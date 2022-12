Codice appalti, sale a 500 mila euro la soglia sotto la quale è possibile l’affidamento diretto dei lavori

Il consiglio dei ministri ha dato il via libera alle nuove regole

“Manteniamo un altro impegno preso con gli italiani” ha dichiarato il premier Giorgia Meloni. Si tratta di “un provvedimento organico, equilibrato e di visione, frutto di un lavoro qualificato e approfondito, che permetterà di semplificare le procedure e garantire tempi più veloci. E che rappresenterà anche un volano per il rilancio della crescita economica e l’ammodernamento infrastrutturale della Nazione” ha aggiunto la premier. Le nove regole erano attese da tempo e sono sostanziali per realizzare gli obiettivi previsti dal Pnrr nei tempi indicati da Bruxelles. A questo punto si apre un percorso di tre mesi di dibattito parlamentare che in commissione e in Aula potrà modificare il testo.

Per le stazioni appaltanti viene alzata la soglia per gli affidamenti diretti

Nel nuovo testo è previsto un aumento del tetto sotto il quale è possibile affidare direttamente i lavori. Il nuovo tetto sarà di 500mila euro, come aveva richiesto l’Associazione nazionale dei comuni italiani. Ad oggi la soglia è fissata a 40mila euro per l’acquisto di beni e servizi e a 150mila per i lavori.

Possibili la revisione al rialzo dei prezzi

“Abbiamo realizzato un ulteriore intervento a favore delle aziende – ha precisato il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini – La revisione prezzi in caso di aumenti interverrà a partire da un aumento del 5% dei costi quindi abbiamo dimezzato quanto previsto, così come abbiamo anche dimezzato le garanzie richieste alle imprese per gli affidamenti, dal 2 all’1% dal 10 al 5% dell’importo di contratto”.

Finisce l’era dei rinnovi automatici delle concessioni autostradali

Il ministro Salvini ha poi annunciato che con le nuove regole, “si pone fine alla proroga automatica delle concessioni delle autostrade”. La gestione tornerà in capo allo Stato per il tempo necessario a selezionare il nuovo concessionario. Inoltre nel testo “c’è innalzamento della soglia dell’affidamento dei lavori su indicazione del Consiglio di Stato sotto la quale i comuni possono procedere con l’appalto in maniera diretta senza fare ulteriori passaggi, si tratta di più dell’80% degli appalti”, come ha spiegato Salvini.