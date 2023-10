Semiconduttori, un affare miliardario: cosa ci dice l'indice Sox

Secondo una ricerca di mercato ed un recente studio, la domanda globale di semiconduttori è stata valutata in circa 580miliardi di dollari nel 2022 e la previsione per il 2023 è di 634,5 miliardi di dollari. Si stima che si raggiungeranno circa 1.120 miliardi di dollari entro il 2032 (ad un tasso di crescita annuo composto CAGR del 7,1% tra il 2023 e il 2032). Le società leader del settore (tenuto conto del volume di vendite, ricavi e strategie) sono individuate in Intel, Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC), SK Hynix, Micron Technology Inc., Qualcomm Incorporated, NVIDIA Corporation, Texas Instruments Incorporated, Advanced Micro Devices Inc. (AMD).

Fattori quali l’espansione dell’intelligenza artificiale, il lancio della tecnologia 5G (ed implementazione globale delle reti), l’industria 4.0 e la sempre maggiore automazione e robotizzazione, i centri dati e cloud computing, sanità e dispositivi indossabili, veicoli elettrici hanno creato una esplosione della domanda di chip necessari per consentire connettività a velocità sempre maggiori ed una elaborazione di montagne di dati e relativa archiviazione e monitoraggio.

Senza – forse – rendercene conto i chip stanno diventando necessari come l’acqua per sostenere l’attuale società e modello di sviluppo. E le interruzioni della catena di fornitura, che hanno influito sulle capacità di produzione e sui tempi di consegna, oltre ad influire sull’andamento dei prezzi, rendono consapevolmente necessaria una autonomia (perlomeno parziale) aumentando quindi ulteriormente le potenzialità del settore.

L’indice dei semiconduttori

L’andamento del mercato dei semiconduttori è visualizzabile tramite l’INDICE dei SEMICONDUTTORI di Philadelphia (Philadelphia Semiconductor Index) conosciuto come Indice SOX. Si tratta di un indice ponderato per la capitalizzazione, composto da 30 società attive nel settore dei semiconduttori. L’indice è stato progettato per monitorare le prestazioni dei semiconduttori quotati ed è quindi considerato un benchmark del settore.

Esistono poi altri indici quali l’indice MVIS US Listed semiconductor Capped Index, il MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped (replica aziende a grande, media e bassa capitalizzazione tra 23 mercati sviluppati e 24 mercati emergenti attive nell’industria dei semiconduttori, filtrati a seconda di vari criteri).

Per seguire ed operare sul settore dei semiconduttori vi sono vari prodotti finanziari tra i quali alcuni ETF quotati anche a Piazza Affari (quindi in euro), ad esempio l’iShares MSCI Global Semiconductors UCITS ETF USD (replica l’indice MSCI ACWI IMI Semiconductors & Semiconductor Equipment ESG Screened Select Capped), Isin: IE000I8KRLL9. Ticker SEME (il domicilio del fondo è in Irlanda), emittente: BlackRock Asset Management Ireland.

Attualmente quota sui 4.77 euro e, come illustrato dal grafico, si sta avvicinando al supporto intermedio a 4.60 euro, mentre il supporto principale è a 4.00 euro; resistenza settimanale a 5.30 euro. La spinta ribassista è indirizzata al test di area 4.60, successivo: 4.38/4.28. Su tenuta del supporto a 4.00 il valore si riporterà al rialzo a 4.95/5.05Euro. Chiusure settimanali inferiori a 4.60 attiveranno lo scivolamento a 4.30 euro, avvicinando il supporto di maggior valenza a 4.00 euro (su cedimento i valori si porteranno verso la parte bassa del range di oscillazione plurimensile). Un altro ETF quotato a Piazza Affari è anche il VanEck Vectors Semiconductor UCITS ETF, che intende replicare l’andamento dell’indice MVIS US Listed Semiconductor 10% Capped Index.