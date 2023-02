Le azioni da comprare e vendere oggi alla Borsa di Milano

Le migliori azioni da comprare e vendere oggi a Piazza Affari

Il future sulla Borsa di Milano è in rialzo dello 0,2%. Le azioni da comprare oggi 7 febbraio 2023.

COMPRARE E VENDERE OGGI

ITALGAS

Rbc alza il giudizio a Interessante. tp a 7,5 ero

PIRELLI:

per Goldman Sachs resta SELL,

SNAM

Rbc alza il giudizio a Interessante con Tp 5,5 e 6,5 euro.

AZIONI DA TENERE D’OCCHIO

AMPLIFON

Il competitor Demant ha presentato dati del 2002 in linea con le previsioni.

CYBEROO

Guadagna il 4,9% a 4,89€ e si riavvicina al record storico segnato il 27 gennaio a 5,08 euro. Da inizio anno il titolo è cresciuto del 19%. La società capitalizza circa 98 milioni Il consenso degli analisti raccolto da Bloomberg è composto solo da Intermonte: giudizio BUY e target price 5,50 euro. L’analisi tecnica consiglia di incrementare la posizione alla prima chiusura sopra 5,10 euro, per target finale verso 8,0 euro. Vendere sotto 4%.

CY4GATE

In rialzo del 5,2% a 9,94€ Da inizio anno +8% per una capitalizzazione intorno a 235 milioni di euro. Il consenso Bloomberg è composto da Intermonte e Equita. Entrambi hanno un Buy, con target rispettivamente a 15,20 e 12,0 euro. L’analisi tecnica suggerisce di comprare ai prezzi attuali, pronti a incrementare alla prima chiusura sopra 10,50 euro in direzione 13,70 euro. Posizionare prudenzialmente le vendite alla prima chiusura sotto 9 euro.

DIGITAL MAGICS

Parte Magic Climb, il Boosting Program rivolto alle scaleup e startup, lanciato da Digital Magics, insieme al suo socio di riferimento Tip di cui Gianni Tamburi è fondatore Per la prima edizione, sono state selezionate tre startup, che offrono soluzioni destinate al mondo della finanza, della logistica e della sostenibilità. Si tratta di Viceversa, piattaforma di finanziamento che sostiene la crescita delle imprese, Macingo, la più importante comunità italiana di condivisione di trasporti di merce ingombrante, e AWorld, app in grado di progettare tecnologie software per l’analisi degli stili di consumo e per calcolare l’impronta di carbonio attribuibile a ciascun utente.

MAIRE TECNIMONT

Attraverso Nextchem, la oil service espande il portafoglio di tecnologie nell’economia circolare, acquisendo il controllo di Catc, tecnologia per il riciclaggio della plastica.

OSAI A.S.

Le previsioni a lungo termine per il settore dei semiconduttori sono positive, grazie al ruolo sempre più strategico ricoperto dai chip. È quanto afferma John Neuffer, il presidente e CEO di SIA, la Semiconductor Industry Association La Sia ha annunciato i dati delle vendite globali dei chip nel mese di dicembre 2022, pari a 43,4 miliardi, in calo del -15% su base annua e del – 4% mese su mese. A livello geografico, l’Europa è l’unica area in crescita (+3%). Il Giappone è stabile, mentre le Americhe, l’Asia e la Cina sono in calo rispettivamente del -7%, -17% e -26%.

TENDENZA

FTSE MIB (27.022)

Febbraio estende il rally partito a ottobre. E’ ormai a un passo dal top intorno ai 28mila punti, fortissima resistenza. Meglio stare leggeri negli acquisti.

.

PREVISIONI

Le decisioni delle banche centrali hanno confermato che c’è lo spazio per un rallentamento della stretta sui tassi. La sorpresa venerdì quando si è saputo che il mercato del lavoro Usa non sta risentendo delle rigide politiche monetarie. Perciò gli investitori si sono messi al riparo tornando a comprare dollari, nella prospettiva di un periodo di tassi elevati più prolungato del previsto, e alleggerendo azioni, obbligazioni e commodity. Tuttavia non c’è ancora allarme. Wall Street ha chiuso in ribasso, S&P500 -0,6%, Nasdaq -1%, consolidando di fatto il prepotente rally da inizio anno. Il Nasdaq guadagna ancora il 13,2%. Le flessioni sono occasioni, per chi lo ha perso, di saltare sul treno.

