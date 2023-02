Le azioni da comprare e vendere oggi in Borsa Milano. Faro sulle banche. Giù Recordati

Le migliori azioni da comprare e vendere oggi alla Borsa di Milano

La Borsa di Milano è vista in ribasso. il future dell’indice EuroStoxx50 perde lo 0,7%. Le migliori azioni da comprare oggi 17 febbraio 2023 sono le banche. Le azioni da vendere Recordati

COMPRARE E VENDERE OGGI

BANCHE

KBW alza il giudizio a Interessante su Bper, Banco Bpm, Intesa Sanpaolo. Mediobanca tagliata a Poco Interessante. Unicredit resta Interessante, target da 20,33 a 25,90 euro

RECORDATI

Barclays taglia a Poco Interessante il giudizio e target 35 euro. Equita Sim ha limato a 52 euro il TP in attesa dei conti 2022, che saranno pubblicati il 21 febbraio e dell’aggiornamento del piano.

TENARIS

Cowen alza il target da 21 a 23 euro La raccomandazione d’acquisto confermata.

AZIONI DA TENERE D’OCCHIO

COMER

Lancia E-comer, la nuova divisione dedicata ai motori e alle trasmissioni per veicoli elettrici. Le nuove applicazioni possono essere impiegate in mercati in forte espansione, come spiega il presidente e ceo, Matteo Storchi.

“Pensiamo ai furgoni elettrici per la consegna di pacchi nell’ultimo miglio e ai macchinari per le trasfusioni di sangue o i robot che si aggirano nei magazzini o ancora alle imbarcazioni da diporto che dovranno per legge entrare in porto con motori elettrici” ha aggiunto.

EDILIZIA ACROBATICA

Ha chiuso il 2022 con ricavi per 148,1 milioni, +51% anno su anno. In Italia i ricavi sono scresciuti del 42,2%, a 134,7 milioni. L’espansione continua anche nel mercato francese e spagnolo.

La controllata EdiliziAcrobatica Frances ha registrato una crescita del 29,4%a 4,4 milioni, EdiliziAcrobatica Iberica del 279% a 838 mila euro. Anche la controllata Energy Acrobatica, nel suo secondo anno di attività, contribuisce fortemente alla crescita, passando da 650 mila euro del 2021 a 8,2 milioni. Dividendo di 0,80 euro

ELES

Produce apparecchiature per i test sui semiconduttori. Via libera dal governo tedesco alla costruzione del nuovo impianto di Infineon, che sorgerà a Dresda. L’impianto del produttore di chip dovrebbe entrare in funzione nel 2026, ed offrirà circa 1000 posti di lavoro. Per il progetto saranno impiegati 5 miliardi di euro. Si tratta dell’investimento più grande effettuato dalla società tedesca.

INTERCOS

Le ultime previsioni delineano uno scenario positivo per il settore della cosmetica italiano, che non solo è visto in crescita, ma anche sopra i livelli pre-covid. Intercos è fra i principali operatori business to business a livello globale nella creazione, produzione e commercializzazione di prodotti cosmetici.

SOLID WORLD

Balza del 26% a 2,6 euro massimo da due mesi. Volumi in forte incremento: Da inizio 2023, guadagna il 23% %. SolidWorld, ha avviato la produzione di Electrospider, la biostampante 3D in grado di realizzare riproduzioni fedeli di cellule, tessuti e organi umani. La capacità produttiva iniziale è di 12 stampanti del valore di 500 mila euro ciascuna, per un totale di 6 milioni di euro. Su Bloomberg compare solo l’analisi fondamentale di Integrae Sim che copre il titolo con giudizio Buy e target obiettivo a 8,65 euro.

TIM

La cordata guidata da CDP potrebbe approvare domenica un’offerta per Netco da circa 23 miliardi di euro, lo riporta il Messaggero. La proposta dovrebbe essere così suddivisa, 18 miliardi in contante e 5 miliardi in asset di Open Fiber. Il quotidiano riporta che il governo prepara il varo di incentivi per il passaggio dalla rete in rame a quella in fibra.

