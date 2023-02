Intesa Sanpaolo, analisti positivi sul titolo dopo i conti 2022

I conti del 2022 di Intesa Sanpaolo rilasciati venerdì scorso hanno riportato l’attenzione degli analisti sul titolo. L’amministratore delegato Carlo Messina, infatti, ha detto durante la conference seguita ai dati di bilancio che dopo i risultati del primo trimestre 2023 verrà aggiornato il piano d’impresa dell’istituto e che con tutta probabilità sarà rivisto al rialzo l’utile netto dell’esercizio.

Per questo BofA ha alzato da neutral a buy il giudizio sul titolo, con prezzo obiettivo che passa da 2,7 a 3,25 euro. Gli analisti stimano che la banca raggiungerà un utile netto di 6,7 miliardi di euro nel 2023, ben oltre i 5,8 attesi dal consenso. La previsione di utile per azione dopo i conti 2022 è stata aumentata da 0,32 a 0,35 euro, quella sul dividendo per azione da 0,24 a 0,26 euro.

Equita ha un target price a 3,3 euro

Equita Sim ha portato a 3,3 euro il target price su Intesa Sanpaolo, alzandolo del 14% e confermando la raccomandazione buy. “Risultati del quarto trimestre 2022 superiori alle attese” e “guidance conservativa”, segnalano gli analisti. “La principale sorpresa positiva dai risultati trimestrali è rappresentata dal net interest income, che ha battuto le nostre stime del 17% e ha mostrato una significativa crescita trimestre su trimestre, confermando una forte sensitivity al rialzo dei tassi di interesse”, spiegano gli esperti.

Equita ha rivisto la stima di risultato netto 2023 del +20% a 6,6 miliardi di euro “principalmente per riflettere un maggiore net interest income e minori accantonamenti per perdite su crediti”. Le previsioni sul 2024-2025 salgono in media del 7%. “Con il titolo che ha sottoperformato i peer nell`ultimo mese (+15% contro un +22% medio) ed è ancora in negativo anno su anno, ribadiamo il buy. Intesa Sanpaolo, pur trattando a premio rispetto ai peer, offre un ritorno significativamente superiore e una remunerazione attraente (stimiamo 13% della capitalizzazione di mercato distribuita nel 2023)”, spiega Equita.

Intermonte stimano utili per oltre 6 miliardi

Target price alzato anche da parte di Intermonte, che ha portato da 3 a 3,2 euro il prezzo obiettivo su Intesa Sanpaolo, con raccomandazione outperform. Gli analisti hanno aumentato le loro stime di utile per azione, che salgono dell’8% sul 2023 e dello 0,2% sul 2024. “Secondo le nostre previsioni, Intesa Sanpaolo dovrebbe essere in grado di generare utili oltre i 6 miliardi di euro nel 2023 (oltre 5,5 la guidance)”, spiegano gli esperti. Per gli analisti il prossimo avvio del buyback da 1,7 miliardi dovrebbe essere un catalizzatore positivo per il titolo e “l’assenza di operazione (si vedano le parole dell’ad sul non interesse per Banca Mps) dovrebbe dare una certa visibilità sull’uso dell’eccesso di capitale”.

Passa da 2,75 a 2,8 euro il prezzo obiettivo di Kepler Cheuvreux su Intesa Sanpaolo con rating buy, con gli analisti che hanno aumentato in media dell’1,6% le proprie stime sull’Eps adjusted 2023-2025, mentre il Target price di Banca Akros sale da 2,5 a 2,7 euro, con raccomandazione accumulate.

Infine, sia Jefferies sia Societè Generale hanno portato a 2,6 euro il prezzo obiettivo su Intesa Sanpaolo, rispettivamente da 2,4 euro e da 2,45 euro, con rating hold e buy.