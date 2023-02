Migliori azioni da comprare e vendere oggi in Borsa Milano: Ariston e Unicredit

La Borsa di Milano parte piatta. Le azioni da comprare oggi 13 febbraio 2023 sono le banche a cominciare da Unicredit. Hsbc ha alzato il rating. Goldman Sachs promuove Ariston.

COMPRARE E VENDERE OGGI ALLA BORSA DI MILANO

ARISTON Goldman Sachs avvia la copertura con un BUY e target a 11,50 eu. BANCHE ITALIA Hsbc alza tutti i target price. UNICREDIT Per Websim è la preferita è confermata a BUY, il target sale da 18 a 23 euro. AZIONI DA TENERE D’OCCHIO ALLA BORSA DI MILANO

BANCA SISTEMA

Specializzata nell’acquisto di crediti nei confronti della Pubblica Amministrazione, ha approvato i risultati al 31 dicembre 2022. Il factoring ha sovraperformato il mercato, che a sua volta ha registrato una solida crescita, con volumi pari a 4.417 milioni, +22% su base annua. L’utile netto ammonta a 22 milioni, rispetto ai 23,3 milioni dello stesso periodo del 2021.

TENDENZA ALLA BORSA DI MILANO

FTSE MIB (27.508 punti)

Anche la seconda settimana di febbraio estende il rally partito lo scorso ottobre alla Borsa di Milano. E’ probabile che l’approdo in area 28mila possa attivare una fase di consolidamento, perciò si può prendere profitto con proiezione al ribasso verso 26.000/26.500. Pronti, però, a rientrare alla prima chiusura sopra 28.500 per target 32mila.

PREVISIONI

Si è chiusa una settimana negativa per le principali borse. La Borsa di Milano tra le poche eccezioni con una crescita dell’1,2% grazie alla spinta delle banche e di alcune ottime trimestrali (Iveco tra le ultime). L’indice delle principali azioni della Borsa di Milano si muove sui massimi da 12 mesi e ormai a ridosso di una fortissima resistenza: area 28mila. Attenzione alle prossime sedute. A Wall Street, pesano di nuovo le tensioni sull’inflazione. Non c’è più la diffusa convinzione che la FED si fermerà a breve. Attenzione massima sui dati relativi all’inflazione USA di gennaio che verranno pubblicati domani. Il consenso si aspetta un rallentamento a +6,20% da +6,50% di dicembre. Il Nasdaq (11.718) ha accumulato un bilancio settimanale in perdita del 2% circa, fallendo il tentativo di invertire la tendenza negativa che arriverebbe con la rottura delle resistenze verso 11.800/12mila. Stesso copione per l’S&P500 (4.090) che non è riuscito a violare la soglia discriminante a 4.200 punti. Questo duplice fattore invita ad essere un po’ più prudenti perchè, avendo alle spalle un prodigioso avvio d’anno, ci potrebbe stare qualche presa di profitto.

ANALISI TECNICA

BANCO BPM

Chiusura a 4,15€. Consolida sui top di periodo. Comprare sulle debolezze verso la soglia di 4€. Target 4,6€ e stop loss a 3,8€. L’analisi fondamentale di Intermonte ha un Tp a5,4€ Barclays ha alzato da 5 a 5,6 € il TP confermando la raccomandazione Overweight. I conti del quarto trimestre 2022 sono stati superiori alle attese. Intesa Sanpaolo ha alzato da 4,9 a 5,3 € il TP confermando la raccomandazione BUY.

ENEL

Chiusura a 5,41€. Perde terreno da un paio di settimane. Comprare sulle debolezze verso 5,25€ con Tp a 6,3€. Stop loss a 4,8€. L’analisi fondamentale di Intermonte indica un Tp a 6€ – UBS conferma rating BUY e TP di 6 € dopo che l’azienda ha registrato margine operativo e debito netto oltre il consensus. I dati definitivi, che verranno pubblicati il 16 marzo, potrebbero portare ulteriori messaggi positivi.

INTESA

Chiusura 2,48€ Il rally potrebbe perdere forza. Comprare sulle debolezze verso quota 2,25€. Tp a 2,6€. Stop loss a 2,1€. L’analisi fondamentale di di Websim indica un Tp 3,2€.

STELLANTIS

Chiusura 15,41€. I prezzi faticano a uscire da quasi un anno di movimenti nella banda 11,2/12-15/15,5€. Comprare solo al superamento della resistenza a 15,6€. Tp a 18,5€ e stop loss a13,8€. L’analisi fondamentale di Intermonte indica un Tp a 13,9€.

