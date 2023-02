Le azioni da comprare oggi in Borsa a Milano: in luce Leonardo, Fincantieri, Tamburi

Le migliori azioni da comprare e vendere oggi a Piazza Affari

I futures a Piazza Affari poco mossi in attesa dei dati sull’inflazione USA. Le migliori azioni da comprare oggi 14 febbraio 2023: Leonardo, Fincantieri e Tamburi

COMPRARE E VENDERE OGGI

LEONARDO/FINCANTIERI

La Nato intende aumentare i livelli di spesa per la Difesa ad “almeno il 2%”, BUY.

TAMBURI:

Golden cross per l’Analisi Tecnica, segnale di forza da seguire.

AZIONI DA TENERE D’OCCHIO

CLEANBNB

E’ una società attiva nel settore degli affitti brevi. In Italia il turismo è in forte ripresa. È quanto si evince dalle ricerche condotte da Enit e Unioncamere con Isnart, e presentate ieri al Bit, la Borsa internazionale del turismo di Milano. Nel 2022, i viaggiatori stranieri in Italia hanno speso 77 miliardi frutto dell’incremento delle presenze, pari al +16,7%, e delle spese, pari al +17,4% rispetto al 2021. Le previsioni sono rosee anche per il 2023:

ELICA

Tamburi Investment Partners (TIP), il secondo azionista con una quota del 20.9%, ha acquistato 171.600 azioni (0.27% del capitale ) ad un prezzo medio di 3.06 euro per azione.. A dicembre aveva acquistato 97mila azioni 2.69 euro Websim ha un giudizio MOLTO INTERESSANTE con target price a 4€

ISCC

Ha chiuso il 2022 con ricavi netti consolidati pari a 4,71 milioni, +215% rispetto alla cifra di 1,49 milioni del 2021. È quanto risulta dai dati pre-consultivi, non sottoposti a revisione contabile. La crescita si è verificata anche rispetto al 2020, anno pre quotazione, quando il fatturato era pari a 0,25 milioni.

TENDENZA

FTSE MIB (27.438 punti)

Inizia bene la settimana. Nel 2023 ha chiuso in rialzo cinque settimane su sei. . E’ probabile che l’approdo in area 28mila possa attivare una fase di consolidamento, perciò si può prendere profitto con proiezione al ribasso verso 26.000/26.500. Pronti, però, a rientrare alla prima chiusura sopra 28.500 per target 32mila.

PREVISIONI

Quadro di fondo robusto. Intervenendo al World Government Summit, la direttrice,di Fmi Kristalina Georgieva, ha detto che i mercati finanziari hanno buone ragioni per essere più ottimisti, sottolineando che l’economia statunitense potrebbe evitare la recessione e ricordando che la Cina ha riaperto le attività dopo le restrizioni contro la pandemia. , Eurostoxx 50 (4.241) e FTSEMIB (27.438) oscillano a poca distanza dai massimi degli ultimi 12 mesi. L’indice FTSE 100 di Londra è a meno di un punto dal record storico.

ANALISI TECNICA

AVIO

Chiusura a 10,14€ I prezzi sonnecchiano da qualche mese. Quello di oggi è un ennesimo tentativo di allontanarsi dai supporti, zona ancora d’acquisto verso il Tp a 11,5€. Stop loss a 8,6€

BANCO BPM

Chiusura a 4,16€. Consolida sui top di periodo. Comprare sulle debolezze verso la soglia di 4€. Target 4,6€ e stop loss a 3,8€. L’analisi fondamentale di Intermonte ha un Tp a5,4€ Barclays ha alzato da 5 a 5,6 € il TP confermando la raccomandazione Overweight. I conti del quarto trimestre 2022 sono stati superiori alle attese. Intesa Sanpaolo ha alzato da 4,9 a 5,3 € il TP confermando la raccomandazione BUY. Hsbc ha alzato il Tp da 4,15 a 4,95 euro, Buy confermato.

