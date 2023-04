Ecco le Borse più importanti per capitalizzazione nel mondo

La classifica delle Borse mondiali

Con la globalizzazione e l’ampliamento dei mercati dell’Estremo Oriente e la progressiva imponente scalata dell’economia cinese, l’adesione all’euro di altri Paesi, l’aumento dei volumi dovuto al maggior numero di persone che possono accedere ai mercati finanziari tramite la leva e nuovi strumenti finanziari (etf, certificati,…) i volumi trattati alle Borse valori hanno visto un vero “salto” nei volumi e nel numero di transazioni.

E se sino all’avvento del terzo millennio erano Londra e New York le “capitali finanziarie” mondiali, oggi sul podio per capitalizzazione al 31 dicembre 2022 troviamo il NYSE (New York Stock Exchange), seguito da Nasdaq (National Association of Securities Dealers Automated Quotations Stock Market) e Shanghai Stock Exchange (SSE; ad oggi permangono significative restrizioni al trading da parte di investitori stranieri).

Al quarto posto Euronext (European New Exchange Technology) ha sede ad Amsterdam ed è una borsa paneuropea che gestisce sette diverse sedi di quotazione: Dublino, Milano, Oslo, Bruxelles, Amsterdam, Parigi e Lisbona con i corrispondenti sette indici, più un indice per l’intero scambio chiamato Euronext 100. Al quinto posto il Japan Exchange Group di Tokio, mentre il London Stock Exchange è ora relegato al sesto posto. Anche il BSE BombayStock Exchange dell’India è una delle 10 più grandi borse del mondo con oltre 5500 società quotate (la maggior parte è di piccole dimensioni). Questi i grafici del NYSE, dell’indice Nasdaq Composite e dello Shanghai Index.

Ogni Paese può costruire il proprio sistema di compravendita di azioni che riveste un ruolo importante nell’economia. Infatti attraverso l’emissione di azioni notevoli capitali fluiscono nel mercato azionario e nelle società ivi quotate accelerando lo sviluppo dell’economia e dei servizi correlati. Sui valori azionari incidono anche le oscillazioni delle materie prime e l’andamento valutario (ad esempio il tracollo della lira turca ha avuto come contrappeso un aumento degli investimenti nella Borsa di Istanbul: +500% dal 2020 a fine 2022).