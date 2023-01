Le azioni da comprare e vendere oggi a Piazza Affari, fari su Saipem, Stm e Tod'S

Le migliori azioni da comprare e vendere oggi a Piazza Affari

Le Borse dell’Europa sono viste in rialzo prima dell’apertura. Future dell’indice EuroStoxx50 +0,5%. Le migliori azioni da comprare e vendere oggi 26 gennaio alla Borsa di Milano.

COMPRAR E E VENDERE OGGI

SAIPEM

Intermonte mette il target da 1,20 a 1,80 euro e rafforza la view positiva.

STM

Trimestrale e outlook sopra le attese, BUY. Ha chiuso l’esercizio 2022 con ricavi netti in crescita del 26,4% da 12,76 a 16,13 miliardi di dollari (da 11,69 a 14,77 miliardi di euro). Il dato supera le stime indicate lo scorso gennaio tra 14,8 e 15,3 miliardi di dollari (tra 13,6 e 14,07 mld euro). L’utile operativo è balzato dell’83,5% a 4,4 miliardi di dollari (4,06 mld euro) e l’utile netto è praticamente raddoppiato (+98%) a 3,96 miliardi di dollari (3,63 mld euro). In crescita del 94% a 4,19 dollari (3,84 euro) l’utile per azione. Tutti i dati hanno superato le stime degli analisti.

TOD’S

Vendite trimestrali meglio delle stime, c’è spazio per crescere. Ha archiviato il 2022 con ricavi che superano il miliardo di euro, guidati dal canale retail e dalla buona performance del marchio omonimo, e guarda con fiducia ai risultati futuri.

AZIONI DA TENERE D’OCCHIO

CLEARBNB

Società attiva nel settore degli affitti brevi, chiude il 2022 con un portafoglio di 1.597 unità immobiliari in 60 località italiane. Gli appartamenti sono gestiti in massima parte con la formula completa. Il quarto trimestre ha visto un totale di 17.907 soggiorni gestiti, con incassi pari a 6,4 milioni di euro. Nel 2022, i soggiorni gestiti sono stati pari a 67.101, +116% rispetto all’anno 2021, e +156% rispetto al 2019 (prima dell’impatto della pandemia). Gli incassi hanno superato quota 26,2 milioni (oltre il doppio del 2021, e più che triplicato rispetto al 2019).

ELICA

Design nell’ambiente cucina, ha acquistato, la scorsa settimana, 29.034 azioni proprie, al prezzo medio ponderato di 3.09 euro. Il controvalore complessivo dell’operazione ammonta a 89.807 Euro.

Dall’inizio del programma, Elica ha acquistato 630.845 azioni ordinarie (pari allo 0,9962%), per un controvalore complessivo di 1.860.752 euro.

TRENDEVICE

Ha chiuso il 2022 con ricavi preliminari pari a 19,827 milioni di euro, in crescita del 25% su base annua, in linea con le previsioni del management. Rispetto all’Ipo i ricavi sono raddoppiati. Il quarto trimestre registra ricavi pari a 6,347 milioni, in calo dell’11%, per via della chiusura del canale di vendita mediante marketplace esteri. Questo canale commerciale, nella prima meta` dell’esercizio, ha fatto registrare una marginalita` inferiore alle attese del management, ed è quindi stato abbandonato a favore di una crescita completamente organica e caratterizzata da margini piu` elevati.

ANALISI TECNICA

GEOX

Chiusura a 0,91€ (+3,16%) Titolo in congestione nella banda 0,65/0,7 – 0,9/0,95 eu da un anno. Il movimento sembra configurare un segnale rialzista di medio periodo. Comprare.

INTESA

Chiusura a 2,2 (+2,05%) (Buona reazione anche se per ora è limitata alla metà della candela della scorsa settimana, zona di resistenza di breve. Da qui in giù consigliato comprare

LEONARDO

Chiusura a 9,45 (+2,52%) Prosegue il buon momento: c’è ancora parecchio spazio prima di rivedere i top del 2022 (10,9€).

MAIRE TECNIMONT

Chiusura a 3,56€ (+1,19%). La rottura delle resistenze a 3,4€ ha completato un modello rialzista dai target ambiziosi: comprare, specie sulle flessioni.

