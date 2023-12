Investopia, seconda edizione a maggio per gli investimenti in Medio Oriente

Investopia, la piattaforma di investimento globale lanciata dal governo degli Emirati Arabi Uniti nel 2021 e approdata in Italia nel maggio 2023 grazie alla partnership con EFG Consulting, società di consulenza strategica verso i Paesi del Medio Oriente, annuncia la terza edizione del forum ad Abu Dhabi, che si terrà il 28 e 29 febbraio 2024 . Il tema sarà “Frontiere economiche emergenti: Investire nei settori in rapida crescita della nuova economia” e la seconda edizione di Investopia Europe, lo spin off dell’evento che vede protagoniste l’Italia e l’Europa, in programma a maggio 2024 a Milano.

Per rendere sempre più globale l’evento, sono state rafforzate le partnership con le principali istituzioni ed entità Internazionali. In occasione di una cerimonia a Dubai, alla presenza di S.E. Abdulla bin Touq Al Marri, Ministro dell’Economia e Presidente di Investopia, è stata firmata una serie di accordi, tra cui quello con EFG Consulting. Queste partnership sosterranno anche l’organizzazione di dialoghi globali guidati da Investopia il prossimo anno, in particolare l’evento Investopia UAE-India a Dubai, Investopia Londra e Investopia Europe a Milano.