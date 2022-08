La Cina scalda i forni Danieli, le azioni da comprare per gli analisti

Le azioni da comprare per gli analisti

Venerdì si è chiusa una settimana negativa per i principali indici europei. Eurostoxx 50 meno 3,2%. Dax di Francoforte meno 4% e Ftse Mib meno 2,5%. L’indice di Milano ha chiuso a 21.895. La tenuta di quota 21.500 è cruciale per fermare la caduta generale del listino. La tendenza rialzista sarebbe confermata dal superamento di quota 21.935.

DANIELI

Equita Sim conferma la raccomandazione d’acquisto e il TP a 32 €. Il gruppo negli ultimi 6 mesi ha ricevuto ordini per 8 nuovi forni elettrici da parte di 5 diversi gruppi siderurgici cinesi. La Cina, che rappresenta circa il 10% del fatturato, si conferma essere un mercato dalle alte potenzialità per Danieli considerando sia che si tratta del principale produttore al mondo di acciaio (oltre il 50% della produzione globale) sia per gli obiettivi di decarbonizzazione del settore siderurgico fissati dal governo.

D’AMICO

Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione d’acquisto e il prezzo obiettivo a 0,27 € dopo che il gruppo c ha acquisito il rimanente 50% di Glenda International Shipping Dac. Per gli esperti la mossa ha una forte valenza strategica in quanto «amplierà immediatamente la dimensione della flotta del gruppo, consentendo a D’Amico di beneficiare ulteriormente dell’attuale forte contesto di mercato». Per Equita il traguardo è fissato a 0,25 €.

