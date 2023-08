Chivakul (J. Safra Sarasin): dimenticate la Cina, meglio investire in America Latina

Il gestore: dimenticate la Cina

L’America Latina ad oggi è un mercato migliore del gigante cinese. Una ripresa della più grande nazione al mondo, in realtà, c’è stata, ma non quanto di prevedeva. Verità&Affari ne ha discusso con Mali Chivakul, economista mercati emergenti di J. Safra Sarasin.

Nell’attuale fase di forte incertezza, in che contesto si trovano i mercati emergenti?

In molti Paesi la crescita si è dimostrata più stabile di quanto previsto in precedenza e l’inflazione è in calo. Negli ultimi due mesi, i dati sull’inflazione complessiva sono stati inferiori alle attese nella maggior parte dei Paesi. Allo stesso tempo, con l’ulteriore calo dell’inflazione negli Stati Uniti, i mercati finanziari si aspettano che il ciclo di rialzi della Fed si concluda presto. Tutti questi fattori hanno favorito le obbligazioni in valuta locale degli emergenti e alcune valute con un elevato carry. L’indebolimento del dollaro è stato di supporto anche per le azioni.

Sebbene l’attività economica sia rallentata in tutti gli emergenti rispetto al 2022, molti di essi si sono dimostrati molto più resilienti di quanto previsto in precedenza. In America Latina, la crescita del consenso è stata rivista al rialzo in tutti i principali Paesi emergenti, ad eccezione del Perù che è stato colpito da disordini sociali. Le ragioni della tenuta della crescita sono diverse. Il Brasile ha avuto un raccolto abbondante, mentre il Messico ha beneficiato del boom manifatturiero e di una solida crescita dei redditi che ha sostenuto i consumi. In Cile, le forti esportazioni e un maggiore sostegno fiscale hanno fatto salire le aspettative di crescita. Anche i Paesi dell’Europa centrale e orientale si sono dimostrati leggermente più resilienti del previsto, ad eccezione dell’Ungheria. Il Sudafrica rappresenta la principale anomalia nell’area Emea, in quanto è stato colpito da interruzioni di corrente con un’ulteriore frequenza.

E com’è la situazione in Asia?

In Asia, invece, le aspettative di crescita sono cambiate di poco. L’elefante nella stanza è ovviamente la Cina. Sebbene la crescita cinese abbia sorpreso al rialzo nel primo trimestre, la ripresa si è arrestata e il Pil del secondo trimestre, pari allo 0,8% trimestrale (rispetto al 2,2% del primo trimestre), ha deluso. La crisi del settore immobiliare è peggiorata con un calo sequenziale dei prezzi delle case a giugno. Prevediamo un modesto pacchetto di politiche di sostegno nel secondo semestre per garantire che il tasso di crescita dell’intero anno si attesti intorno al 5%.

Come si sta evolvendo la dinamica dell’inflazione?

Nonostante la tenuta della crescita, la disinflazione ha visto un’accelerazione. Negli ultimi due mesi, i tassi d’inflazione complessiva in molti Paesi emergenti sono scesi più rapidamente del previsto. Il fattore principale è l’effetto base dei prezzi dei generi alimentari e dell’energia (che sono aumentati in seguito all’invasione dell’Ucraina da parte della Russia nel secondo trimestre del 2022). Questo effetto si attenuerà nel secondo semestre, il che implica che il tasso di disinflazione probabilmente rallenterà per molti Paesi emergenti. Tuttavia, gli ampi effetti base hanno già portato i tassi d’inflazione complessiva in molti emergenti (Brasile, India, Indonesia e Thailandia) a rientrare nella fascia di tolleranza delle banche centrali.

A proposito, a che punto sono le banche centrali nei mercati emergenti?

Molte banche centrali dei Paesi emergenti hanno esplicitamente indicato che inizieranno a tagliare i tassi solo quando vedranno una chiara evidenza di ancoraggio delle aspettative di inflazione. Il calo dei tassi d’inflazione complessiva si è tradotto in una riduzione delle aspettative a diverse velocità nei vari Paesi. Le aspettative di inflazione a 2 anni sono tornate al 3% in Cile, mentre sono in costante calo in Brasile. Le aspettative di inflazione sono diminuite anche in Messico e Colombia, ma in misura minore. Tuttavia, il calo delle aspettative di inflazione per i prossimi 12 mesi implica che il tasso di riferimento reale “ex-ante” sia aumentato e si possa dunque ipotizzare un taglio del tasso di riferimento nominale nel secondo semestre, anche se i tassi di inflazione complessiva rimangono molto al di sopra dell’obiettivo. Pertanto, è probabile che le banche centrali latinoamericane inizino a tagliare prima del previsto. In effetti, le banche centrali del Brasile e del Cile hanno lasciato intendere che potrebbero iniziare con la prossima riunione. Anche la banca centrale della Colombia ha assunto un atteggiamento più dovish. Per quanto riguarda i Paesi dell’Europa centrale e orientale, anche se l’inflazione è scesa rapidamente, i livelli rimangono troppo alti perché la maggior parte delle banche centrali possa iniziare a tagliare a breve. Il piano della Polonia di iniziare a tagliare i tassi quest’anno potrebbe essere prematuro.

Quali le aspettative per la seconda metà dell’anno?

Il rallentamento della crescita dei mercati emergenti nel secondo semestre, dovuto alla politica monetaria restrittiva e al rallentamento della domanda esterna, potrebbe dare ad alcune banche centrali degli emergenti un altro motivo per prendere in considerazione un allentamento anticipato delle politiche. Un fattore che potrebbe far salire l’inflazione nei prossimi 6 mesi è l’aumento dei prezzi dei prodotti alimentari a causa di El Nino. Il prezzo del riso, ad esempio, è già aumentato dell’8% su base annua.

Nel complesso, oltre al calo dell’inflazione e ai potenziali tagli dei tassi in alcuni Paesi emergenti, la fine del ciclo di rialzi della Fed nel secondo semestre dovrebbe fornire un contesto favorevole alle obbligazioni in valuta locale e alle valute dei Paesi emergenti. Le esposizioni obbligazionarie in valuta locale dei non residenti rimangono piuttosto limitate e c’è spazio per un ulteriore incremento.