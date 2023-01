Le azioni da comprare e vendere in Borsa. Riflettori su Leonardo

Le borse dell’Europa dovrebbero aprire in lieve calo, future EuroStoxx50 -0,2%. Le nazioni da comprare e vendere oggi 30 gennaio 2023

COMPRARE E VENDERE OGGI

ITALGAS

Conferma i target 2022 e gli obiettivi del piano al 2028.

LEONARDO

9,55 eu, -0,21%). I top del 2022 (10,9 eu) si stanno avvicinando.

AZIONI DA TENERE D’OCCHIO

A2A

Ha prezzato una nuova obbligazione verde dell’importo di 500 milioni di euro a scadenza febbraio 2034, con ordini finali che hanno superato i 2 miliardi.

CREDEM

Può partire l’Opa volontaria totalitaria su Finlogic.

JUVENTUS

Ha perso 2-0 in casa contro il Monza.

ENAV

Avvia da oggi il programma di acquisto di azioni proprie da destinare al servizio delle politiche di remunerazione adottate dalla società per un numero massimo che potrà essere acquistato, in una o più volte, pari a 1.300.000.

ELES

Società leader nella produzione di apparecchiature per i test sui semiconduttori, ha ridistribuito le deleghe operative, Ha affidato a Francesca Zaffarami, attuale Amministratore Delegato, Vicepresidente e Investor Relator, ampie deleghe legate al business della società, agli aspetti finanziari, ai rapporti con istituti finanziari, all’area fiscale, alla proprietà intellettuale. Si occuperà anche delle Risorse Umane. Il Presidente Antonio Zaffarami ha mantenuto le deleghe relative alla rappresentanza della società, al business ed agli aspetti finanziari. A Massimiliano Bellucci, in qualità di Consigliere, si occuperà invece della direzione generale, del business e agli aspetti commerciali.

MAPS

Nel 2022, il giro d’affari globale della salute digitale e della telemedicina ha raggiunto i 211 miliardi di dollari, ma secondo le stime di Grand View Research, è destinato a crescere. Il tasso annuo di crescita composto del settore dovrebbe attestarsi al 18,6% fino al 2030.

Maps opera nell’ambito della telemedicina attraverso la controllata Artexe A far da traino al settore saranno le nuove tecnologie, come il 5G e l’intelligenza artificiale, che rendono possibili il monitoraggio da remoto del paziente, e la prevenzione, con significativi risparmi a carico del sistema sanitario nazionale.

ANALISI TECNICA

GEOX

(0,93 eu, +0,87%). Nel breve potrebbe prendersi una pausa.

INTESA

(2,35 eu +0,36%). Allunga su nuovi top di periodo. Da qui in giù comprare. Per gli analisi di Barclays il TP sale da 2,50 a 2,90 €

RELATECH

(2,26 eu, -0,88%) Consolida ormai da diverso tempo nel range 1,8/1,9-2,4/2,6 eu: a questi prezzi si può ancora comprare, incrementando sui ribassi.

SAIPEM

(1,39 eu, +4,50%). Consolida vicino ai top di periodo. Prezzo per eventuali ingressi.

STM

(43,66 eu +2,32%)Rottura della resistenza in zona 40 eu, spartiacque per avvicinare nuovamente i top del 2021 a 46,33 eu. Equita Sim ha alzato da 45 a 48 € il TP. La raccomandazione resta HOLD. Credit Suisse ha alzato da 58 a 65 € il TP, Kepler Cheuvreux ha alzato da 60 a 62 euro il TP con giudizio confermato a BUY. UBS ha alzato da 36,5 a 44 euro il TP confermando la raccomandazione Neutral. Oddo BHF ha alzato da 53 a 58 € il TP, confermando la raccomandazione Outperform.

TELECOM

(0,25 eu, 0,70%) Consolida sui top di periodo. La rottura di zona 0,25 eu rafforza il quadro grafico: comprare. Dopo il bond a cinque anni da 850 milioni di euro lanciato questo mese, l’azienda sta per chiudere altre due operazioni di finanziamento, una delle quali con la Bei, con l’obiettivo di spostare la copertura di cassa dal 2024 a fine 2025, scrive Milano Finanza sabato.

THE ITALIAN SEA GROUP

(6,59 eu, -3,29%) Il superamento delle resistenze in zona 6 eu favorisce il proseguimento del rally, partito da ottobre in area 4 eu, verso i top assoluti a 7,6 eu.

TINEXTA

(25,26 -0,63%). Rimangono i segnali favorevoli ad una reazione di medio periodo e non solo di breve.

WIIT

(21,4 eu, -0,59%. Il superamento di area 19 eu ha rafforzato il rally, che dovrebbe tramutarsi in un movimento di più ampia portata. Ingresso sulla forza.

. TENDENZA

FTSE MIB (26.435)

Dopo la pausa della scorsa settimana, il rally partito ad inizio anno allunga. A questo punto l’obiettivo è sui top in zona 28mila punti.