CYBEROO

Società specializzata in Cybersecurity per le imprese, guadagna il +3,5% a 5,30€., quarto rialzo consecutivo. Nel corso della seduta ha toccato il nuovo record storico a 5,36 euro. Da inizio anno il titolo è cresciuto del +25%. . Graficamente, il trend di fondo è strutturalmente rialzista. Fin dall’IPO nel 2019 si osservano fasi di accumulazione, che durano qualche mese, cui fanno seguito accelerazioni verso top assoluti. La violazione della resistenza a 4,42 euro ha generato un nuovo ciclo rialzista con obiettivi finali intorno a 8,0 euro. Acquistare anche ai prezzi attuali, sfruttando eventuali ribassi verso 4,80 euro. Stop loss sotto 4,50 euro

ENEL

Chiusura a 5,4€. Perde terreno da un paio di settimane. Comprare sulle debolezze verso 5,25€ con Tp a 6,3€. Stop loss a 4,8€. L’analisi fondamentale di Intermonte indica un Tp a 6€ – UBS conferma rating BUY e TP di 6 €

FINCANTIERI

Chiusura a 0,65€ I prezzi attaccano lo spartiacque grafico in zona 0,65 eu: una volta superato, si apriranno gli spazi per tornare sulla parte alta della banda descritta negli ultimi 3 anni (0,8/0,85 eu).

INTERPUMP

Chiusura a 51.7. Il rally partito da settembre è ancora in corso. Questi prezzi sono ancora d’acquisto in attesa di nuove accelerazioni verso il Tp a 56€. Stop loss a 46€

INTESA

Chiusura 2,5€ Il rally potrebbe perdere forza. Comprare sulle debolezze verso quota 2,25€. Tp a 2,6€. Stop loss a 2,1€. L’analisi fondamentale di di Websim indica un Tp 3,2€ Hsbc ha alzato il Tp da 3 a 3,20 euro

LEONARDO

La quotazione sui massimi degli ultimi otto mesi. Dal primo gennaio +24% circa. Nel 2021 +21%. I Paesi della NATO potrebbero concordare già quest’estate di spendere “almeno il 2%” del loro PIL per la Difesa, un leggero spostamento rispetto all’impegno decennale dell’alleanza di “spostarsi verso la linea guida del 2%”. Il consenso raccolto da Bloomberg registra 16 Buy, 1 Neutral, 1 Sell, con un prezzo obiettivo medio di 12,0 euro. Websim-Intermonte ha un giudizio fondamentale INTERESSANTE e un target price di 11,0 euro. Rientrare in tendenza alla prima chiusura sopra 10,50 euro.

PIRELLI

Chiusura a 4,65€ Titolo ancora molto distante dai top a 6,73 eu del 2021: prossimo spartiacque in zona 5,1 eu.

RECORDATI

Chiusura 40,75€ Accumula sopra i supporti in zona 38/40 eu, per cui ancora in area d’acquisto verso Tp a 44. Stp a 36,5€

STELLANTIS

Chiusura 15,41€. I prezzi faticano a uscire da quasi un anno di movimenti nella banda 11,2/12-15/15,5€. Comprare solo al superamento della resistenza a 15,6€. Tp a 18,5€ e stop loss a13,8€. L’analisi fondamentale di Intermonte indica un Tp a 13,9€..

TECHNOGYM

Chiusura a 8,2 eu,. Da qualche settimana consolida all’interno di una banda che dovrebbe trattarsi di un segnale rialzista: comprare verso Tp a 9€. Stop loss a 7,5

TESMEC

Chiusura a 0,16€ I prezzi provano a uscire dalla banda 0,11-0,16 eu che dura da oltre 9 mesi. Si avvicina il top del 2022 in zona 0,19€.

TINEXTA

Chiusura a 25,4€ Nonostante il consolidamento degli ultimi giorni, rimangono i segnali favorevoli ad una reazione di medio periodo. Comprare in direzione 30€ e stop loss 22€. L’analisi fondamentale di Websim indica un Tp a 30€

UNICREDIT [

Chiusura a 18,68€. Affronta un’area molto ostica, 18-20 eu, zona di alleggerimento.L’analisi fondamentale di Websim indica un Tp a 23€ Hsbc ha portato il Tp 18 a 23 euro, Buy confermato.

WEBUILD

Chiusura a 1,77€ In consolidamento da circa 3 settimane: probabilmente si tratta di un segnale rialzista. Attesa accelerazione verso 1,8 eu.