TELECOM

0,26€ (-0,96%). Consolida sui massimi di periodo. La rottura di zona 0,25€ rafforza il quadro grafico: occasione d’acquisto

TINEXTA

25,02€ (-0,44%). Rimangono i segnali favorevoli ad una reazione di medio periodo e non solo di breve

WIIT

21,3€ (-1,3%). Aver superato 19€ ha rafforzato il rally, che dovrebbe tramutarsi in un movimento di più ampia portata.

TENDENZA

FTSE MIB (25.875)

Il rally di inizio anno si scontra con le resistenze intorno a 26mila punti. È l’ultimo ostacolo che separa l’indice dal rivedere i top in zona 28mila punti.

PREVISIONI

Afferma Michael Stroebeck Chief Investment Officer di Credit Suisse. “Nonostante l’ ottimismo, è ancora troppo presto per abbandonare il nostro posizionamento conservativo. Piuttosto, è prudente mantenere un’inclinazione difensiva in quanto gli investitori non dovrebbero inseguire il rally qui e ora”.

BANCHE ITALIANE

Mediobanca Securities stima per il quarto trimestre numeri significativi in termini di margine di interesse anche se commissioni e costi resteranno centrali. MB, prevede per il margine di interesse una crescita del 34% sull’anno e del 19% su base trimestrale grazie, tra gli altri, ai tassi e al Tltro residuale. Le commissioni, invece, mostreranno i primi segnali di debolezza con un trend stabile su base trimestrale rispetto alla solita stagionalità positiva.

ANALISI FONDAMENTALE

1) PROMOSSI

AMPLIFON

Jefferies ha alzato da HOLD a BUY il giudizio, con TP che passa da 26,2 a 29,2 euro. Gli analisti si aspettano che il gruppo “espanda ulteriormente la sua leadership globale in un mercato in consolidamento”. Per Jefferies Amplifon può essere il “maggior beneficiario di un consolidamento di mercato” e le strategie negli Usa lasciano spazio a potenziali incrementi delle stime del consenso. Inoltre, aumenti dei prezzi del 2-4% sono stati applicati per compensare l’attesa inflazione dei salari, aggiungono gli esperti.

FOPE

È una società di gioielleria d’alta gamma made in Italy costituita a Vicenza nel 1929. La società opera a livello mondiale attraverso 700 punti vendita, ubicati in circa 50 Paesi. La società ha una forte vocazione internazionale, e genera oltre il 90% del fatturato all’estero Integrae Sim ha confermato il giudizio Buy e il target price pari a 30,5 euro.

IVECO

Equita Sim conferma la raccomandazione BUY e il TP a 10 € dopo che il gruppo ha siglato un accordo quadro con l’impresa di trasporti pubblici fiamminga De Lijn per la vendita di un primo lotto di 65 autobus urbani full electric E-Way e ulteriori lotti fino a un totale di 500 veicoli. Le consegne partiranno dal 2024 e proseguiranno per sei anni. “La società non comunica il valore del contratto, ma stimiamo che possa valere 250- 300 mln, ovvero oltre 40/50 mln annui, pari al 3% del fatturato della divisione (meno dell’1% del gruppo)”. “Dopo il recente contratto siglato con le Ferrovie dello Stato italiane (150 veicoli per un valore di 90 mln da spalmare nel periodo 2023-2025), questo contratto rappresenta un’ulteriore conferma della validità del bus elettrico E-Way, che vanta 800 unità già in esercizio e 2.000 veicoli ordinati da 60 clienti in 14 diversi Paesi europei”, sottolinea Equita. Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione BUY e il TP a 8,6 €

SAIPEM

Citi ha alzato da Neutral a BUY il giudizio, con TP che sale da 1,1 a 2 €. Per gli analisti il gruppo è ben posizionato per beneficiare della crescente spesa nell”offshore in Medio Oriente. “La raccolta ordini record in Medio Oriente, dove Saipem ha un buon track record, offre spazio per una revisione al rialzo dei target di medio termine. Siamo il 10% al di sopra della stima di consenso sull’Ebitda 2025″, spiegano gli esperti.