TESMEC

Ha chiuso l’esercizio 2022 con ricavi in crescita del 25% su base annua a 240 milioni di euro, in linea con le stime precedenti. La marginalità si attesta tra il 14% ed il 15% (rispetto ad una previsione del 15% – 16%), L’indebitamento netto preliminare è di circa 128 milioni di euro, in crescita rispetto ai 121 milioni di euro al 31 dicembre 2021, a causa dell’andamento del capitale circolante. Il portafoglio ordini al 31 dicembre 2022 risulta superiore a 400 milioni di euro, in incremento sia rispetto ai 309,9 milioni di euro al 30 settembre 2022, sia rispetto ai 284,2 milioni di euro al 31 dicembre 2021,

TOD’S

Ha siglato con Automobili Lamborghini (gruppo Volkswagen) una partnership per la realizzazione di pelletteria, calzature, abbigliamento e accessori di lusso.

TENDENZA

FTSE MIB (27.498 punti)

Prosegue bene la terza settimana di febbraio. La settima al rialzo. E’ probabile che l’approdo in area 28mila possa attivare una fase di consolidamento. Prendere profitto con proiezione al ribasso verso 26.000/26.500.

PREVISIONI

Wall Street ha chiuso in calo intimorita dalle dichiarazioni di alcuni esponenti della FED e dal ritmo più lento del previsto con cui rallentano i prezzi alla produzione negli Stati Uniti. S&P500 (-1,4%, 4.090) e Nasdaq (-1,8%, 11.855) hanno confermano la situazione di incertezza, non riuscendo nemmeno questa volta a violare le soglie discriminanti a 4.200 e 12mila punti.

L’Europa, invece, ha continuato a marciare, segnando nuovi top da oltre un anno per Eurostoxx 50, Stoxx 600, Cac 40, Ibex. FTSEMIB in rialzo dell’1,4% si è avvicinato al top di 28.212 punti toccato all’inizio del 2022. Avendo raggiunto ieri quota 27.853 punti, si trova a ridosso della forte resistenza in area 28mila, che potrebbe avviare una legittima fase di assestamento. Chi ha ha cavalcato il trend può alleggerire le posizioni pronti a rientrare in area 28.500 in direzione 32.000

ANALISI TECNICA

ANIMA

Chiusura a 4,17 euro. Comprare sui ribassi in direzione 4,5 euro. L’annuncio dell’ingressi di Fsi Holding con il 7,2% attira l’interesse degli analisti EQUITA Sim, raccomandazione BUY e il TP a 4,5 euro. Akros ha alzato il giudizio da Neutral ad Accumulate, con TP a 4,3 euro. Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione BUY e il TP a 4,9 euro.

AVIO

Chiusura a 10,04euro. I prezzi sonnecchiano da qualche mese. Zona d’acquisto verso il Tp a 11,5€. Stop loss a 8,6€

BANCO BPM

Chiusura a 4,17 euro. Consolida sui top di periodo. Comprare sulle debolezze verso la soglia di 4 euro. Target 4,6 euro e stop loss a 3,8 euro. L’analisi fondamentale di Intermonte ha un Tp a 5,4 euro. Barclays ha alzato da 5 a 5,6 euro il TP confermando la raccomandazione Overweight. Intesa Sanpaolo ha alzato da 4,9 a 5,3 euro il TP confermando la raccomandazione BUY. Hsbc ha alzato il Tp da 4,15 a 4,95 euro, Buy confermato.

ELICA

Chiusura a 2,96 euro. Ottima trimestrale. Dopo qualche settimana di ritracciamento riprende il rally in corso dallo scorso ottobre partendo da 2,24 euro. Prezzi ancora in area d’ingresso.

