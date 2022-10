L’acquisto di Tesla da parte di Cathie Wood

Le azioni erano crollate lunedì, dopo i numeri deludenti del terzo trimestre. Ma un’investitrice d’esperienza come Cathie Wood, fondatrice di ARK Invest, tra i più interessanti fondi d’investimento americani, deve aver capito che il momento era propizio. Così è entrata come un caterpillar su Tesla, acquistando in un colpo 132.213 azioni. Una mossa che ha ispirato già tanti seguaci e che ha ridato brio al titolo della società di Elon Musk.

Nella seduta di martedì, infatti, Tesla è stata tra i protagonisti, insieme a Amazon e Microsoft, della riscossa dell’indice S&P 500. Secondo Wood le auto elettriche possono riservare ancora ottimi risultati. È la seconda volta che Wood entra sul titolo in Tesla nel 2022, dopo aver realizzato oltre 41,5 milioni di dollari.