ANALISI FONDAMENTALE

PROMOSSI

ARISTON

Goldman Sachs ha avviato la copertura con rating BUY e TP a 11,5 €. La concentrazione di Ariston in tecnologie altamente efficienti rappresenta “un chiaro vantaggio rispetto ai concorrenti”,

ASCOPIAVE

Mediobanca Securities ha alzato da 3,86 a 3,9 € il TP, confermando la raccomandazione Outperform. Gli analisti hanno aggiornato le stime dopo la presentazione del piano 2022-2026 del gruppo.

BANCA MEDIOLANUM

Hsbc ha alzato il Tp a 10,20 a 11,50 euro, Buy confermato.

BPER

Hsbc indica un target price da 3,10 a 3,70 euro, Buy confermato.

B POP SONDRIO

Mediobanca Securities ha alzato da 4,2 a 4,75 € il TP. l’assemblea del 29 aprile, chiamata al rinnovo dei vertici, rappresenta un catalizzatore importante.

CAREL

Goldman Sachs ha avviato la copertura con rating BUY e TP a 28,6 €. Gli analisti si aspettano che nel periodo 2021-2026 i ricavi organici del gruppo crescano a un tasso composto medio annuo dell’11%, da prima della classe nel settore.

FINECO

Hsbc ha alzato il Tp 17,60 a 19,30 euro, Buy confermato.

IVECO

Equita Sim ha alzato il TP a 12 €, confermando la raccomandazione BUY. Gli analisti puntano l’attenzione sui risultati del quarto trimestre 2022 migliori delle attese e ritengono che la stima sul 2023 del gruppo sia prudente. JpMorgan ha alzato da 9,5 a 10 euro il TP, Oddo BHF ha alzato da 5 a 8 euro il TP, Intesa Sanpaolo ha alzato da 9,2 a 11,1 € il TP, confermando la raccomandazione BUY. Mediobanca Securities ha alzato da 9,7 a 11,1 € il TP.

MEDIOBANCA

Hsbc alza il Tp a 10,20 a 11,20 euro, Hold confermato. Intesa Sanpaolo ha alzato da 11,9 a 12,3 € il TP, confermando la raccomandazione BUY. Crediamo che la società si stia ben preparando per sostenere la redditività nel nuovo piano industriale, che dovrebbe essere presentato ne 2023″, conclude Intesa Sanpaolo.

ORSERO

Intesa Sanpaolo ha alzato il TP da 20,5 a 21,2 €, confermando la raccomandazione BUY.

TXT e-SOLUTIONS

Intermonte ha alzato da 16 a 19,4 euro il TP. La valutazione a cui scambia l’azione resta interessante, soprattutto in relazione agli attesi tassi di crescita. Txt e-solutions è specializzata nella realizzazione di soluzioni digitali.

BOCCIATI

B SISTEMA

Akros ha ridotto da BUY a Neutral il giudizio, con TP che scende da 2,1 a 1,9 €. I risultati del 2022 sono stati sostanzialmente in linea, ma le previsioni sul 2023 sono prudenti.

ILLIMITY

Equita Sim ha ridotto da BUY a HOLD il giudizio, con TP che scende del 20% a 9,8 €. Gli analisti puntano l’attenzione sulla stima inferiore alle attese dopo risultati del quarto trimestre 2022 nella parte bassa del target. Akros ha ridotto da BUY a Neutral il giudizio, con TP che passa da 10 a 7,5 €.

UNIPOL

Mediobanca Securities ha ridotto da Outperform a Neutral il giudizio, con TP fissato a 5,5 €. Per gli analisti il titolo è correttamente prezzato in assenza di novità. Gli esperti restano convinti che la struttura attuale del gruppo sia sub-ottimale.

UNIPOLSAI

Mediobanca Securities ha ridotto da 2,8 a 2,6 € il TP, confermando Neutral. Nel complesso, la stima 2023 scende del 18%, mentre quella sul dividendo sale da 16,5 centesimi a 17 centesimi.

NEUTRALI

BMPS

Mediobanca Securities ha alzato a 2,4 € da 2,25 € il TP, confermando la raccomandazione Neutral. I conti del quarto trimestre sono stati misti, con notizie positive sul fronte del capitale e della crescita del margine d’interesse appannate dall’evoluzione nel rischio legale e da commissioni di un 5% sotto le attese.

BANCA GENERALI

Hsbc ha alzato il Tp daa 34,0 a 37,0 euro ma conferma hold

GVS

Goldman Sachs ha avviato la copertura con rating Neutral e TP a 4,8 €. Il margine di rialzo del titolo nel breve e” limitato.

