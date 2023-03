Crollo delle banche in Borsa dopo Svb? Per Algebris è un'opportunità

L’opportunità in Borsa dopo il fallimento di Svb

I mercati finanziari hanno visto il fallimento della Silicon Valley Bank (SVB) e l’intervento delle autorità statunitensi come “un evento potenzialmente sistemico per il settore bancario statunitense e globale”. Il team Global Credit di Algebris Investments non è d’accordo con questa interpretazione degli eventi.

“Lo stress di SVB è dovuto allo specifico mix di depositi e alla scarsa gestione della liquidità, resi possibili dal trattamento contabile favorevole dei titoli a disposizione delle banche più piccole negli Stati Uniti – si legge in una nota – Le principali banche statunitensi non condividono nessuna di queste caratteristiche. Queste hanno una base di depositi più diversificata e stabile, saldi di liquidità di qualità superiore e un portafoglio titoli contabilizzato al fair value su base continuativa. Di conseguenza, il read-across (la correlazione, ndr) è mal calibrato e qualsiasi ampia debolezza rappresenta un’opportunità per acquistare i titoli di alta qualità del settore”. (Teleborsa)