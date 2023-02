Le azioni da comprare oggi a Milano. Fari su Leonardo. Vendere Eni

Le migliori azioni da comprare e quelle da vendere oggi in Borsa Milano

La Borsa di Milano vista aprire in rialzo. future EuroStoxx50 +0,3%. La migliore azione da comprare oggi è Leonardo. Eni ancora giù.

COMPRARE E VENDERE OGGI

ENI:

Websim tagli il giudizio da Interessante a NEUTRALE e abbassiamo il target da 16 a 15 euro, il piano di investimenti è molto oneroso.

LEONARDO

I Paesi europei sono diventati molto più disposti a investire nella difesa e nella sicurezza sulla scia della guerra in Ucraina, ha detto l’amministratore delegato Alessandro Profumo. la Polonia ha speso il 2,4% del Pil per la Difesa e prevede di salire al 4% nel 2023, BUY.

AZIONI DA TENERE D’OCCHIO

ALKEMY

Società di Information Technology ha chiuso il 2022 con un fatturato consolidato di 105 milioni (+10%). Margine operativo a 11,7 milioni (+11%). “Nel corso del 2022 abbiamo raggiunto tre traguardi importanti: il compimento del nostro decimo anno dalla fondazione, il superamento dei 100 milioni di euro di fatturato e il raggiungimento di un organico complessivo che supera le 1.000 persone”, ha commentato l’Amministratore Delegato, Duccio Vitali.

ANIMA

Guarda a Castello Sgr, azienda di gestione di fondi immobiliari.

CYBEROO

Società specializzata in Cybersecurity per le imprese. Un uovo attacco hacker ha colpito i siti di diverse istituzioni italiane, come quello del ministero degli Esteri, del Viminale, delle Politiche Agricole, e dei Carabinieri. Nel mirino anche molte aziende. L’attacco è di tipo Ddos, tipologia che compromette i server attraverso l’invio di migliaia di false richieste di accesso, capaci di rallentare o arrestare il loro funzionamento. Il responsabile sarebbe il collettivo filorusso NoName057 che, come hanno dichiarato gli autori del fatto sui canali Telegram, avrebbe l’obiettivo di smascherare “l’Italia russofoba”. L’attacco, infatti, segue la visita del capo del governo Giorgia Meloni a Kiev.

CY4GATE

Società attiva nella cyber intelligence e cyber security. Nel 2022, gli investimenti nel settore della sicurezza informatica in Italia sono stati pari a 1,9 miliardi, in crescita del +18% su base annua. Si tratta del maggior incremento percentuale avvenuto negli ultimi cinque anni.

ESPRINET

Distributore di Elettronica di consumo. Ha pubblicato i dati di preconsuntivo 2022. Ricavi pari a 4,7 miliardi in linea su base annua. Il margine operativo cresce invece del +5% a 90,8 milioni. “Chiudiamo, con rinnovata soddisfazione, il 2022 stabilendo il nuovo record di redditività” afferma l’Ad Alessandro Cattani.

GENERALI

Delfin, detentore di circa il 10% del capitale, fa sapere che sarà un’azionista stabile.

GPI

Software dedicato alla Sanità e alla Pubblica Amministrazione. Le nuove norme varate dal Governo disegnano un nuovo modello di sanità, basato sul rafforzamento dei servizi territoriali e sulla telemedicina. Per raggiungere questi obiettivi ci sono le risorse del Pnrr, che prevede una dote pari a 20,2 miliardi. La telemedicina dopo la pandemia è sempre più utilizzata. Secondo Deloitte, un italiano su due dichiara di aver ricevuto un referto medico via mail, prenotato una prestazione online o comunicato con il medico tramite chat. Il futuro prevede quindi una maggiore collaborazione fra enti pubblici e soggetti privati fornitori per alzare ancora di più l’asticella della digitalizzazione.

MPS

ha collocato un bond senior preferred a tre anni da 750 milioni di euro, ‘callable’ a partire dal secondo anno, con ordini che hanno superato 1,5 miliardi.

OSAI

Opera nel settore dell’automazione dei processi industriali e dei semiconduttori. I titoli legati al mondo dei chip sono in rialzo. In Europa salgono la tedesca Infineon Technologies (1,86%) e l’italo-francese STM (1,4%) . A far da traino al comparto sono i risultati di Nvidia,

SAIPEM

Ha rinnovato gli accordi di collaborazione con Petrojet ed Enppi, società egiziane con cui vanta una lunga storia di partnership nell’esecuzione di progetti in Nord Africa e Medio Oriente.

TIM

Secondo indiscrezioni, il board potrebbe chiedere al fondo KKR di aumentare l’ offerta per NetCo.

TENDENZA

FTSE MIB (27.277 punti)

In calo dello 0,65%. Rimbalza dopo aver evitato di rompere al ribasso quota 27.000. Eventuali strappi in area 27970/28180 saranno velocemente riassorbiti., perciò si può prendere profitto con proiezione al ribasso verso 26.300/25,900. Pronti, però, a rientrare alla prima chiusura sopra 28.500 per target 32mila.

