Leonardo delude, le azioni da comprare per gli analisti

Le azioni da comprare per gli analisti

L’ottimo mese di ottobre ha confermato la bontà dei supporti in zona 20 mila, ratificando la banda di oscillazione in corso da 4 mesi con resistenza, e spartiacque per ulteriori allunghi, in area 23.153 punti.

ENEL

Equita Sim conferma il TP a 6,6 € dopo la presentazione dei conti. Mediobanca l’ha ridotto da 7,8 a 7 €.

INTESA

Per Jefferies I ha registrato un utile superiore del 5% rispetto al consensus grazie ad un margine di interesse significativamente più forte e minori accantonamenti, che hanno bilanciato una componente trading e commissioni più deboli. Positiva la guidance, ma gli analisti notano che il consensus si era già largamente posizionato. TP di 2,1 euro confermati.

LEONARDO

I conti del terzo trimestre sono stati in linea con le attese, ma pesano i timori sull’inflazione spiegano gli analisti di Deutsche Bank, che sul titolo hanno ridotto il prezzo obiettivo da 12 a 11 €. Kepler Cheuvreux l’ha ridotto da 11,7 a 11,5 €.

PIRELLI

«I conti trimestrali sono stati migliori delle nostre stime», commentano gli analisti di Intesa Sanpaolo: TP a 4,8 €. Equita Sim conferma 5,7 €. UBS lascia 3,6 €. Kepler Cheuvreux lo alza da 5 a 5,2 €.Mediobanca Securities taglia 4,9 a 4,5 €.

STELLANTIS

Akros ha ridotto il TP da 17,5 a 15 €. L’industria automobilistica ha vissuto 18-24 mesi incredibili di aumento del mix di prezzo, abbinato a bassi tassi di interesse. Secondo noi questa straordinaria luna di miele potrebbe finire presto, rendendo i risultati 2022 record difficili da replicare, spiegano gli analisti. Intesa Sanpaolo ha ridotto da 18,7 a 16,6 € il TP.Websim invece l’ha alzato da 21,1€ a 21,7€.

TENARIS

Intesa Sanpaolo conferma il TP a 17,3 €. I conti del terzo trimestre sono stati superiori alle nostre attese e al consenso a livello di Ebitda e alla luce delle indicazioni fornite dal gruppo le nostre ipotesi e quelle del consenso sul 2022 possono apparire prudenti, spiegano gli analisti.