABICA è il punto di riferimento mondiale per i contratti future sul caffè scambiati sull’Inter Continental Exchange (ICE), è prodotta principalmente in America Latina ed è quotata alla borsa di New York. Tale quaitàà rappresenta il 75% della produzione mondiale – coltivata principalmente in Brasile (40% della fornitura totale mondiale) e Colombia. La qualità ROBUSTA rappresenta il restante 25%, è quotata alla borsa di Londra ed è prodotta principalmente in Vietnam (15% dell’offerta globale) ed Indonesia (altri esportatori: Perù, India, Uganda, Etiopia, Messico e Costa d’Avorio). Robusta è il chicco di caffè popolare in Europa e caffè espresso mentre i chicchi di Arabica sono popolari negli Stati Uniti.

Come investire nel caffè

Osserviamo quindi l’andamento del future del caffè ARABICA alla Borsa di New York: attualmente vale 180.30dollari/pound e, come potete notare, tale prezzo si pone al centro della fascia di oscillazione prevista per i prossimi 3 mesi (tra 215 e 138dollari). L’andamento sarà caratterizzato da volatilità con risalite a 190/194dollari e ribassi a 155 e 142dollari; risalite successive tenteranno di riagganciare quota 230 dollari.

Per operare su un mercato come questo il metodo piu usato dall’invesitore medio, non professionale, è l’ETF. Infatti Certificati, futures e CFD prevedono leve o regole diverse che possono rendere difficoltosa l’operativita e l’investimento. Con un ETF attraverso leve più o meno forti è l’investitore che può automodularsi (vista l’assenza di versamento di margini).

Gli studi di settore prevedono che il mercato crescerà ogni anno del 4,47% (CAGR 2023-2025) ed in relazione ai dati sulla popolazione totale, il volume medio di caffè per persona dovrebbe raggiungere 0,98 kg nel 2023; prevista una crescita dei volumi dell’1,9% nel 2024. Entro il 2025 il volume dovrebbe raggiungere i 7.78 miliardi di kg, e nello stesso anno l’84% della spesa e il 21% dei consumi saranno originati dai consumi fuori casa, come bar e ristoranti.