ENEL

Chiusura a 5,37 euro. Comprare sulle debolezze verso 5,25 euro con Tp a 6,3 euro. Stop loss a 4,8 euro. L’analisi fondamentale di Intermonte indica un Tp a 6 euro. UBS conferma rating BUY e TP di 6 euro

FINCANTIERI

Chiusura a 0,63 euro. I prezzi attaccano lo spartiacque grafico in zona 0,65 eu: una volta superato, si apriranno gli spazi per tornare sulla parte alta della banda descritta negli ultimi 3 anni (0,8/0,85 eu).

INTERPUMP

Chiusura a 51.6 euro. Il rally partito da settembre è ancora in corso. Questi prezzi sono ancora d’acquisto in attesa di nuove accelerazioni verso il Tp a 56 euro. Stop loss a 46 euro. Per WebSim i risultati trimestrali sono ancora una volta superiori alle attese di consensus in termini di profittabilità. Rafforziamo la nostra visione positiva sul titolo, portando il TP a 57 euro da 55.8 €, raccomandazione INTERESSANTE. Akros ha alzato il TP da 57 a 61 €euro, confermando la raccomandazione BUY. Equita Sim ha alzato da 51 a 56 euro il TP confermando la raccomandazione BUY. Mediobanca Securities ha il TP che passa da 50,2 a 57 euro.

INTESA

Chiusura 2,55 euro. Il rally potrebbe perdere forza. Comprare sulle debolezze verso quota 2,25 euro. Tp a 2,6 euro. Stop loss a 2,1 euro. L’analisi fondamentale di di Websim indica un Tp 3,2 euro. Hsbc ha alzato il Tp da 3 a 3,20 euro. – Equita Sim conferma la raccomandazione BUY e il TP a 3,3 euro dopo che la banca ha collocato con successo una nuova emissione subordinata per un nominale di 1 miliardi di euro.

PIRELLI

Chiusura a 4,95 euro. Titolo ancora molto distante dai top a 6,73 euro del 2021: prossimo spartiacque in zona 5,1 euro. Equita Sim (rating BUY, TP a 5,7 euro). La stampa sosteneva che “Sinochem sarebbe in fase di revisione del portafoglio che includerebbe la cessione del 37% detenuto in Pirelli. Tra i potenziali acquirenti ci sarebbero fondi di private equity che avrebbero già manifestato interesse anche se il debito, sebbene non tale da destare preoccupazioni, potrebbe rappresentare un ostacolo; in questo scenario ci sarebbe l’OPA obbligatoria”. La stessa fonte riporta però che Sinochem potrebbe procedere anche con piazzamenti parziali sul mercato. Secondo il Messaggero il prezzo di vendita richiesto dai cinesi sarebbe di circa 6,5 euro per azione e Tronchetti sarebbe già al lavoro; tra i potenziali interessati citati KKR e altri 2 fondi Usa. Noi, evidenziano gli analisti, abbiamo sempre ritenuto più probabile il piazzamento del 9% detenuto da Silk Fund (che fa capo allo Stato cinese, la cui quota era stata scorporata da Sinochem tempo fa), ma non escludiamo che queste indiscrezioni siano realistiche sapendo che Sinochem dopo la fusione con ChemChina è diventato un conglomerato piuttosto diversificato (con attività che spaziano da agrochimica, alimentazione animali, prodotto petrolchimici e altro ancora).

TECHNOGYM

Chiusura a 8,3 € Da qualche settimana consolida all’interno di una banda che dovrebbe trattarsi di un segnale rialzista: comprare verso Tp a 9 euro. Stop loss a 7,5

WEBUILD

Chiusura a 1,72 euro In consolidamento da circa 3 settimane: probabilmente si tratta di un segnale rialzista. Attesa accelerazione verso 1,8 euro.

ANALISI FONDAMENTALE

PROMOSSI

ARISTON

Mediobanca Securities conferma la raccomandazione Interessante e il TP a 12,3 euro. Gli analisti citano i conti di NIBE, attiva nel settore delle pompe di calore, superiori alle attese.