PREVISIONI

Gli esperti di Cfo Sim non cambiano la loro strategia. “Continuiamo a ritenere vantaggioso un portafoglio che associ alla salvaguardia del capitale, l’esigenza di reddito. In quest’ottica – afferma Antonio Tognoli – riteniamo corretta una selezione di titoli che storicamente hanno distribuito dividendi. In altre parole, la ricerca di quelle società in grado di generare utili anche in un contesto particolarmente sfidante, come quello che si prospetta per il 2023, e siano caratterizzate da capacità di resistenza ai rischi geopolitici”.

ANALISI TECNICA

ANIMA

Chiusura 4,12€ Comprare sui ribassi in direzione 4,5€. Vendere 3,6€. Mediobanca Securities conferma rating Neutral e TP di 4 € dopo che la società, tra il 13 e il 17 febbraio, ha comprato 365 mila azioni proprie ad un prezzo medio di 4,0951 €. Dall’avvio del programma, considerando anche le azioni proprie già detenute, il gruppo controllata circa il 6,63% del suo capitale.

ELICA

Chiusura a 3,02€ . Prezzi ancora nell’intorno dell’ area d’ingresso (3,05€). Comprare in direzione 3.7€. Vendere 2,75€.

IREN

1,62. Consolida sulla base della banda in cui cons da quasi 2 mesi Comprare in direzione 2,€. Vendere 1,55€ . Equita Sim conferma la raccomandazione BUY e il TP a 2,7 €.

TECHNOGYM

Chiusura 8,23€ (+0,92%) Da qualche settimana consolida i guadagni del rally partito a settembre: Comprare verso quota 9€ Vendere a 7,5€

TESMEC

Chiusura 0,17 (-2,9%) Titolo accompagnato negli ultimi mesi di rally con strategie di trading.. Comprare sui ribassi verso 0.185€. Vendere 0,15€

TELECOM ITALIA

0,30€ Conferma la forza rialzista da inizio febbraio. Comprare in direzione 0,37€. Vendere a 0,21€

ANALISI FONDAMENTALE

PROMOSSI

PIRELLI

i conti. 2022 nel complesso in linea.Previsione 2023 migliore delle nostre stime (in linea con il consenso). Buon free cash flow. Alziamo stime e target”, sintetizzano gli analisti di Equita Sim. Nel dettaglio, il TP sale da 5,7 a 5,8 €, con rating confermato a BUY. JPMorgan ha alzato da 5,3 a 5,8 € il TP, confermando la raccomandazione Overweight BofA conferma rating BUY e TP di 5,5 €. Akros ha alzato il TP da 5,2 a 6,1 €. Oddo BHF ha alzato il TP da 5 a 5,5 €. Intesa Sanpaolo ha alzato da 4,8 a 5,8 € il TP.. WebSim TP alzato a 5.9 € da 5.5 €Raccomandazione Interessante. Non sono stati fatti ulteriori commenti sulle recenti voci di mercato a proposito della vendita da p. arte di Sinochem della sua quota del 37% (Sinochem ha ufficialmente negato tali piani dopo il rapporto iniziale di Bloomberg).

SOLID WORLD

Integrae Sim alza il Tp a 8,65€ raccomandazione BUY. La società ha annunciato di aver avviato la produzione della biostampante 3D Electrospider, in grado di realizzare riproduzioni fedeli di cellule, tessuti e organi umani. Il successo della fase sperimentale ha dato avvio alla produzione in serie della biostampante presso lo stabilimento di Barberino Tavernelle (FI), appositamente inaugurato con capacità produttiva di 12 stampanti dal valore unitario di € 0,50 mln, per un totale di € 6,00 mln.

STELLANTIS

Dopo i conti Akros ha alzato da Neutral ad Accumulate il giudizio, con TP che passa da 15 a 19 €. WebSim. TP da 14.9 a 17.4 €. Equita Sim ha alzato del 7% a 20,5 € il TP, confermando la raccomandazione BUY. Oddo BHF ha alzato da 20 a 22 € il TP, confermando la raccomandazione Interessante. JPMorgan conferma la raccomandazione interessante e il TP a 21 €. Mediobanca Securities ha alzato il TP da 21,1 a 24,5 €, confermando la raccomandazione Interessante.

