Le azioni da comprare e vendere in Borsa a Milano, fari puntati su Saipem

Future Europa piatti. GAS UE -3%, amplia il -11% di ieri.

CHE COSA COMPRARE E VENDERE OGGI A PIAZZA AFFARI

SAIPEM

Citi alza il giudizio a Buy.. Chiude a 1,34€ (3,25%). Allunga anche su nuovi top di periodo, prima di sgonfiarsi.Prezzi interessanti per acquistare Societe Generale conferma rating BUY e TP di 2,08 € in attesa dei conti in agenda per il 27 febbraio. Gli esperti si aspettano che i risultati del quarto trimestre rappresentino un catalizzatore positivo per le azioni e considerano le loro stime su Ricavi e Ebitda come conservative.

AMPLIFON

Jefferies porta la raccomandazione a Buyd a Hold. Target a 29,20 euro.

SOTTO LA LENTE

COFLE

Leader globale nell’ambito dei sistemi di controllo per aut e control cables per il settore off-road vehicles, automotive e after market automotive, anticipa oggi che il 2022 si dovrebbe chiudere con 53,7 milioni di euro di ricavi, +3% anno su anno

SEBINO

Ha perfezionato l’acquisizione del ramo di azienda operativo di Eprom System, storica azienda attiva in Italia da oltre trent’anni nel settore degli impianti di sicurezza, in particolare videosorveglianza, controllo accessi, rilevazione e antintrusione. Sebino è presente da 40 anni sul mercato italiano e da 10 su quello rumeno,

ANALISI TECNICA

GEOX

Chiusura a 0,91€ (+3,16%) Titolo in congestione nella banda 0,65/0,7 – 0,9/0,95 eu da un anno. Il movimento sembra configurare un segnale rialzista di medio periodo. Comprare.

INTESA

Chiusura a 2,29 (+2,05%) (Buona reazione anche se per ora è limitata alla metà della candela della scorsa settimana, zona di resistenza di breve. Da qui in giù consigliato comprare

EONARDO

Chiusura a 9,21 (-0,09%) Prosegue il buon momento: c’è ancora parecchio spazio prima di rivedere i top del 2022 (10,9€).

MAIRE TECNIMONT

Chiusura a 3,56€ (+1,19%). La rottura delle resistenze a 3,4€ ha completato un modello rialzista dai target ambiziosi: comprare, specie sulle flessioni.

TELECOM

0,26€ (-0,96%) Consolida sui massimi di periodo. La rottura di zona 0,25€ rafforza il quadro grafico: d’acquisto

THE ITALIAN SEA GROUP

Chiusura a 6,37€ (+3,07%) Il superamento delle resistenze a 6€ favorisce il proseguimento del rally verso i top assoluti a 7,6 eu.

TINEXTA [

25,42€ (-0,44%) Rimangono i segnali favorevoli ad una reazione di medio periodo e non solo di breve

WIIT

21,6€ (+0,28%) Aver superato 19€ ha rafforzato il rally, che dovrebbe tramutarsi in un movimento di più ampia portata.

T ENDENZA

FTSE MIB (25.884).

Il rally di inizio anno è schiacciato dalle resistenze intorno a 26mila punti. E’ ‘ultimo ostacolo che separa l’indice dal rivedere i top in zona 28mila punti.

PREVISIONI

Afferma Thomas Dhainaut, Head of Equities La Francaise AM. “Adottiamo un atteggiamento prudente, privilegiando i settori della sanità e delle telecomunicazioni. Privilegiamo, inoltre, alcuni titoli tecnologici che presentano valutazioni interessanti e una dinamica degli utili incoraggiante”,

ANALISI FONDAMENTALE

1)PROMOSSI

AZIMUT

Bank of America alza il TP a 27 €, da 25,5 €. Gli esperti indicano i titoli italiani del risparmio gestito nelle loro top pick per il 2023 vista la forte raccolta e le valutazioni attraenti.

BCA MEDIOLANUM

Bank of America alza il Tp a 10,1€ (10€)

CNH

Mediobanca Securities, in vista dei conti, ha rivisto il TP sul titolo a 20 €. Gli analisti si aspettano numeri in miglioramento sia a livello di vendite e sia di margini. Rating Neutral confermato. Restano Outperform invece gli esperti di Oppenheimer con TP aggiornato a 20 $ da 19.

FERRARI

Mediobanca Securities conferma rating Outperform e aggiorna il TP a 239 €. Secondo gli esperti Ferrari offre una forte visibilità sul 2023 e ha un certo potenziale di upside grazie all’introduzione di nuovi modelli che potrebbero portare a un rimbalzo dei margini più veloce del previsto.

D’AMICO

Intesa Sanpaolo conferma rating BUY dopo che il gruppo ha esercitato l’opzione d’acquisto sulla MT High Explorer, una nave cisterna “medium-range” di portata lorda pari a 50.000 tonnellate, costruita a maggio 2018 presso Onomichi Dockyard Co. per un importo pari 30 mln $ e con consegna stimata a maggio 2023. TP invariato a 0,43 €.

IVECO

Equita Sim conferma rating BUY, con TP di 10 €, dopo che la divisione IDV del gruppo (che opera nel business della difesa altamente specializzata e dispositivi di protezione civile) ha annunciato un accordo per l’acquisizione di una quota di controllo in MIRA UGV fornitore UK per veicoli senza equipaggio-“Il buisness della difesa ha margini superiori alla media. Non essendoci i dettagli economici del deal riteniamo abbia dimensioni modeste”, commentano gli esperti.

