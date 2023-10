Il freddo è arrivato, come investire sul prezzo del gas

L’autunno è iniziato ed uno sguardo al prezzo del gas naturale TTF (Title Transfer Facility) quotato ad Amsterdam, mercato di riferimento per lo scambio del gas in Europa, è d’obbligo. L’Autorità stabilisce – ogni tre mesi – il prezzo del gas metano che pagano gli italiani sul mercato tutelato e si basa proprio sulle quotazioni spot del mercato TTF.

I futures del gas naturale europeo TTF attualmente quotano 50.17 euro, in leggero ripiegamento dai 53.98 toccati il 13 ottobre. Il 2023 si era aperto con le quotazioni a 70.30 euro, poi un rialzo sino a 81.15 euro e quindi un ripiegamento sino ai 22.86 euro di giugno, minimo dal picco del 2022.

La volatilità del mercato è attualmente ancora bassa, ma è destinata ad aumentare prossimamente in quanto – nonostante una domanda europea debole data dall’elevato livello di stoccaggio raggiunto (le riserve sono piene per il 90-94% circa), si potrebbero sentire gli effetti dei recenti scioperi in Australia che hanno contribuito a spingere acquirenti orientali (ad esempio Cina, Corea del Sud e Giappone) a cercare fornitori alternativi di LNG (Liquid Natural Gas). Notizie indicano come la Cina si stia muovendo per ottenere spedizioni sia per questo inverno che per consegne sino a fine 2024. In Europa, il protrarsi della manutenzione all’impianto Troll norvegese (oltre le previsioni) limita la capacità di approvvigionamento.

Il grafico dell’andamento del gas naturale TTF evidenzia la caduta verticale del prezzo dai 330 euro di agosto 2022 ai 22.86 euro di maggio 2023. con una fase di congestione orizzontale nella fascia 57/22euro. La prima resistenza settimanale importante transita a 57 euro: il superamento di tale quota implica continuazione rialzista verso 62 euro, dove transita la resistenza di maggior valenza; il cui superamento porta ad un improvviso aumento di volatilità e salita in area 85/105 euro. La resistenza principale staziona a 165 euro. Ricordiamo altresì che a 180 euro scatta il “tetto” al prezzo previsto dall’accordo firmato nel 2022 dai Paesi europei.

La tabella seguente riepiloga il prezzo medio del gas naturale scambiato al TTF da ago2022 – quando quotava 222.33 Euro/MWh – sino al prezzo medio di agosto/2023: 33.17 euro/Mwh. Cioè il gas naturale al TTF costa mediamente l’85% in meno di quanto costava un anno fa.

Dal 15 febbraio2023 è attivo il tetto sul costo del gas a 180 euro/Mwh, accordo sottoscritto da tutti i Paesi europei ad esclusione della sola Ungheria, che votò contro, e di Austria ed Olanda: astenute. Il prezzo di riferimento del limite applicato è quello quotato al TTF (borsa virtuale sul prezzo del gas di Amsterdam).

In base a tale accordo il limite viene attivato se il prezzo all’ingrosso supera i 180 euro/MWh (megawattora) per tre giorni lavorativi e sarà superiore di 35 euro al prezzo del Gnl (gas naturale liquefatto) sui mercati globali. Quando attivato non consente transazioni sui futures sul gas naturale che “rientrano nell’ambito di applicazione del «tetto» al di sopra di un cosiddetto «limite di offerta dinamica»”. (l’accordo prevede venga applicato anche alle transazioni fuori Borsa). Ma il “tetto limite” puo’ essere disattivato immediatamente in caso di emergenza (senza specifiche, quindi qualsiasi situazione venga etichettata come “emergenza” disattiva il blocco ai 180 euro/MVH). L’Agenzia europera per l’energia ACER è deputata a monitorare il meccanismo di correzione del mercato.

Da quando è entrato in vigore l’accordo i prezzi sono rimasti sempre ben lontani da tale soglia (prezzi sempre inferiori ai 50 euro/Mwh), e – come indicato dai grafici – le proiezioni dell’analisi indicano una spinta rialzista al superamento dei 57 euro (resistenza settimanale), con obiettivo il raggiungimento di area 85/95 euro e potenzialità per progressioni ulteriori sino ai 130 euro, individuando la resistenza principale a 166 euro. Pertanto l’area 160/180 euro è il punto focale di attenzione dei prossimi mesi. In linea con la stagionalità, che comporta di solito una diminuzione del prezzo durante il periodo più mite in primavera ed estate (nel 2022 la stagionalità è “saltata”).