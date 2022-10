Nasce Fideuram Direct, la casa degli investimenti digitali

Operativa Fideuram Direct

È operativa Fideuram Direct, la nuova piattaforma digitale destinata ai risparmiatori e ai trader che vogliono investire da remoto sui mercati finanziari – in autonomia, o attraverso un approccio guidato – grazie ad un’esperienza pienamente digitale. La nuova realtà nasce dall’integrazione fra la competenza e la solidità di Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking, da oltre 50 anni leader nel Wealth Management in Italia e l’esperienza digitale di IW Bank (integrata lo scorso febbraio in Fideuram-ISPB), che da sempre offre servizi in grado di soddisfare le esigenze d’investimento della clientela e che già oggi conta circa 60 mila clienti e oltre 2,4 Mld€ di masse in gestione.

“Con Fideuram Direct puntiamo sul Digital Wealth Management, in linea con la forte spinta verso la digitalizzazione che caratterizza il Piano d’impresa 2022-2025 di tutto il gruppo Intesa Sanpaolo – ha spiegato Luca Bortolan, responsabile Fideuram Direct -. È un progetto innovativo, destinato agli investitori che vogliono operare direttamente sui mercati finanziari con una esperienza digitale, in autonomia o con supporto remoto e che consente l’accesso a soluzioni d’investimento d’avanguardia. Il nuovo modo di operare, che si affianca e crea sinergie con il modello vincente e consolidato delle reti di consulenti finanziari e private banker, si arricchirà, nel tempo, grazie alle migliori professionalità di Fideuram Asset Management SGR e di Alpian, startup svizzera con la quale già esiste un modello integrato di sviluppo strategico”.