PREVISIONI

Afferma Michael Lok, Group Cio di UBP: “I multipli azionari sono ancora troppo elevati se si considera il deterioramento dei fondamentali atteso, soprattutto in un momento in cui gli strumenti a reddito fisso offrono rendimenti interessanti con un rischio molto minore rispetto alle azioni. Di conseguenza, dopo aver aumentato tatticamente l’esposizione per beneficiare del rally del mercato ribassista, abbiamo recentemente modificato parte della nostra esposizione azionaria per acquistare obbligazioni high yield a breve scadenza”,

ANALISI FONDAMENTALE

PROMOSSI

BANCHE

Gli analisti di Barclays, unendosi a JPMorgan, Intermonte e SocGen, hanno migliorato la view sui titoli bancari italiani. BPER Banca: il TP sale da 1,70 a 2,60 €, ; Banco BPM: il TP sale da 4,0 a 5,0 €; Credem a 8,5 € da 7,1 €; Mediobanca: il TP sale da 9,80 a 10,0 €; Unicredit: il TP sale da 13 a 17,40 €; Il meccanismo GACS dovrebbe essere rinnovato per altri due anni. Barclays stima per le banche italiane un margine di interesse in crescita del 16% grazie all’aumento dei tassi e alle migliori dinamiche commerciali. Stime di utile per azione 2022-2023 riviste al rialzo del 6% e del 16% per riflettere gli ulteriori aumenti dei tassi nel quarto trimestre 2022 e nell”anno in corso. Atteso invece in ribasso del 3% il margine di interesse nel 2024.

BMPS

Barclays ha alzato il giudizio con TP fissato a 2,4 €. “Vediamo MPS vicino al fair value. Possibili rialzi potrebbero venire da risparmi dei costi e più in generale dall’M&A”. Al contrario, rischi al ribasso potrebbero giungere in caso di ricavi inferiori alle attese, connessi alla “complessa ristrutturazione”, aggiungono gli esperti.

CEMENTIR

Kepler Cheuvreux ha alzato da 9 a 9,4 € il TP, confermando la raccomandazione BUY. In un report sul settore europeo gli analisti evidenziano come il sentiment macroeconomico stia migliorando. Su Cementir le stime di util e per azione vengono aumentate del 7% sul 2023 e dell’8% sul 2024.

CNH

Berenberg ha avviato la copertura con rating BUY e TP di 31 €. Nonostante la forte performance negli ultimi mesi, secondo gli esperti, c’è ancora molto valore intrinseco nel titolo. La crescita profittevole, ad un passo sostenibile, sopra la media storia del gruppo.

ENEL

Intesa Sanpaolo conferma rating BUY con TP pari a 6,4 € per azione. Il gruppo accelera il piano di dismissioni con particolare focus sul dossier greco. A detta degli esperti il mercato era già a conoscenza di queste operazioni e ne attende il closing.

ENI

Equita Sim ha confermato la raccomandazione BUY ie il Tp a 19€ in vista dei conti del quarto trimestre, in agenda il 23 febbraio, giorno in cui si terrà anche il Capital Markets Day.

NEXI

Banco BPM avrebbe dato mandato di advisor a Bain per gestire il processo di vendita del proprio settore dei pagamenti. Websim ha una raccomandazione su Nexi è INTERESSANTE, TP a 11,40 €.

S. FERRAGAMO

Equita Sim ha alzato a 20 € il TP, confermando la raccomandazione BUY. Il fatturato 2022 è stato inferiore alle attese, ma la società è fiduciosa su margini 2022 e Outlook 2023. UBS ha alzato da 14 a 14,5 € il TP confermando la raccomandazione sell. Gli analisti ribadiscono la prudenza sul titolo dopo i dati sui ricavi nel quarto trimestre 2022, definiti “deboli”.

2)BOCCIATI

AMPLIFON

Intesa Sanpaolo ha ridotto da 32 a 25,6 € il TP. Gli analisti si dicono più cauti sulla crescita di ricavi e redditività nel 2022 e nel 2023 alla luce della debolezza del mercato nel quarto trimestre dello scorso anno.

CY4GATE

Intermonte abbassa il TP a 15,20 € da 16€. ll ministro della Giustizia Carlo Nordio ha spinto per approvare una legge che limiti i casi in cui le autorità sono autorizzate alle intercettazioni. Gli obiettivi sono: ridurre la spesa ed evitare l’ingerenza giudiziaria nella vita politica. Le modifiche non riguarderebbero operazioni antimafia/terrorismo (circa il 40% degli attuali obiettivi di intercettazione). Intermonte, cautelativamente, riduce le stime di vendita 23-24 del 6%, anche se prevede che i margini reggeranno meglio di quanto previsto in precedenza grazie alle sinergie di costo che si stanno gradualmente materializzando.

SAFILO

Intesa Sanpaolo ha ridotto da BUY a HOLD il giudizio, con TP che scende da 1,82 a 1,69 € dopo i dati sui ricavi 2022 inferiori alle attese. Kepler Cheuvreux ha ridotto da 2,3 a 2 € il TP

3) NEUTRALI

AEFFE

Mediobanca Securities conferma rating Neutral e TP di 1,95 € dopo che l’azienda ha pubblicato ricavi in linea alle stime e al consensus.