ANALISI TECNICA

BANCO BPM

Chiude a 4,2€ . Oggi conti. Il rally partito a luglio consolida sui top di periodo, dopo aver quasi raddoppiato la capitalizzazione. L’analisi fondamentale di Websim indica un Tp a 5,2€ e Intesa Sanpaolo 4,9€

SAIPEM

A 1,36€ consolida sui top di periodo, dopo aver più che raddoppiato la capitalizzazione dai minimi di settembre. Attendere quota 1,5 prima di chiudere la posizione. L’analisi fondamentale di Websim e Bofa indica Tp a 1,8€. Citi 2€

TELECOM

Chiusura 0,29 Le resistenze in zona 0,3 eu potrebbero richiedere un po’ di tempo per essere superate. Questa è area di alleggerimento per trading. L’analisi fondamentale di Equita Sim conferma rating BUY con TP di 0,39 €. Gli esperti si focalizzano sulle indiscrezioni in merito all’offerta di KKR in termini di valutazione degli asset e di governance Notano che la possibilità di avere due offerte per la rete rimane lo scenario più probabile e più interessante per il titolo. L’azienda ha precisato che l’offerta non vincolante per la rete da parte di Kkr ha una durata di 4 settimane dal 1 febbraio e, come già comunicato, il CdA di Tim si riunirà il 24 febbraio per valutare. Il risultato sono colloqui a largo raggio. La cordata Cdp-Macquarie potrebbe coinvolgere altri fondi, fra i quali Blackstone. Si tratterebbe, comunque, di colloqui in una fase davvero preliminare.

TESMEC

Chiusura a 0,16€. I prezzi spingono per uscire dalla banda 0,11-0,16 eu che dura da maggio verso il top del 2022 in zona 0,19 eu.

TINEXTA

25,5€ Nonostante il consolidamento degli ultimi giorni, rimangono i segnali favorevoli ad una reazione di medio periodo verso la soglia di 30€

UNICREDIT

A 18,15€ affronta un’area molto ostica, 18-20 eu, zona di alleggerimento per trading.

WEBUILD

A 1,7€. Consolida da circa 3 settimane. Attesa un accelerazione dopo la rottura a 1,75/1,8. Per gli esperti di Equita Sim l’acquisizione di Clough dovrebbe portare a Webuild dal 2023 oltre 600 mln di fatturato aggiuntivo. L’operazione, inoltre, permette al gruppo di rafforzare significativamente il posizionamento sul mercato australiano con Clough (società con oltre 100 anni di storia e forte brand in Australia) che sarà utilizzato come piattaforma di crescita nell’area. L’Australia diventa il secondo mercato per Webuild con un portafoglio complessivo di oltre 12 mld.

ANALISI FONDAMENTALE

1)PROMOSSI

ANIMA

UBS ha alzato i prezzi obiettivo su ANIMA (rating Neutral) da 3,6 a 4,1 €, mantenendo il rating neutral.

BANCA GENERALI

Da UBS giudizio Neutral con Tp da 32,3 a 34,6 €

BANCA MEDIOLANUM

UBS ha alzato il tp da 9,3 a 10 € con raccomandazione Buy Gli analisti hanno migliorato le loro stime di EPS 2023-2025 sul risparmio gestito del 3-8% adottando una visione maggiormente positiva sui flussi in gestione per l’anno in corso.

INTESA

Avvia il piano di buyback sulle azioni da 1,7 miliardi dal 13 febbraio al 12 maggio. Equita Sim ha alzato il TP del 14% a 3,3 €, confermando la raccomandazione Acquistare. “Risultati del quarto trimestre 2022 superiori alle attese – Akros ha alzato il TP da 2,5 a 2,7 €, confermando la raccomandazione Accumulare. – Jefferies ha alzato da 2,4 a 2,6 € il TP, confermando la raccomandazione Attendere . Intermonte ha alzato da 3 a 3,2 € il TP confermando la raccomandazione Interessante. BofA ha alzato da Neutral a Interessante il giudizio, con TP che passa da 2,7 a 3,25 €. Kepler Cheuvreux ha alzato da 2,75 a 2,8 € il TP, confermando la raccomandazione Interessante. Societe Generale ha alzato il TP da 2,45 a 2,6 €, confermando la raccomandazione BUY. UBS ha alzato il TP da 2,7 a 2,85 €, confermando la raccomandazione BUY..

