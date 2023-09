Gannatti (WisdomTree): l'Ai può essere il catalizzatore della crescita dei mercati

L’Ai può essere il catalizzatore della crescita dei mercati

L’intelligenza artificiale può essere anche un grande tema di investimento. L’evoluzione che attende questo settore è importante in futuro. Chris Gannatti, responsabile globale della ricerca di WisdomTree ne ha parlato con Verità&Affari.

Negli ultimi mesi si è parlato sempre più spesso di Nvidia e delle sue performance, anche in ottica sviluppo dell’intelligenza artificiale, come analizzare questi dati?

Il fatturato del business dei data center di Nvidia è cresciuto di oltre tre volte in sei mesi, raggiungendo i 10,323 miliardi di dollari, con una crescita di oltre il 171% su base annua. L’indicazione per il trimestre in corso è ora di 16 miliardi di dollari, mentre il consensus si attestava sui 12,6 miliardi di dollari. È chiaro che il treno dell’adozione dell’intelligenza artificiale (Ai) stia lasciando la stazione, ma è altrettanto possibile che il viaggio sia appena cominciato. Quando si esaminano la valutazione avute da Nvidia è normale focalizzarsi su due fattori principali. Il primo è se si rivelerà vera la previsione secondo cui la dimensione totale del mercato dei semiconduttori che consentono l’accelerazione dell’IA sarà di circa 150 miliardi di dollari nel 2027 (potrebbe essere troppo alta o, al contrario troppo bassa). Il secondo riguarda la quota di mercato che Nvidia stessa potrà mantenere.

Nvidia sembra avere un’ascesa incontrastata, cosa potrebbe ostacolarla?

In base a ciò che vediamo oggi, il rischio più grande per il dominio ininterrotto di Nvidia nel campo delle risorse di calcolo per l’Ai è che i “Big 3” tra i fornitori di cloud progettino i propri chip e incentivino i loro clienti a utilizzarli per i loro carichi di lavoro relativi all’Ai. Sebbene Nvidia possa essere percepita come il fulcro del megatrend dell’Ai, esemplificando le speranze e le previsioni di molti riguardo all’argomento, le unità di elaborazione grafica (Gpu) di Nvidia non operano in modo isolato.

Come potrebbe evolversi la performance del tema dell’IA da questo punto in poi?

Ora che il 2023 sta per concludersi, sappiamo che l’IA è stata un catalizzatore per alcune delle più grandi aziende tecnologiche al mondo, che hanno spinto i mercati azionari statunitensi al rialzo per la maggior parte dell’anno in corso. Dopo un 2022 difficile, il passaggio da una performance negativa a una positiva è stato accolto con favore. Tuttavia, sappiamo che gli investitori sopravvalutano il breve termine e sottovalutano il lungo termine, quindi è possibile che il viaggio dell’IA richieda più tempo e che la relativa performance sia caratterizzata da alti e bassi. L’aspetto più particolare è che stiamo già assistendo a performance eterogenee in tutto il settore.

L’Intelligenza artificiale rappresenta il settore del futuro anche per gli investitori?

In generale, quella del software è un’area interessante da prendere in considerazione. Durante la prima parte del 2023, molti pensavano che nel corso dell’anno si sarebbe verificata una potenziale recessione. La spesa relativa al software non era necessariamente in crescita. Nella seconda metà dell’anno, mentre l’idea di una recessione sta svanendo, l’idea di “spesa relativa al software” coincide sempre più con quella di “spesa relativa all’Ai”. Una delle aree che continuiamo a esaminare è quella della sicurezza informatica: ogni volta che i clienti iniziano ad accedere a nuove tecnologie, è necessario prestare maggiore attenzione alla sicurezza. Il Nasdaq 100 Index attribuisce una ponderazione estremamente elevata ai vertici, ovvero a un gruppo ristretto di società tecnologiche di grandi dimensioni. Molte di queste aziende hanno sviluppato o stanno sviluppando grandi modelli linguistici a favore dell’IA. È possibile che l’IA sia il catalizzatore che manterrà la crescita dei titoli azionari statunitensi nel prossimo decennio e che farà sì che queste società continuino a trainare le azioni.

Sempre legato all’intelligenza artificiale c’è il grande tema dei semiconduttori…

Facendo un esempio, Tsmc è il più importante produttore di semiconduttori al mondo. Con tutta l’attenzione rivolta all’Ai, si potrebbe pensare che TSMC sia alle stelle (come Nvidia), ma in realtà non è così. Anche se i semiconduttori legati all’IA dominano i titoli dei giornali, non dominano ancora l’intero mercato globale dei semiconduttori. Riflettiamo su questa domanda: nel 2023, ci sarà una corsa all’acquisto di nuovi smartphone o personal computer da parte delle persone o delle aziende? Qualcuno potrebbe sorprendersi nell’apprendere che i chip per l’IA rappresentano solo il 6% del fatturato totale di Tsmc. Questo è uno dei segnali che indica che siamo ancora all’inizio del percorso per l’adozione dell’IA. Tuttavia, Tsmc ha anche dichiarato che tale cifra dovrebbe crescere di circa il 50% all’anno per i prossimi cinque anni e, nel 2027, i chip legati all’IA dovrebbero rappresentare circa il 13% del suo fatturato totale