DE LONGHI

Equita Sim conferma rating HOLD e TP di 23 € dopo un fatturato del quarto trimestre in linea con le attese. Anche le indicazioni iniziali sul 2023 si sono rivelati in linea alle previsioni. Risultati definitivi attesi il 13 marzo.

PIAGGIO

Equita Sim conferma la raccomandazione HOLD con Tp a 3,4€ I dati sul fatturato del quarto trimestre 2022 sono stati “significativamente superiori alle nostre attese e al consenso”. Mediobanca Securities Tp a 3,4 € confermando la raccomandazione Neutral. Intesa Sanpaolo ha ridotto da ADD a HOLD il giudizio, con TP che passa da 4,3 a 3,4 €.

PILLOLE DALL’ESTERO

AIRBUS

Air France-KLM ha siglato un ordine con Airbus per quattro aerei cargo e tre aerei passeggeri, nell’ambito degli sforzi della compagnia aerea franco-olandese per rinnovare la sua flotta.

H&M

Male in scia a un utile del quarto trimestre inferiore alle attese. Il reddito lordo per i tre mesi al 30 novembre è sceso a 31,01 miliardi di corone svedesi rispetto ai 31,34 miliardi dell’anno precedente.

LVMH

Archivia un altro esercizio record con un fatturato aumentato del 23% a 79,2 miliardi. Tutti i settori di attività hanno registrato una significativa crescita organica dei ricavi, con il Fashion & Leather Goods che ha raggiunto, in particolare livelli record, segnando un progresso del 20%. L’utile si è attestato a 21,1 miliardi, in aumento del 23%, con un margine operativo rimasto al livello del 2021, mentre l’utile netto di Gruppo è salito del 17% a 14,1 miliardi.

SAP

Sta valutando la vendita della partecipazione detenuta nella società dello Utah. Il colosso tedesco del software aveva acquisito Qualtrics nel novembre 2018 per 8 miliardi di dollari per poi quotarla al Nasdaq nel gennaio 2021. Attualmente SAP detiene ancora il 71% del capitale (che agli attuali corsi di Borsa vale poco meno di 6,3 miliardi).

RE’MY COINTREAU

Ha archiviato i primi nove mesi 2022/23 con ricavi pari a 1,3 miliardi, in progresso su base organica del 10,1% e del 50,3% rispetto al periodo di confronto 2019/20. Nel solo terzo trimestre le vendite sono calate del 6% a livello organico, in linea con le attese (+42,9%). Riguardo la previsione 2022/23, la società conferma la previsione di “un altro anno di forte crescita organica”.

OBBLIGAZIONI

Il T Bond a dieci anni tratta a 3.50%, da 3,53% di venerdì. I dati economici di venerdì hanno aumentato la possibilità di uno stop al rialzo dei tassi già questa primavera. Bund a 2,23%: stamattina esce il dato sul PIL della Germania del quarto trimestre. BTP a 4,08%.

ENERGIA

PETROLIO

Brent in lieve calo. Le aspettative di una recessione prevalgono sulle considerazioni di natura geostrategica. Gli analisti di Royal Bank of Canada scrivevano ieri in una nota che il mercato non ha ancora correttamente prezzato la riapertura della Cina. Il greggio del Texas potrebbe arrivare ben sopra quota 90 dollari nel corso dell’anno. Più o meno le stesse considerazioni erano presenti in un report di Goldman Sachs uscito venerdì.

GAS

Venerdì ha chiuso a 55 euro. Da inizio anno -27%. Nomisma comincia a fare i conti sulle prossime bollette. “Mancano ormai solo due giorni per avere la media per l’intero mese di gennaio 2023 del prezzo spot del gas, ma è possibile già stabilire che si collocherà intorno ai 60 euro/MWh, contro

i 117 euro/MWh usati dall’Autorità per le bollette di dicembre 2022”, spiega Nomisma, ricordando che “allora l’aumento delle bollette era stato del +23% a 1,5 euro per metro cubo per dicembre 2022”. Ora, invece, “dopo il crollo, dovremo avere un taglio del -33% a circa 1 euro”.

VALUTE

Euro poco mosso a 1,087 sul dollaro Bilancio settimanale +0,1%. Per il dollaro si è chiusa la nona settimana negativa delle ultime dieci. La FED sta vedendo alcuni progressi nel rallentamento dell’inflazione, consolidando l’ intenzione di aumentare i tassi di interesse solo di 25 punti base nel meeting di mercoledì. . Si sta avvicinando alla prima area di forte resistenza (1,11/1,12) dove è lecito tornare a comprare dollari Usa in ottica di diversificazione.

ORO

Apre a 1.931 $ In rialzo dello 0,3%, da +0,20% della scorsa settimana, la sesta positiva di seguito. Ormai si guarda alle banche centrali in agenda nei prossimi giorni per ricavare nuovi spunti. Eventuali ribassi sono occasioni d’acquisto

LA FRASE DEL GIORNO

Se non sei in grado di controllare i soldi essi controlleranno te.