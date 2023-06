Dollaro-yen, quando investire sul forex puó essere un’opportunità

USD/JPY è il ticker forex che rapporta il valore del dollaro USA allo yen giapponese ed indica quanti yen sono necessari per acquistare un dollaro statunitense. Il dollaro-yen è una delle coppie forex più scambiate, seconda solo a EUR/USD. Ha una liquidità molto elevata ed è un punto di riferimento della salute economica asiatica e globale. Lo yen viene molto spesso utilizzato come valuta nel “carry trade”, operazione molto attuale, che consiste nell’ottenere finanziamenti in yen pagando tassi d’interessi quasi a zero e investendo in dollari o titoli di Stato USA che offrono rendimenti maggiori.



Oggi l’operazione di carry trade su USD/JPY è molto vantaggiosa poiché la Bank of Japan mantiene tassi negativi, mentre la Fed ha portato il tasso di riferimento al 5.00/5.25% (fondamentale prima di attivare qualsiasi operazione è effettuare le proiezioni sull’andamento futuro delle valute coinvolte, eventualmente proteggendosi dal rischio di cambio con operazioni swap di base).

Relativamente alla politica monetaria del Giappone, nella riunione della Bank of Japan di aprile il comitato guidato da Ueda aveva annunciato di voler condurre una revisione ad ampio spettro della politica monetaria, da completarsi in un lasso di tempo tra i dodici e i diciotto mesi. In una inoltre, l’istituto ha menzionato la necessità di un progressivo aumento dei salari, in linea con quanto auspicato dal capo dell’esecutivo Kishida. Per l’anno fiscale in corso, la BoJ ha detto di aspettarsi un inflazione all’1,8% (rivedendo al rialzo la stima fatta a gennaio) e del 2% nell’anno fiscale 2024, dalle stime di un 1,8%.

Il cambio USD/YEN ha toccato i 151.96 yen per dollaro in ottobre/2022, sul notevole rafforzamento del dollaro contro tutte le valute, per poi ripiegare a 127.22 effettuando un normale ritracciamento. Attualmente si trova a quota 140 (yen per 1 dollaro) e l’analisi indica che avrà andamento irregolare che lo porterà a toccare i 131/128al ribasso. Supporto a 115. Con il superamento del massimo di ottobre la salita riprenderà, obiettivo sui 160/164 yen per dollaro.

Le coppie di valute più attive e maggiormente scambiate sul mercato forex a livello globale sono: EUR/USD, USD/JPY, GBP/USD, USD/CHF, AUD/USD USD/CAD e NZD/USD.