LEONARDO

Equita Sim conferma rating BUY con TP di 12 €. Gli esperti sul 2022 lasciano invariate le loro stime ritenendo che le aspettative (migliorate in occasione dei risultati del terzo trimestre per ordini e debito netto) vengano tutte rispettate. Per il 2023 invece le stime vengono ridotte ritenendo che inflazione e rincaro dell’energia non siano totalmente compensabili nel breve, il rialzo dei tassi aumenti leggermente gli oneri finanziari, i benefici degli ordini derivanti dal rialzo dei budget militari dei paesi occidentali probabilmente non si manifesteranno in maniera significativa a breve. – Mediobanca Securities conferma rating Outperform e TP di 12 €

2)BOCCIATI

Nessuna segnalazione

3)NEUTRALI

TERNA

Rbc mantiene il giudizio di attesa

PILLOLE DALL’ESTERO

BAYER

Rumor di stampa secondo cui il fondo attivista Bluebell starebbe raccogliendo alleati a favore delle sue richieste che mirano alla sostituzione del CEO e a uno spin-off. Il titolo beneficia anche della notizia che la società ha avanzato la domanda di approvazione nell’Unione Europea di aflibercept 8 mg come trattamento della degenerazione maculare neovascolare legata all’età e l’edema maculare diabetico.

MEYER BURGER

Goldman Sachs ha avviato la copertura su titolo del gruppo svizzero dei semiconduttori con rating BUY.

OBBLIGAZIONI

Proseguono le vendite sui bond governativi. Treasury Note a dieci anni a 3,60% Il mercato scommette che la Federal Reserve avrà bisogno di alzare i tassi di interesse oltre il 5% e di tenerli in quell’area per raffreddare un’inflazione troppo alta, in un’economia che vede un mercato del lavoro ancora forte. Btp decennale a 4,15%, +12 punti base. Il Tesoro ha annunciato che emetterà dal 6 al 9 marzo un nuovo Btp Italia con scadenza a 5 anni. Previsto un premio fedeltà pari all’8 per mille per coloro che acquistano il titolo all’emissione e lo detengono fino a scadenza, il 14 marzo 2028.

ENERGIA

PETROLIO

Brent a 81,80 $ Rialzo dell’1%, dopo aver chiuso la scorsa settimana con un calo del -7,7%. Si palleggiano senza troppa convinzione i timori di una frenata causata dalla possibile recessione globale e le speranze di crescita della domanda provocata dalla ripartenza della Cina

GAS

Ha chiuso poco mosso a 58,0 euro. Prezzi sui minimi e ogni giorno che passa avvicina la fine dell’inverno. Alla fine della scorsa settimana, gli stoccaggi di gas negli Stati Uniti sono saliti del +9,4%.

VALUTE

L’euro scende a 1,074 sul dollaro. Oggi è in agenda un intervento di Jerome Powell. Ieri ha parlato il membro non votante del board della Federal Reserve, il presidente della filiale di Atlanta, Raphael Bostic. Nel suo commento ai dati sull’occupazione di gennaio, Bostic ha elencato tutto quel che alla banca centrale resta da fare per riportare l’inflazione all’interno dei limiti del mandato. L’avvicinarsi dell’area 1,11/1,12 ha fatto scattare gli acquisti di dollari in ottica di diversificazione.

O RO

A 1.874 dollari,apre in rialzo dello 0,4%. La risalita dei tassi di mercato e il rimbalzo del dollaro (+3% in quattro sedute) hanno provocato una attesa correzione dell’oro. La tendenza di fondo resta impostata al rialzo. I ribassi verso 1.850/1.800 $ sono occasione per comprare in ottica di diversificazione del portafoglio.

LA FRASE DEL GIORNO

Saggio è colui che non si fa travolgere dalla passione per l’oro, ma la sa controllare.