EVISO

Midcap ha confermato il giudizio Buy (Molto Interessante), Il target price rimane invariato a 3,6 euro, ed esprime, rispetto al prezzo corrente, un potenziale rialzo del +30% circa. Anche le stime vengono confermate.

GENERALFINANCE

Intesa Sanpaolo ha alzato da 10,1 a 11,3 euro il TP, confermando la raccomandazione BUY (Molto Interessante) Nel 2022 la società ha registrato una forte crescita dei volumi e una redditività oltre il 28%, ampiamente in linea con le nostre attese. Nel 2023 ci aspettiamo che continui a crescere.

ISCC FINTECH

Integrae Sim ha confermato il giudizio BUY dopo la pubblicazione dei dati preliminari relativi al 2022. Il TP rimane a 10 euro. Gli analisti scrivono che: “I risultati preliminari confermano il buon andamento delle strategie e delle attività messe in atto dalla società

TENARIS

Un altro solido set di risultati nel quarto trimestre 2022, con una previsione sul primo semestre” 2023 “superiore alle attese”, commentano gli analisti di Equita Sim, secondo cui c’è “spazio di revisione al rialzo delle stime” sui primi sei mesi dell’anno. Raccomandazione è Aspettare, con TP a 17,8 euro. JPMorgan conferma la raccomandazione Interessante. Akros conferma la raccomandazione BUY (molto Interessante) e il TP a 21 euro. BofA conferma la raccomandazione BUY (Molto Interessante) e il TP a 40 dollari dopo “un altro forte trimestre”.

BOCCIATI

ELICA

Intermonte ha ridotto da 4 a 3,8 euro il TP per riflettere un cauto taglio delle stime, spiegano gli analisti,

NET INSURANCE

Akros ha ridotto da BUY (Molto Interessante) a Neutral (Poco Interessante) il giudizio, con TP che passa da 10,2 a 9,5 euro. Gli analisti hanno dunque adeguato il loro target price al prezzo dell’Opa lanciata da Net Holding.

NEUTRALI

CAREL

Mediobanca conferma il giudizio Neutrale con TP a 26,2 euro

ENAV

WebSim Comunicati i dati sul traffico di gennaio che hanno messo in evidenza una crescita del 32% Raccomandazione NEUTRALE con TP 4,70 euro.

WALL STREET

Wall Street è vista in ribasso dello 0,7% . Ieri il Dow Jones ha ceduto l’1,26% a 33.696 punti, il Nasdaq l’1,78% a 11.855 punti, lo S&P 500 l’1,37% a 4.090 punti. I prezzi alla produzione in rialzo e il calo delle richieste di sussidi di disoccupazione hanno diffuso il timore tra gli investitori che la Fed possa proseguire con la sua politica aggressiva. Anzi in serata tra gli operatori di Borsa americani circolava la voce che la banca centrale possa decidere, alla prossima riunione, di rialzare i tassi di 50 punti base invece dei 25 messi in preventivo.

LA FED STRINGERA’ ANCORA PIU’ FORTE

“Con dati come questi, la Fed continuerà ad aumentare i tassi, e nessuno di noi lo vuole”, ha affermato Tim Ghriskey, senior portfolio strategist di Ingalls & Snyder a New York. Dopo un calo nel 2022, l’S&P 500 e’ salito di quasi l’8% finora nel 2023, alimentato dalle buone trimestrali e dalle caute aspettative che la banca centrale degli Stati Uniti abbia completato la maggior parte della sua campagna di aumento dei tassi.

L’istituto guidato da Jerome Powell dovrebbe spingere il tasso di riferimento al di sopra del 5% entro maggio e mantenerlo fino alla fine dell’anno. Il presidente della Fed di Cleveland, Loretta Mester, ha affermato che l’inflazione rimane troppo alta, rivelando di essere stata favorevole ad aumentare i tassi piu’ dei suoi colleghi

POLVERE DI STELLE

CISCO SYSTEMS

Con un rialzo del +5,24% ha toccato il massimo di nove mesi dopo il miglioramento delle previsioni sugli utili per l’intero anno. Per il terzo trimestre è atteso un utile compreso tra 96 e 98 centesimi ampiamente sopra agli 89 centesimi stimati dagli analisti.

