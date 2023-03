Cosa ci insegna l'indice STOXX600 Health care e dove può arrivare

L’analisi dell’indice STOXX600

Tra gli indici STOXX600 vi sono i cosiddetti “20 supersettori” in cui le aziende sono classificate in base alla loro attività: tecnologia, telecomunicazioni, assistenza sanitaria/health care, banche, servizi finanziari, assicurazioni, immobiliare, automobili e ricambi, poi beni e servizi industriali, risorse di base, prodotti chimici, energia, servizi pubblici.

Può essere interessante osservare l’andamento del grafico dell’indice STOXX600 Health care, tra i titoli principali e più rappresentativi troviamo:

NOVO NORDISK DK

ALCON CH

ASTRAZENECA GB

BAYER DE

GSK GB

LONZA CH

NOVARTIS CH

ROCHE HLDG CH

SANOFI FR

Il grafico evidenzia come questo indice stesse scendendo velocemente dai 975 pt di febbraio 2020, perdendo il 30% circa in soli due mesi, sino ai 695 pt minimo del mese di marzo/2020 fatto sulla dichiarazione di “pandemia Covid”. Da allora l’indice è salito in maniera costante sino a toccare i 1133 punti in aprile 2022 e mettendo quindi a segno un rialzo del +63% per poi scendere sui 910 pt. Attualmente si trova in area 1012 ed evidenzia una oscillazione con ripiegamenti a 865/835 pt e risalite a 1070/1110pt (area di doppio massimo), con oscillazione effettuata entro canale rialzista.