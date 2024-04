La truffa di JuicyFields, maxioperazione con arresti e sequestri in 11 paesi

Nove arresti, 38 perquisizioni, 9 milioni di asset sequestrati. Sono i numeri della maxioperazione che ha coinvolto oltre 400 agenti delle forze di polizia di 11 paesi – Italia compresa – nell’ambito delle indagini sulla frode di JuicyField, la piattaforma che offriva investimenti in cannabis terapeutica promettendo guadagni favolosi e che si è rivelata una truffa. Lo ha reso noto Europol, che ha calcolato in almeno 645 milioni di euro l’importo della truffa ai danni di almeno 550 mila persone in quello che è stato definito un classico “schema Ponzi”. Ma, spiega una nota di Europol, “i numeri potrebbero essere molto più alti” per quella che si è rivelata una vera e propria multinazionale del crimine, con indagati di almeno 10 nazionalità diverse.

Guadagni enormi con un investimento minimo

Lo schema della truffa prevedeva l’offerta di investimento in piantine di cannabis terapeutica, che sarebbero stati remunerati con la vendita della pianta matura al momento del raccolto. A fronte di un investimento minimo di appena 50 euro, Juicyfield prometteva ritorni nell’ordine del 100%.

Un cittadino russo, ritenuto dalle autorità una delle “menti” dell’organizzazione, è stato rintracciato dalle autorità spagnole nella Repubblica Dominicana, dove è stato raggiunto dal provvedimento eseguito con la cooperazione delle forze di polizia locali. Gli indagati sono in prevalenza russi ma anche olandesi, tedeschi, italiani, lettoni, maltesi, polacchi, giordani, statunitensi e venezuelani. I sequestri hanno rigurdato 4,7 milioni di euro in conti bancari, 1,5 milioni in criptovalute, 2,7 milioni di asset immobiliari e 150 mila euro cash.

Due anni fa il crac

Lo scandalo di Juicyfield è scoppiato nel luglio di due anni fa, quando gli investitori – definiti e-growers – hanno improvvisamente trovato i propri “conti” presso Juicyfield bloccati. Da allora sono partite una serie di denunce e indagini in vari paesi europei, coordinate dalle autorità tedesche e spagnole (la società aveva sede a Berlino).