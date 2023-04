Londra nel trattato transpacifico, quali opportunità all'indice Ftse100 Uk

L’analisi dell’indice Ftse100 Uk

Il 31 marzo 2023 i Paesi membri del patto commerciale transpacifico CPTPP approvano all’unanimità l’ammissione del Regno Unito come 12esimo membro, il primo paese europeo a far parte dell’Accordo. Londra è storicamente legata all’area indo-pacifica ed al CPTPP aderiscono Australia, Brunei, Canada, Cile, Giappone, Malesia, Messico, Nuova Zelanda, Perù, Singapore e Vietnam le cui economie rappresentano il 13,4% del prodotto interno lordo globale, rendendo quindi il CPTPP una delle più grandi aree di libero scambio del mondo per PIL, quali l’Accordo Stati Uniti-Messico-Canada (USMCA, evoluzione del NAFTA) ed il Mercato europeo comune (MEC).

Londra sta quindi proseguendo la politica di allargamento e miglioramento dei suoi legami commerciali globali dopo l’uscita dall’Unione Europea, orientandosi verso economie logisticamente distanti ma in espansione. Le esportazioni verso i Paesi CPTPP dalla Gran Bretagna valevano 60,5 miliardi di sterline (75 miliardi di dollari) fino alla fine dello scorso settembre. Con questo accordo vi saranno riduzioni delle tariffe su automobili, liquori e prodotti lattiero-caseari e le proiezioni degli analisti indicano che aumenterebbe l’economia di 1,8 miliardi di sterline ogni anno, nel lungo periodo.

L’accordo della Gran Bretagna

La Gran Bretagna è il primo nuovo membro europeo a unirsi al gruppo e l’ufficio del primo ministro Rishi Sunak lo ha definito il più grande accordo commerciale dalla Brexit. Si stima che l’accordo possa aggiungere una percentuale infinitesimale al PIL britannico, ma sicuramente oltre alle motivazioni economiche vi sono motivazioni strategiche a renderlo interessante.

Facciamo quindi il punto della situazione relativamente all’indice azionario FTSE100, il più usato come indicatore del mercato del Regno Unito. Composto da un paniere delle 100 società più capitalizzate, rappresenta circa l’80% della capitalizzazione di mercato dell’intero London Stock Exchange, e tra le società quotate annovera Astrazeneca, BP, GlaxoSmithKline, HSBC,Vodafone…

L’indice Ftse100 Uk

Il grafico illustra l’andamento dell’indice dal 2016 (Brexit) ad oggi. Si rileva come il top a 7868pt toccato a maggio del 2018 (da cui perse il -37% sino al 2020) abbia tenuto sino al recente nuovo massimo a 8047pt realizzato a febbraio di quest’anno (+63% dal picco minimo del 2020). Le turbolenze del mese di marzo hanno influito su questo indice che ha perso il -10% in un mese. La presenza dei due massimi in area di resistenza implica la necessità di effettuare storni ribassisti verso area 6800/6500 (ritracciamenti), avvicinando la trendline supportiva di breve passante attualmente in zona 6450pt ed assai importante in quanto sulla tenuta si realizzeranno risalite ma, qualora violata, attiverebbe pressione in vendita. Per l’immediato l’oscillazione si potrà svolgere nella fascia 7300/7900.