BOCCIATI

Nessuna segnalazione

NEUTRALI

Nessuna segnalazione

WALL STREET

Wall street ieri ha interrotto la serie di quattro sedute negative. L’indice Dow Jones guadagna lo 0,34% a 33.156 punti, S&P 500 + 0,54% a 4.012 e il Nasdaq lo 0,72% a 11.590. Su questi livelli si completerebbe la terza settimana negativa di seguito (-1,6% il bilancio provvisorio). Oggi la seduta potrebbe essere guidata dal dato macroeconomico in uscita nel pomeriggio prima dell’apertura dei mercati. Il Personal Consumer Expenditure Core è atteso dal consensus in lieve raffreddamento a +4,3%. Tutto ruota intorno alle aspettative sull’evoluzione dell’inflazione, che sta rallentando ma non secondo i ritmi desiderati. Bisogna solo avere un po’ di pazienza perchè da qui in poi (il 24 febbraio 2022 scoppiava la guerra in Ucraina) il confronto con i dati sull’inflazione dell’anno scorso si farà “più facile”. In Europa, i prezzi al consumo sono saliti in gennaio dell’8,6%, in leggero peggioramento rispetto al mese precedente ed in linea con le aspettative: gli ultimi tre mesi hanno registrato una contrazione, dopo ben sedici consecutivi di costante incremento.

POLVERE DI STELLE

ALIBABA

Chiusura 91,25$ (.4,1%) La società cinese dell’e-commerce chiude il terzo trimestre con un incremento dei ricavi del 2% anno su anno a 247 miliardi di yuan (35,9 miliardi di dollari), il consensus era 245 miliardi. L’utile per azione è pari a 19,26 yuan , gli analisti si aspettavano 16,26 yuan. Il risultato netto sale del 69% a 48,6 miliardi di yuan.

EBAY

Chiusura a45,25$ (-5,22%). La società ha avvertito che a seguito del peggioramento del contesto di mercato, sarà “sfidante ” tenere o migliorare la redditività.

LUCID MOTOR

Chiusura a 8,79$ (-12%). Il produttore di auto elettriche ha chiuso il trimestre con ricavi inferiori alle aspettative. Bank of America ha bocciato il titolo.

MODERNA

Perde il 7% a 139,9$ , appesantita dalla frenata della domanda del vaccino contro il Covid e dall’aumento dei costi.

NVIDIA

Chiusura a 220$ (+12,82%) all’indomani della pubblicazione dei dati del trimestre. Si mettono in luce, a seguito di questa comunicazione. i produttori di chip, in particolare Advanced Micro Devices +3,93%. Qualcomm +1,82%.

ASIA

Tutte le borse della Cina scendono nel finale di seduta, ma il bilancio settimanale non è omogeneo. Il CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen in calo dell’1%, chiude la settimana con un rialzo dello 0,7%. Il Taiex di Taipei, perde lo 0,4% (+0,4% la settimana. Hang Seng di Hong Kong -1,4% (-3,2% la settimana). Stanotte il ministero degli Esteri di Pechino ha diffuso la posizione della Cina sulla crisi ucraina. Si tratta di un insieme di punti di vista per raggiungere la de-escalation che di un “piano di pace” o una offerta di mediazione.

GIAPPONE

Nikkei in rialzo dell’1% ( -1% la settimana) In Parlamento, il prossimo governatore della banca centrale Kazuo Ueda, ha ribadito che l’attuale schema di politica monetaria è appropriato, una revisione potrebbe essere presa in considerazione quando l’inflazione sarà stabilmente sotto quota 2%. Ueda ha parlato poco dopo la pubblicazione dei dati sui prezzi al consumo: in gennaio l’incremento è stato del 4,3% anno su anno, dal +4% di dicembre.

OBBLIGAZIONI

Il T Bond tratta a 3,86%, da 3,91% di ieri mattina. BTP decennale a 4,37%, da 4,45% del giorno prima.

ENERGIA

PETROLIO

Brent in rialzo dell’1%, all’indomani della pubblicazione dei dati sulle scorte di greggio degli Stati Uniti.

GAS

Si è mosso da 50,50 a 51 euro/mwh. Claudio Descalzi presentando il Piano Eni ha dipinto un quadro roseo per quanto riguarda il futuro del mercato del gas in Europa e Italia, sempre che si facciano i rigassificatori e si prosegua sulla strada delle rinnovabili. Il consumo di gas naturale nell’Ue è diminuito del 19,3% da agosto rispetto alla media per lo stesso periodo nei 5 anni precedenti, complice un inverno decisamente mite.

VALUTE

Euro in prossimità dei minimi da inizio anno a 1,060 sul dollaro. A due anni investire in dollari rende circa il 4,70%, mentre il Bund rende il 2,91%. Ecco perchè gli investitori siano tornati ad apprezzare la moneta Usa.

ORO

Apre 1.824 dollari in lieve rialzo. Si avvia verso la terza settimana negativa nelle ultime quattro, disturbato dalla prospettiva di un atteggiamento più rigido della FED. La discesa del metallo prezioso ha coinciso con la terza settimana positiva nelle ultime quattro del dollaro. Un andamento che conferma quindi la storica correlazione inversa tra i due asset. La tendenza di fondo resta impostata al rialzo e i ribassi verso il robusto sostegno nel range 1.850/1.800 $ sono occasione per comprare in ottica di diversificazione del portafoglio. Cambio di scenario in caso di discesa sotto 1.780 $.

LA FRASE DEL GIORNO

Non pentirti mai di quello che hai fatto se in quel momento eri felice…….