ROKU

La quotazione è letteralmente volata alle stelle (+11,15%) dopo che la societa’ di streaming video ha previsto entrate del primo trimestre superiori alle stime di mercato.

SHOPIFY

Shopify (-15,88%) è affondata dopo che la società canadese di e-commerce ha previsto un rallentamento della crescita dei ricavi per il trimestre in corso, nonostante gli aumenti dei prezzi e il lancio di nuovi prodotti.

TESLA

Tesla ha perso il 5,69% dopo i richiami di 362.000 veicoli negli Usa.

ASIA

All’indomani della correzione di Wall Street, le borse dell’Asia Pacifico arretrano. Hang Seng di Hong Kong -0,7%,( -1,6% il bilancio settimanale provvisorio). CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzhen -0,5%, ( -0,8% il bilancio della settimana) . L’economia cinese dovrebbe crescere nel 2023 di quasi il 6%, circa il doppio del 2022, lo ha detto in un’intervista a CNBC Bill Winters, il ceo di Standard Chartered, banca inglese molto attiva in Asia. Hong Kong è tornata alla vita, ha aggiunto Winters. Stanotte sono usciti i dati sulla bilancia commerciale di Singapore: a gennaio un calo dell’export del 25%, peggio delle aspettative.

GIAPPONE

Nikkei di Tokyo -0,7%. La settimana si chiude con un ribasso dello 0,6%, ma per effetto del forte calo dello yen, il bilancio per l’investitore in euro è -2,6%.

OBBLIGAZIONI

TBond a dieci anni tornano sui livelli di rendimento di inizio anno a 3,88%, dieci punti base in più di ieri. Bund a 2,47% BTP a 4,33%. Il Tesoro ha fatto conoscere ieri sera i dettagli dell’emissione per 5 miliardi del BTP a 30 anni cedola del 4,5%. Hanno partecipato all’operazione poco meno di 200 investitori per una domanda complessiva pari a circa 26,5 miliardi.

Gli investitori esteri si sono aggiudicati la maggior parte dell’emissione (57,3%), Tra gli investitori esteri, la quota più rilevante del collocamento, circa il 53%, è stata sottoscritta da investitori europei, provenienti in particolare da Regno Unito (17,7%), Germania, Austria e Svizzera (9,6%), penisola iberica (7,2%), paesi scandinavi (6,1%), Francia (5,9%), Grecia (5,2%), Benelux (1,3%).

ENERGIA

PETROLIO

Brent (84,40 usd), Prezzo in ribasso per il quarto giorno consecutivo (-0,8%). La settimana presenta un bilancio in rosso del -2,2%, che si confronta con il +8% della precedente. Prevale il timore che la ripresa economica sarà “azzoppata” dai cattivi banchieri centrali. Nelle ultime dieci settimane se ne sono alternate quattro al ribasso e sei al rialzo.

GAS

Ha perso il 5%, tornando sui minimi degli ultimi 14 mesi. Da inizio anno -32%. A marzo 2022 costava 109 euro per mwh, oggi 52 euro.

VALUTE

L’euro perde lo 0,3% sul dollaro a 1,063.

ORO

A 1.825 dollari apre in calo dello 0,5% per un bilancio settimanale provvisorio intorno a -2,2%. La quotazione è tornata sui livelli di inizio anno. Ogni volta che si rafforza la prospettiva di un irrigidimento delle posizioni della FED, l’oro soffre. La tendenza di fondo resta al rialzo e i ribassi verso il robusto sostegno a 1.850/1.800 $ sono occasione per comprare.

LA FRASE DEL GIORNO

Spesso il prezzo dell’esperienza supera il suo valore.