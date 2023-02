Azioni da comprare e vendere alla Borsa di Milano. In luce Iveco e Unicredit. Vendere B.Generali

Le azioni da comprare e vendere oggi a Piazza Affari

Le migliori azioni da comprare e vendere oggi 10 febbraio a Piazza Affari Generali In luce Iveco e Generali. Vendere B.. Il future dell’indice EuroStoxx50 perde lo 0,7%.

COMPRARE E VENDERE OGGI

B. GENERALI:

KBW taglia da Outperform a Market Perform target 36 eu, prevista debolezza.

IVECO: trimestrale migliore delle attese su tutta la linea, BUY.

UNICREDIT: Morgan Stanley alza il target da 17 a 21 eu e rafforza il BUY. C

AZIONI DA TENERE D’OCCHIO

ACEA

Il Cda ha confermato piena fiducia nei confronti dell’AD Fabrizio Palermo dopo recenti indiscrezioni stampa su presunti maltrattamenti verso alcune lavoratrici.

CY4GATE

Ha siglato un nuovo contratto estero, della durata di 36 mesi e del valore complessivo di 9 milioni di euro, per la fornitura dei sistemi di Decision Intelligence. La società continua quindi il percorso di internazionalizzazione, anche in nicchie di mercato molto sfidanti.

La commessa segue l’acquisizione della francese Diateam, annunciata due settimana fa e, come afferma la società nella nota, sottolinea la solidità e l’unicità del suo modello di business.

ENEL

ha chiuso il 2022 con un indebitamento netto, che aumenta a 60,1 miliardi di euro rispetto ai 51,72 miliardi di fine 2021 (+16,2%), in forte diminuzione rispetto ai primi nove mesi del 2022, di circa 10 miliardi. Il margine operativo è stato pari a 19,7 miliardi di euro (19,2 miliardi di euro nel 2021, +2,6%), superiore alla guidance comunicata ai mercati finanziari pari a 19,0-19,6 miliardi di euro.

INTRED

Fatturato pari a 45,5 milioni di euro, +12,8% su base annua. L’incremento è stato sostenuto dalle vendite di connessioni in fibra ottica, pari a circa 26,2 milioni, +27,2%. Grazie al Bando Scuole, Intred sta espandendo le vendite nelle province dove prima aveva una presenza marginale, fattore che emerge soprattutto dalle vendite nella PA locale e nel settore professionale.

RACING FORCE

Ha raggiunto un nuovo record storico di vendite nel 2022. I ricavi consolidati del 2022 sono stati pari a 58,8 milioni, +26,1% (+23,3% a cambi costanti). Il bilancio verrà approvato il prossimo 29 marzo.

RETI

Continuerà il programma di Buy-Back a sostegno di eventuali acquisizioni. La società vuole continuare il percorso di espansione, spinta anche dal buon andamento di quest’anno.

UNIPOL

Distribuirà dividendi per 265 milioni di euro, “superiore alle previsioni del piano strategico” che metteva in conto per il triennio 2022-204 il pagamento di dividendi cumulati per 750 milioni di euro. Unipol, si legge nella nota sui risultati, conferma inoltre “un andamento reddituale della gestione consolidata per l’anno in corso in linea con gli obiettivi”. Il dividendo di 0,37 euro ad azione, in crescita del 23% sul 2021, assicura un dividend yield del 7,5%.

WIIT

Vuole crescere in Germania e diventare uno dei principali player europei di servizi Cloud. Per raggiungere l’obiettivo vorrebbe concludere almeno un’altra acquisizione entro l’anno. Le risorse già ci sono, grazie al recente bond quinquennale da 20 milioni di euro, emesso lo scorso dicembre e sottoscritto da Cdp e Bper banca. Witt predilige la Germania, dove la società ha realizzato il 60% dei ricavi proforma, in quanto il mercato tedesco è quattro volte quello italiano, e presenta aziende di misura medio-grande “. Di recente a acquisito Global Access, società con sede a Monaco. Sempre in Germania, ha investito su altri data center, portando il numero di queste strutture a 14, che si aggiungono alle 3 in italia.

