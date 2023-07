Dove acquistare casa può rendere più del 13%. Attenti ai rischi

Secondo i dati elaborati dal sito internazionale per gli investimenti immobiliari Global Property la Georgia sarebbe il Paese al mondo con il miglior rendimento per case e uffici di proprietà. Certo l’investimento non è privo di rischi, anzi ne ha parecchi, però le statistiche parlano chiaro. Il rendimento è un fattore importante in vista di un acquisto immobiliare fatto ai fini di investimento. Si tratta infatti del rapporto tra il reddito annuo da affitto e il prezzo di acquisto di un immobile. Il sito Global Property calcola il rendimento lordo degli immobili residenziali in diversi paesi e città del mondo, basandosi sui dati di vendita e affitto di fonti ufficiali.

Il rendimento atteso

Quindi il rendimento in Georgia è ben superiore a quello di qualunque obbligazione rovistando anche tra i cosiddetti junk bond, ossia quelli emessi da società o paesi a notevole rischio di fallimento. Nel 2022 è stato in media del 12,7% con la capitale Tbilisi che svetta al 13,4%. Insomma, molto superiori rispetto alla media mondiale che è intorno al 4-5%. Con punte al ribasso per l’Austria che supera di poco il 3% mentre l’Italia, grazie a Milano, Roma e Firenze si attesta intorno al 6%.

Anche in Georgia, che confina con l’Armenia, la Turchia e il Mar Nero, i prezzi degli immobili sono aumentati. Del 10,7% su base annua a dicembre 2022. Questo in teoria perchè l’aumento è stato, in realtà solo del 1,3%, a fronte di un’inflazione del 9,4%. Tra i motivi che rendono attrattiva la Georgia c’è quello geografico dato che riveste una posizione strategica tra l’Europa e l’Asia, ed è un crocevia di culture, commercio e turismo. E di commerci e flussi turistici con la Russia. Inoltre, ha una crescita economica stabile con una bassa pressione fiscale, burocrazia ridotta e una legislazione moderna.

I rischi di investire

Purtroppo però ha un mercato immobiliare poco trasparente e poco regolamentato, che espone gli investitori a possibili frodi o controversie legali. Per questo molti stranieri preferiscono affittare, da qui l’alto rendimento degli immobili. Inoltre, esiste una forte componente di incertezza politica legata proprio alla capacità del paese di gestire i rapporti fra Occidente e Russia e per il fatto che alcune aree separatiste sono in situazione conflittuale. Infine, pur essendo un paese con caratteristiche attraenti dal punto di vista geografico, presenta un certo rischio sismico.

Naturalmente tra i paesi a maggior rendimento immobiliari c’è anche il Kazakistan al 9,7%, la Lituania al 7,1%, il Marocco al 7,3%. Mentre tra quelli con rendimenti bassi c’è Oman al 3,5%, il Lussemburgo al 2,85% e Hong Kong al 2,7%. Insomma, tutti luoghi dove i prezzi degli immobili hanno raggiunto cifre molto alte specie Hong Kong che è il mercato immobiliare con i prezzi maggiori al mondo.