SAIPEM

Equita Sim conferma la raccomandazione HOLD e il TP a 1,35 €. Il gruppo ha sottoscritto due nuove linee di credito per un ammontare complessivo pari a 860 milioni. Riteniamo che il percorso di ristrutturazione e la flessibilità sul funding fossero già scontati dal titolo,

WALL STREET

In ribasso i futures dopo la chiusura positiva di lunedi. L’indice Dow Jones ha terminato in crescita dell’1,11% a 34.246 punti, l’S&P 500 ha guadagnato l’1,16% a 4.138 e il Nasdaq ha segnato un incremento dell’1,48% a 11.891. Alle 14.30 l’Ufficio di Statistica degli Stati Uniti pubblica il dato sull’inflazione. In gennaio i prezzi dovrebbero essere saliti dello 0,5% dal +0,1% di dicembre. Anno su anno, la crescita dovrebbe essere stata del 6,2%, da +6,5%. La crescita dell’inflazione core, quella depurata da cibo ed energia, dovrebbe essere stata del 5,5%.

POLVERE DI STELLE

DISNEY

JPMorgan ha confermato la raccomandazione overweight. Secondo gli analisti il titolo potrebbe guadagnare il +20%, grazie alla ripresa del segmento streaming

FIDELITY INFORMATION

Ha perso il 12,48% dopo aver annunciato utili leggermente superiori alle attese del mercato ma ha rivisto in peggio le stime per i prossimi trimestri.

META

Ha messo a segno un balzo del 3,03% sulle voci di nuovi licenziamenti dopo gli 11.000 gia’ anunciati poche settimane fa.

NOVAVAX

Fornirà agli Stati Uniti fino a 1,5 milioni di dosi aggiuntive del suo vaccino anti-covid

ASIA

Le borse della Cina sono contrastate. Hang Seng di Hong Kong +0,2%. CSI300 dei listini di Shanghai e Shenzen -0,3%. I palloni spia hanno raffreddato le relazioni con gli Usa ma negli ultimi giorni la diplomazia si è rimessa al lavoro: secondo indiscrezioni, Anthony Blinken potrebbe incontrare il suo omologo Wang Yi.

Le multinazionali tornano a Pechino

I massimi dirigenti delle multinazionali stanno intanto tornando in Cina con la riapertura del Paese, segnala il Wall Street Journal. L’amministratore delegato di Volkswagen ha visitato il Paese alla fine di gennaio. L’amministratore delegato di Apple, Tim Cook, e il suo omologo di Pfizer, Albert Bourla, dovrebbero farlo il mese prossimo. Anche Ola Kallenius, presidente di Mercedes-Benz Group, ha in programma una visita in Cina

GIAPPONE

L’indice MSCI Asia Pacifico rimbalza dai minimi dell’ultimo mese toccati ieri. Nikkei di Tokyo +0,7% nel giorno della pubblicazione dei dati sul PIL. Nel quarto trimestre, l’economia del Giappone è tornata a crescere, +0,6% dal -1% precedente. Il dato è però più basso delle aspettative. Reuters scrive che a guidare la Banca del Giappone sarà Kazuo Ueda. Vice presidenti a Ryozo Himino e Shinichi Uchida.

OBBLIGAZIONI

Il Treasury Note a dieci anni tratta a 3,69%, quattro punti base in meno di ieri. Lo spread tra il dieci anni ed il due anni è 80 punti base, di poco sopra i minimi raggiunti all’inizio degli anni ottanta. Bund decennale a 2,36%. BTP a 4,16%.

ENERGIA

PETROLIO

Il Brent apre a 86,0 usd. invariato rispetto a ieri mattina. Circola l’indiscrezione secondo cui gli Stati Uniti venderanno più greggio dalle riserve strategiche, compensando il rialzo dovuto ai tagli alla produzione russa e alla crescente domanda cinese

GAS

Meno 4% a 51,70 euro per mwh, sui minimi da dicembre 2021.

VALUTE

Euro in lieve apprezzamento a 1,073 sul dollaro. Torna sui livelli di inizio anno.

ORO

Apre a 1.859 dollari l’oncia in attesa dell’inflazione Usa che potrebbe generare forte volatilità.

LA FRASE DEL GIORNO

La ricchezza somiglia all’acqua di mare quanto più se ne beve tanto più si ha sete.