TENDENZA

FTSE MIB (27.503 punti)

Anche la seconda settimana di febbraio estende il rally partito lo scorso ottobre. Crescita del 16% da inizio anno. E’ probabile che l’approdo in area 28mila possa attivare una fase di consolidamento, perciò si può prendere profitto. Pronti, però, a rientrare alla prima chiusura sopra 28.500 per target 32mila. Stop loss sotto 24.500 punti.

PREVISIONI

A Wall Street, gli avvertimenti del Ceo di JP Morgan, Jamie Dimon, sull’inflazione sembrano aver aperto una breccia nel clima di diffuso ottimismo che aveva accompagnato le dichiarazioni di Jerome Powell di martedì. Wall Street si avvia a chiudere una settimana in rosso, salvo un guizzo nella seduta odierna. Il Nasdaq (11.789) ha accumulato un bilancio provvisorio intorno a -1,8%, fallendo il tentativo di invertire la tendenza negativa con la rottura delle resistenze verso 11.800/12mila. Diciamo che la pausa riflessiva è giustificata dall’ottimo +12% da inizio anno. Prima allerta in caso di discesa sotto 11.500.

La sorpresa positiva arriva dall’Europa grazie all’ottima stagione delle trimestrali (sono pochissime finora le delusioni) e all’attenuazione delle tensioni sui tassi. Ieri, nell’ordine, l’indice Eurostoxx 50 si è spinto su nuovi massimi da gennaio 2022 (+12% da inizio anno), l’indice Stoxx 600 si è spinto sui nuovi top da aprile 2022 (+8,8%), il Dax di Francoforte si è spinto sui top da gennaio 2022 (+11,50%).

ANALISI TECNICA

BANCO BPM

Chiusura a 4,2€ (-0,12%) Consolida sui top di periodo. Comprare sulle debolezze. Barclays ha alzato da 5 a 5,6 € il TP confermando la raccomandazione Overweight. I conti del quarto trimestre 2022 sono stati superiori alle attese. Intesa Sanpaolo ha alzato da 4,9 a 5,3 € il TP confermando la raccomandazione BUY.

INTESA

Chiusura 2,52€, (+1,42%.) Allunga su nuovi top di periodo. Da qui in giù rimaniamo compratori

STELLANTIS

Chiusura 15,68€ (+3,2%) Prezzi in uscita da quasi un anno di movimenti nella banda 11,2/12-15/15,5 eu: pronti ad aprire un nuovo Long sulla forza.

STM

Chiusura 46,2€ (+2,2%). I prezzi premono sui top, livelli che non si vedevano dal 2001. Pronti a comprare

TESMEC

Chiusura a 0,17€ (+3,35%) I prezzi escono con decisione dalla banda 0,11-0,16 eu che durava da oltre 9 mesi. Si avvicina il top del 2022 in zona 0,19€.

TINEXTA

Chiusura a 25,46€ -0,39% Nonostante il consolidamento degli ultimi giorni, rimangono i segnali favorevoli ad una reazione di medio periodo.

WEBUILD

Chiusura a 1,75€ (+2,51%). In consolidamento da circa 3 settimane: probabilmente si tratta di un segnale rialzista. Attesa accelerazione verso 1,8 €

ANALISI FONDAMENTALE

1)PROMOSSI

BANCA MEDIOLANUM

Kepler Cheuvreux ha alzato da 9,6 a 10,5 € il TP, confermando la raccomandazione BUY. Barclays ha alzato da 11 a 11,4 € il TP confermando la raccomandazione Overweight. Equita Sim ha alzato da 9,7 a 10,3 € il TP confermando la raccomandazione BUY. Deutsche Bank conferma la raccomandazione BUY e il TP a 10,5 €.

BFF

Jefferies conferma la raccomandazione BUY con TP a 10,5 € evidenziando la forte crescita del bilancio e le previsioni molto positivo per il 2023. La fiducia su stime più alte del consenso è aumentata.