2)BOCCIATI

PLC

Kt&Partners ha ridotto il fair value, gruppo che realizza infrastrutture elettriche e centrali di produzione da energie rinnovabili, a 1,68 € da 2,65 €, confermando a HOLD il rating, in seguito ad un aggiornamento della valutazione alla luce delle nuove guidance e dello scenario macro ancora incerto. Raccomandazione HOLD invariata.

3) NEUTRALI

ALKEMY

Mediobanca Securities conferma rating e TP di 18,2 € dopo che l’azienda sta supportando Parmacotto per il lancio sul mercato americano. Gli esperti segnalano che il prossimo catalizzatore per il gruppo sarà la pubblicazione dei dati preliminari del 2022 in agenda per il 23 febbraio.

AUTOGRILL –

Deutsche Bank conferma rating HOLD e TP di 6,8 € dopo le dimissioni di alcuni consiglieri alla luce degli accordi presi con Dufry. I consiglieri sono Gianmario Tondato Da Ruos, Paolo Zannoni, Alessandro Benetton, Franca Bertagnin Benetton, Massimo Di Fasanella d’Amore Di Ruffano e Simona Scarpaleggia. Paolo Roverato resterà in CDA ma lascerà la carica quando verrà nominato il nuovo presidente. Il top-manager continuerà a ricoprire la carica di amministratore di Autogrill.

DE LONGHI

Mediobanca Securities conferma rating Neutrale e TP di 21,5 € in attesa delle vendite preliminari in agenda per domani. Gli esperti si attendono ricavi ancora sotto pressione nel quarto trimestre con un calo, su base organica, del 7%. Il focus, comunque, sarà sui commenti circa l’Outlook per l’anno in corso.

MEDICA

Intesa Sanpaolo conferma rating HOLD su Medica, gruppo italiano integrato del biomedicale e del MedTech, dopo un roadshow con l’azienda. TP confermato a 31,4 €. Medica quota 24,5 €, che si confronta con un prezzo di debutto di novembre 2021 di 27 euro.

PILLOLE DALL’ESTERO

EASYJET

Ha registrato nel primo trimestre una perdita di 133 milioni di sterline contro 213 milioni dello stesso periodo dell’anno scorso. Prevede che la perdita del primo semestre 2023 sarà significativamente migliore rispetto al corrispondente periodo dello scorso anno.

ERMEGILDO ZEGNA

In base ai dati preliminari ha archiviato l’esercizio 2022 con ricavi pari a circa 1,5 miliardi, in aumento dell’11% a cambi costanti. Nel solo quarto trimestre il fatturato si è attestato a 407 milioni, in calo del 2,9%.

OBBLIGAZIONI

Mercato senza spunti. Si avvicina l’appuntamento del 2 febbraio con il meeting della Bce. Il Treasury Note a dieci anni tratta a 3,44%. Bund tedesco a 2,15%. Btp a 3,93%. La Bank of Canada ha aumentato il tasso d’interesse di riferimento di 25 punti base al 4,50%, sui massimi degli ultimi 15 anni, ma ha dichiarato che probabilmente si asterrà da ulteriori aumenti per il momento. E’ la prima grande banca centrale a esprimersi in tal senso con chiarezza. L’inflazione in Canada ha raggiunto un picco dell’8,1% ed è rallentata al 6,3% a dicembre.

ENERGIA

PETROLIO

Ancora in rialzo sui mercati asiatici. Il Brent sale dello 0,07% a 86,18 dollari al barile mentre il Wti avanza dello 0,27% a 80,37 dollari.

GAS

Cala del 3,5% a 57 euro Mgw. La National Oil Corporation libica firmerà sabato un accordo per l’esplorazione e la produzione di gas offshore con Eni. L’ad di Eni, Claudio Descalzi, intervenendo ad un evento, ha spiegato che con il rigassificatore di Piombino, prevista a maggio, “dovremo riuscire ad avere non solo gas, potremo avere anche prezzi più bassi”.

VALUTE

L’euro si è portato a 1,091 sul dollaro

ORO

Si apprezza a 1.945 dollari l’oncia, nuovo massimo da aprile.

Frase del Giorno

Il benessere se non dona la felicità dona almeno più libertà.