TESMEC

Chiusura a 0,17€. I prezzi provano a uscire dalla banda 0,11-0,16 eu che durava da oltre 9 mesi. Si avvicina il top del 2022 in zona 0,19€.

TINEXTA

Chiusura a 25,46€ Nonostante il consolidamento degli ultimi giorni, rimangono i segnali favorevoli ad una reazione di medio periodo. Comprare in direzione 30€ e stop loss 22€. L’analisi fondamentale di Websim indica un Tp a 30€.

UNICREDIT

Chiusura a 18,9€. Affronta un’area molto ostica, 18-20 eu, zona di alleggerimento.L’analisi fondamentale di Websim indica un Tp a 23€.

WEBUILD

Chiusura a 1,72€ In consolidamento da circa 3 settimane: probabilmente si tratta di un segnale rialzista. Attesa accelerazione verso 1,8 eu.

ANALISI FONDAMENTALE

PROMOSSI

ASCOPIAVE

Equita Sim conferma rating BUY con TP di 4,5 € dopo la presentazione del business plan 2022.

BANCA GENERALI

Equita aumenta il TP a 32,3 € da 31,7 € precedente. (*) Deutsche Bank conferma rating BUY con TP di 35,7 €. Akros ha ridotto il rating a Neutral da Accumulate alla luce del limitato upside offerto dal nuovo TP, fissato a 36 € da 33 €. Il titolo, segnalano gli esperti, tratta ad un rapporto P/e 2023-2024 di circa 12,5, in linea con la media storica.

CY4GATE

Ha firmato un contratto con un cliente istituzionale europeo per la fornitura di sistemi di Decision Intelligence. La commessa ha un valore di 9 milioni, spalmati su 36 mesi (ossia 3 milioni per anno). Si tratta del più grande singolo contratto mai comunicato dalla società, ed è stato annunciato in un periodo solitamente poco intenso dal punto di vista commerciale. Questo contratto conferma la validità dell’offerta tecnologica di Cy4gate nello spazio della Decision Intelligence e incrementa la sua presenza in Europa. Giudizio MOLTO INTERESSANTE, TP a 15,2 €.

LEONARDO

Chiusura a 9,86€. Sfiora la soglia dei 10 euro per la prima volta in otto mesi. Il bilancio della settimana: +4,50%. Dal primo gennaio +23% circa. Le crescenti tensioni geopolitiche (pallone spia sopra i cieli statunitensi) supportano i titoli del settore difesa. Il consenso raccolto da Bloomberg registra ora 16 Buy, 1 Neutral, 1 Sell, con un prezzo obiettivo medio di 12€ . Websim-Intermonte ha un giudizio fondamentale INTERESSANTE e un target price di 11 euro.

MEDIOBANCA

Equita Sim rating BUY e TP di 12 € confermati. Il titolo continua a offrire una remunerazione del capitale attraente, precisano gli analisti. Citigroup conferma rating BUY. TP pari a 12 €.

RACING FORCE

MidCap rafforza il Buy dopo gli ultimi risultati.

TP a 6,30 € da 6.1€ dopo la pubblicazione degli ultimi risultati.

SARAS

Ha reso noto che a partire dall’approvazione del bilancio 2022, Fabio Peretti sostituirà Franco Balsamo nel ruolo di chief financial officer di Saras. Peretti è in Saras dal 2016 e attualmente ricopre la funzione di Head of Budgeting & Controlling, riportando direttamente a Balsamo.La nomina di Peretti segue di pochi mesi quella di Matteo Codazzi, che dallo scorso 31 ottobre ha sostituito Dario Scaffardi nella carica di amministratore delegato di Saras. Websim conferma la raccomandazione INTERESSANTE, target 1,80 euro.

SCIUKER FRAMES

WebSim Riteniamo che Sciuker, grazie agli investimenti attuati negli ultimi anni, alle partnership siglate e alle acquisizioni completate, sia ben posizionata per cogliere i benefici che potrebbero arrivare dall’approvazione della direttiva europea sull’efficienza energetica degli edifici. L’approvazione della direttiva migliorerebbe sensibilmente la visibilità sui numeri di medio-lungo termine della società. Confermiamo la raccomandazione positiva sul titolo. Giudizio MOLTO INTERESSANTE TP di 15,80 €.

TIM

TIM Brasil ha riportato solidi risultati trimestrali migliori delle stime TIM riporterà domani i risultati 2022 Websim ha una raccomandazione su MOLTO INTERESSANTE, target price a 0,42 euro.

UNIPOL

Equita Sim conferma rating BUY e TP di 6,9 € dopo che il gruppo ha riportato risultati leggermente superiori alle attese

BOCCIATI

INWIT

Akros ha ridotto il rating ad Accumulate da BUY, con TP pari a 11,5 € per azione, in attesa dei conti in agenda per il 2 marzo.