BPER

Equita Sim Ha rating HOLD e TP alzato a 3,3 € da 2,5 €. Come atteso i risultati del trimestre sono stati significativamente influenzati da numerosi elementi straordinari, sia negativi (costi per uscite personale, oneri integrazione Carige, aggiustamenti dell’avviamento) che positivi (capital gain sulla cessione del settore a Nexi). Stime di margine di interesse riviste però del +34%/14%. Kepler Cheuvreux ha alzato da 2,5 a 3,2 € il TP, confermando la raccomandazione BUY.

CEMENTIR

Kepler Cheuvreux ha alzato da 9,4 a 10 € il TP confermando la raccomandazione BUY. Il titolo entra nella Italian Top Picks list della casa d’affari. Sia i conti 2022, sia i target del piano hanno decisamente superato le attese degli analisti. Akros ha alzato da 10 a 11,5 € il TP, confermando la raccomandazione BUY. I conti del 2022 sono stati “decisamente migliori delle attese”, spiegano gli analisti. Mediobanca Securities ha alzato da 8 a 10 € il TP, confermando la raccomandazione Outperform.

FOS

INTEGRAE conferma BUY e il TP a 6 € dopo che la società, specializzata in consulenza e ricerca tecnologica, ha annunciato i dati preconsuntivi. I risultati, commentano gli analisti, rafforzano la nostra visione sulla società.

MPS

Barclays ha alzato il TP a 2,5 € da 2,4 €, confermando a Equal Weight il rating, dopo che i conti del quarto trimestre hanno mostrato un margine di intesse migliore delle attese. Deutsche Bank, rating HOLD e TP di 3 €.

2)BOCCIATI

HERA

Equita Sim, il piano 2022-2026 è solido. HOLD invariato e TP limato a 3,3 €. Intesa Sanpaolo ha ridotto il TP da 4,1 a 3,4 €. Mediobanca Securities ha limato il TP a 3,6 € da 4 €, confermando ad

TECHNOGYM

Akros ha ridotto il rating a Neutral da BUY, con TP invariato a 8,5 €, proprio perché il titolo ha raggiunto il loro TP.

3)NEUTRALI

MEDIOBANCA

Jefferies, che sul titolo conferma la raccomandazione HOLD e il TP a 9,3 €, definisce “buoni” i risultati della banca e nota come l’utile netto sia stato del 24% superiore alle attese. BofA rating Neutral, TP a 10,3 €. Kepler Cheuvreux conferma BUY. Citi conferma la raccomandazione BUY e il TP a 12 €

PILLOLE DALL’ESTERO

ASTRAZENECA

Ha archiviato l’esercizio 2022 con un fatturato aumentato del 18,5% a 44,4 miliardi di dollari, dinamica legata all’integrazione di Alexion che ha compensato la perdita di slancio dei ricavi legata al vaccino anti Covid, e con un utile netto di 3,3 miliardi (112 milioni nell’anno precedente).

CREDIT AGRICOLE

La seconda banca francese ha registrato un utile superiore alle attese nel quarto trimestre grazie alla riduzione degli accantonamenti per i crediti deteriorati e alla forte performance della divisione di investment banking. L’utile netto per il trimestre concluso a dicembre è cresciuto del 9% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo 1,56 miliardi di euro. Questo risultato ha superato la stima media di sei analisti di 1,14 miliardi di euro compilata da Refinitiv. Credit Agricole ha confermato gli obiettivi per il 2025, tra cui un utile netto annuale di oltre 6 miliardi di euro e un Rote, un indicatore chiave per misurare la redditività delle banche, superiore al 12%. I ricavi trimestrali del gruppo sono aumentati del 2,7% a 5,97 miliardi di euro, mentre il costo del rischio dell’istituto di credito – il denaro accantonato per i prestiti in sofferenza – è sceso del 31,5%.

