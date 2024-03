Finalmente una matricola a Piazza Affari. 2i Rete Gas ai nastri di partenza

Dopo tante cancellazioni arriva una matricola a Piazza Affari. Sarà anche un debutto perchè avrà come protagonista è 2i Rete Gas, secondo operatore italiano nella distribuzione Gas (72 mila km di rete). L’operazione sarà curata da Goldman Sachs. I soci son sono F2i (al 63,9%), il fondo pensione olandese APG e fondi gestiti da Ardian (congiuntamente al 36,1%). L’iniziativa stata illustrata dall’amministratore delegato Francesco Forleo. Nella stessa riunione il consiglio d’amministrazione presieduto da Ugo de Carolis ha approvato il bilancio 2023 chiuso con ricavi in aumento dell’11,7% a 815 milioni di euro e un margine lordo a 546,3 milioni (+9,2%). L’utile netto si attesta in crescita dell’8% a 181,3 milioni. Nel corso del 2023 la società ha realizzato investimenti lordi per 372,2 milioni, rispetto ai 664,9 del 2022. La riduzione, secondo quanto si legge in una nota, è “dovuta essenzialmente all’operazione di presa in carico degli impianti dell’Atem di Napoli 1 avvenuta nel 2022”. La posizione finanziaria netta al 31 dicembre 2023 è pari a 3,25 miliardi, rispetto a 3,18 miliardi del 31 dicembre 2022.