Investimenti: nel 2023 vince l'Ai, cambia l'approccio all'ambiente

L’intelligenza artificiale vince anche tra gli investitori. Mentre energie pulite, infrastrutture e cybersecurity segnano il passo. Ark Invest Europe ha analizzato i flussi del 2023 per gli Etf tematici europei. Fondi quotati, dedicati a settori specifici, per i quali l’anno appena concluso non è stato particolarmente brillante, con i deflussi che hanno superato i flussi in entrata per circa un miliardo di dollari. L’analisi dei flussi di questi strumenti permette però di individuare delle tendenze precise da parte degli investitori, per la possibilità di investire su un paniere di titoli rappresentativi di un settore o comparto e prendere i benefici di un trend di mercato riducendo il rischio e la volatilità legati all’esposizione su un singolo titolo.

Vincitore indiscusso

Il 2023 si è concluso, per questa categoria di investimenti, con 2,2 miliardi di dollari di flussi in entrata. “Come già osservato più volte nel corso dell’anno – dice Rahul Bhushan, co-founder di Rize ETF e Managing Director di Ark Invest Europe -, il tema Robotica, automazione e AI è stato il vincitore indiscusso, con una raccolta di oltre 1,4 miliardi di dollari, pari al 65% degli afflussi totali”.

Al secondo posto si sono posizionati gli ETF sui Beni di lusso, che hanno registrato flussi in entrata per 206 milioni di dollari. Notiamo però che questi si sono concentrati nel Q1 2023, spinti dalla narrativa sulla riapertura della Cina, senza riuscire a proseguire lo slancio nel corso dell’anno.

Altri afflussi degni di nota sono stati osservati anche negli ETF categorizzati nell’ampio tema Clima e ambiente. Nel 2023 è emersa, a nostro parere, una chiara preferenza degli investitori verso ETF più ampi sulla transizione verde, rispetto a quelli mirati su aree specifiche. Esemplifica questa tendenza un ETF sulla transizione ambientale negli USA, che ha già raccolto circa 92 milioni di dollari pur essendo stato lanciato solo nel settembre 2023.

Cambia l’approccio agli investimenti sull’ambiente

Dal punto di vista dei deflussi, nel 2023 sono stati pari a ben -3,2 miliardi di dollari. “Questi notevoli flussi in uscita si sono focalizzati soprattutto su tre temi, ma per ragioni molto diverse – prosegue Bhushan -. Gli ETF Clean Energy hanno registrato i maggiori deflussi nel 2023, con 694 milioni di dollari. Gli investitori hanno chiaramente preferito gli ETF più ampi allocati alla transizione verde, e ciò anche in virtù delle performance: gli ETF sull’energia pulita non solo hanno sottoperformato significativamente il mercato, ma anche gli altri fondi legati a temi ambientali”.

Anche gli ETF sulle Infrastrutture hanno registrato deflussi importanti, con 550 milioni di dollari. Bisogna però sottolineare che i deflussi si sono concentrati sugli ETF infrastrutturali tradizionali, e non su quelli sostenibili e orientati al futuro. Per questo, come Rize ETF/ARK Invest sosteniamo che gli investitori dovrebbero oggi guardare agli investimenti infrastrutturali con un’ottica sostenibile, allineandosi al modo in cui i governi e altri enti sovrannazionali intendono allocare i futuri investimenti infrastrutturali.

Prese di beneficio sulla Cybersecurity

Infine, gli ETF sulla Cybersecurity hanno registrato, nel corso del 2023, 507 milioni di dollari di deflussi. A differenza dei due precedenti, questo tema ha tutt’altro che sottoperformato dal punto di vista della performance, anzi: gli ETF sulla sicurezza informatica hanno registrato risultati incredibili nel 2023, nonostante un contesto di tassi più elevati. Questo dimostra come la cybersecurity sia senza dubbio uno dei principali megatrend a cui esporsi. Dalle nostre conversazioni con i clienti emerge come gli investitori abbiano soprattutto preso profitto, in particolare quelli che sono entrati nel tema nel 2022, quando ci sono stati ben 877 milioni di dollari di afflussi su questo tema.