LVMH

Ha firmato due accordi con Sardegna Resorts, società detenuta da Smeralda Holding interamente controllata da Qatar Investment Authority, per la gestione di due hotel in Sardegna.

NISSAN

Ha chiuso il terzo trimestre del bilancio 2022-2023 con un utile netto di 50,6 miliardi di yen (+54,7%) e un utile operativo di 133,1 miliardi di yen. Le vendite trimestrali sono aumentate del 28,6% a 2.837,4 miliardi di yen, sebbene le vendite in volume nel periodo siano diminuite del 6,9% su un anno, gravate in particolare dalla Cina, dal Nord America e dalla chiusura in Russia. Nissan ha nuovamente abbassato l’ obiettivo di vendita a causa di problemi di fornitura che ancora incidono sulla produzione, ma ha confermato i target finanziari.

TOYOTA

Ha comunicato un declino dell’8% degli utili calati a 772,9 miliardi (5,48 miliardi di euro), comunque sopra ai 717,6 miliardi (5,09 miliardi di euro) del consensus di FactSet. Nei tre mesi al 31 dicembre i ricavi sono invece rimbalzati del 25% annuo a 9.755 miliardi (69,2 miliardi di €), contro i 9.257 miliardi (65,7 miliardi di euro) stimati dagli analisti.

UNILEVER

Ha comunicato per l’esercizio 2022 una crescita dei profitti netti da 6,05 a 7,64 miliardi di €, ampiamente meglio dei 6,48 miliardi del consensus di FactSet. L’utile operativo rettificato è invece aumentato da 9,64 a 9,68 miliardi, contro i 9,65 miliardi attesi. I ricavi sono saliti da 52,44 a 60,07 miliardi, contro 59,85 miliardi stimati dagli analisti.

VOLVO

Ha chiuso il 2022 con un utile netto in aumento di quasi il 20%, a 17 miliardi di corone (1,5 miliardi di euro) trainato in particolare dalla solida domanda, nonostante un anno “pieno di sfide per l’industria automobilistica globale”. Il fatturato annuo si attesta a 330 miliardi di corone (29,1 miliardi di euro), con un incremento del 17% annuo. Nel solo quarto trimestre, il gruppo ha registrato un utile netto di 2,8 miliardi di corone (252 milioni di €), per un fatturato

OBBLIGAZIONI

Il Treasury Note a dieci anni si è leggermente indebolito. Stamattina è a 3,66% di rendimento, tre punti base sopra i livelli di ieri mattina. In Europa, per effetto dell’inflazione tedesca, si è registrato un ampio movimento di discesa dei tassi di mercato. Il rendimento del BTP è sceso a 4,11% da 4,22% del giorno

ENERGIA

PETROLIO

Brent (84,0 usd), in ribasso dello 0,5%. Il petrolio si avvia a chiudere la settimana con un +5% circa, ma arrivava dal -8% di quella precedente. Il movimento erratico delle ultime settimane si può così spiegare: quando il prezzo sale si attribuisce la causa alle speranza di una ripresa della domanda, a seguito della riapertura della Cina, quando il prezzo scende si attribuisce la causa al rischio di recessione globale.

GAS

Scende dell’1,8% a 52,70 euro per mwh, poco sopra i minimi degli ultimi 14 mesi toccati lo scorso 17 gennaio a 52,15 euro. Da inizio anno -30%. La rottura di questa soglia dovrebbe provocare altre accelerazioni ribassiste, a tutto vantaggio della bolletta.

VALUTE

Dollaro in ripresa su quasi tutte le valute del G20. Cambio con euro -0,2% a 1,072.

O RO

In calo a 1.855 dollari. Gli inviti alla cautela di molti esponenti delle banche centrali hanno raffreddato le aspettative di un rapido rientro dell’inflazione, rallentando gli acquisti di metalli preziosi. La tendenza di fondo resta impostata al rialzo, i ribassi verso 1.850/1.800 $ sono occasione per comprare in ottica di diversificazione.

LA FRASE DEL GIORNO

I veri vincenti non seguono le regole ne creano di nuove.