SANLORENZO –

Intesa Sanpaolo conferma rating BUY e TP di 40,6 € e pone l’accento sulle parole del presidente e CEO Massimo Perotti ad una conferenza a Dusseldorf. Secondo gli esperti il management ha fornito una conferma del fatto che l’azienda è in linea con le stime.

2)BOCCIATI

STELLANTIS

Morgan Stanely taglia il target price a 18 euro. La società ha informato di aver richiamato 76.000 minivan elettrici ibridi plug-in a causa di un cortocircuito che potrebbe causare lo stallo improvviso del motore.

3) NEUTRALI

A2A

entra a far parte del Nasdaq Sustainable Bond Network, piattaforma sulla finanza sostenibile che riunisce investitori, emittenti, banche d’investimento e organizzazioni specialistiche. E’ quanto si legge in una nota della utility lombarda. Non c’è impatto immediato sul titolo. Che da inizio anno guadagna del +11% da inizio 2023. Websim ha un giudizio Neutrale con Tp a 1,40 euro.

PIAGGIO

Equita Sim conferma rating HOLD con Tp a 3,1 € in attesa dei conti del gruppo. Gli esperti si aspettano un buon 4* trimestre caratterizzato dalla resilienza delle due ruote nei Paesi Occidentali e da un andamento ancora sostenuto dell’area Asia-Pacifico. HOLD confermato dopo la forte performance recente del titolo la valutazione attuale è a nostro avviso fair. Potenziale upside dalla tenuta del mercato europeo nel 2023 su cui al momento rimaniamo prudenti, concludono da Equita.

PILLOLE DALL’ESTERO

CREDIT SUISSE

La Qatar Investment Authority, fondo sovrano qatariota, ha aumentato la partecipazione al 6,87% dal 5,57%, diventando il secondo maggiore azionista dopo la Saudi National Bank. È quanto emerge da un filing presso la SEC.

ERICSSON

–Goldman Sachs ha tagliato il rating sul titolo del gruppo delle infrastrutture di rete. Vendere

ESSILORLUXOTTICA

Equita Sim ha aggiornato il rating con TP rivisto del +1% a 179 €. “Il modesto rialzo e il minore momento sugli utili nei prossimi mesi suggerisce di attendere un migliore entry point”, affermano gli esperti. Jefferies ha alzato il TP a 165 € da 150 €.

SWATCH GROUP

Ha archiviato il 2022 con ricavi pari a circa CHF 7,5 miliardi, in crescita del 4,6% su base annua a cambi costanti (+2,5%). L’utile netto si è attestato a CHF 823 milioni (CHF 774 milioni nel 2021), con un margine netto dell’11% (precedente 10,6%). La società riporta che la crescita delle vendite di gennaio in Cina rafforza le aspettative di un 2023 record. Morgan Stanley ha alzato il rating sul titolo a Interessante .

OBBLIGAZIONI

Mercato obbligazionario in crescita. Il T Bond a dieci anni tratta a 3,46% da 3,51%. Bund tedesco a 2,15% da 2,17%. Btp a 3,90% da 4,01%. Alle 10 usciranno i dati sulla fiducia in Germania. . L’ottimismo degli imprenditori tedeshi dovrebbe essere migliorato in gennaio a 90,30 punti da 88,6 di dicembre. Ieri il Pmi composito tedesco ha evidenziato una decisa accelerazione (da 49 a 49,7 punti), trainata dall’attività nei servizi. L’indice si avvicina ai 50 punti oltre i quali si entra in territorio di “espansione”.

ENERGIA

PETROLIO

Brent a 86,5 dollari. Prezzi in ripresa dal -2,4% di ieri. Le preoccupazioni per un rallentamento dell’economia globale e l’aumento previsto delle scorte di petrolio negli Stati Uniti si contrappongono alle speranze di una ripresa della domanda cinese. Oggi escono i dati sulle scorte della EIA, le indicazioni preliminari sono sopra le stime.

GAS

Ha chiuso in calo dell’11% a 58 euro, da inizio anno -22%. Eni prevede che grazie all’import dall’Algeria si potrà fare a meno della Russia entro il 2024. Bloomberg riporta che fino ad oggi, i tassi di utilizzo delle riserve di gas in Europa sono analoghi a quelli del 2020. La riattivazione di Freeport, uno dei principali impianti americani di esportazione di Gnl (gas naturale liquefatto), ha già avuto effetti benefici sui rifornimenti di gas in Europa.

VALUTE

Euro a 1,09 sul dollaro giunto al sesto ribasso consecutivo. Cambio al minimo da aprile. L’invito alla moderazione sulla stretta monetaria arrivato ieri sera dal membro italiano del board della BCE, Fabio Panetta, non ha fermato la corsa dell’euro.

ORO

Apre in lieve calo (1930$) ma il prezzo resta in prossimità dei massimi da aprile. Dal primo gennaio +6,0%. Si rafforza la convinzione che il picco dell’inflazione sia ormai alle spalle e che presto o tardi si comincerà a parlare di taglio dei tassi, uno scenario sempre più favorevole ai metalli preziosi. La rottura di quota 1.800$ apre la strada verso il top a 2000$.

Frase del Giorno

“Investire in modo intelligente non è complesso, anche se è ben lungi dall’essere facile. Devi imparare a valorizzare le imprese e conoscere quelle che rientrano nella tua cerchia di competenza e quelle che sono all’esterno”. (Buffett)