NEUTRALI

ANIMA

UBS ha limato il TP a 4 € da 4,1 €, confermando a Neutral il rating.

BANCA IFIS

I ricavi nel 2 semestre sono stati superiori alle attese, anche aggiustandoli per alcune poste negative contabilizzate sotto la linea operativa. Websim giudizio NEUTRALE con target price a 17,7 euro.

WALL STREET

L’inizio settimana è visto in ribasso con i futures che scendono dello 0,2%. Venerdì Wall Street ha chiuso in ordine sparso in vista dei dati di domani sull’inflazione. La fiducia dei consumatori americani misurata dall’Università del Michigan, è balzata al massimo da tredici mesi segnando 66,4 punti contro previsioni di 65.

NASDAQ

Il Dow Jones finale è salito dello 0,50% a quota 33.869 punti. L’S&P 500 ha segnato un +0,20% attestandosi a 4.089 punti. Il Nasdaq e’ calato dello 0,61% a 11.718 punti (la settimana scorsa ha chiuso a -2,4%) fallendo il tentativo di invertire la tendenza negativa con la rottura delle resistenze verso 11.800/12mila. La pausa è giustificata dall’ottimo +12% accumulato da inizio anno. Prima allerta in caso di discesa sotto 11.500.

STELLE CADENTI

Crolla Lyft, diretta concorrente di Uber, (-36,44% a 10,31 dollari) dopo la trimestrale che non ha soddisfatto gli investitori. Ha registrato ricavi di 1,2 miliardi di dollari nel quarto trimestre del 2022, in crescita del 21% rispetto allo stesso periodo del 2021. Ma la perdita netta di 588,1 milioni e’ piu’ ampia se confrontata con i 283,2 milioni del quarto trimestre del 2021. In netto ribasso anche Tesla con un -5,03% dopo il rally sostenuto nell’ultimo periodo dai conti che hanno mostrato utili superiori alle previsioni e ricavi record nell’ultimo trimestre anche grazie alle riaperture in Cina che hanno consentito di aumentare la produzione. Il rialzo del prezzo del petrolio favorito dalla decisione della Russia di tagliare la produzione ha spinto i titoli del comparto: ConocoPhillips +4,68%, ExxonMobil +4,26%, Eog Resources +5,49.

ASIA

Quasi tutte le borse dell’Asia Pacifico scendono nel finale di seduta, all’indomani della seconda seduta consecutiva di ribasso di Wall Street. Indice CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen -0,7%. Inflazion e cinese meno allarmante del previsto: +2,1% meno delle stime del consensus. Nikkei di Tokyo +0,3%, il bilancio settimanale è leggermente positivo (+0,5%). In Giappone, i prezzi alla produzione non sono saliti rispetto al mese precedente. Il consensus era +0,3%.

OBBLIGAZIONI

Treasury Note a dieci anni a 3,73%, da 3,66% di venerdì. Alla Borsa di Milano il BTP ha chiuso a 4,20%. Al via a Bruxelles la riunione dei ministri delle Finanze dei Paesi della zona euro cui prenderanno parte per la Bce anche la presidente Lagarde e il consigliere Panetta. Secondo Isabel Schnabel, membro del direttorio Bce, l’aumento dei tassi d’interesse dovrebbe ridurre l’inflazione e quindi aiutare i salari a recuperare parte del potere d’acquisto perduto.

ENERGIA

PETROLIO

Perde l’1% a 78,8 dollari il barile.

GAS

A 54 euro per mwh, poco sopra i minimi degli ultimi 14 mesi toccati lo scorso 17 gennaio a 52,15 euro. Da inizio anno -30%. L’Italia accelera sull’indipendenza energetica dalla Russia. E’ cresciuto del +10% l’export di gas dell’Algeria verso l’Italia nel 2022. Lo ha riferito il ministro dell’Energia e delle miniere Mohamed Arkab. Nel 2022 l’Algeria è diventata il primo fornitore di gas naturale per l’Italia.

VALUTE

L’euro si assesta dopo il calo dello 0,5% di venerdì, a 1,067 sul dollaro.

ORO

Apre a 1.859 dollari. Le rinnovate tensioni sui tassi e il rimbalzo del dollaro hanno rallentato gli acquisti di metalli preziosi. La tendenza di fondo resta impostata al rialzo, i ribassi verso 1.850/1.800 usd sono occasione per comprare in ottica di diversificazione del portafoglio.

LA FRASE DEL GIORNO

Ciò che distingue l’uomo dall’animale sono le preoccupazioni economiche.