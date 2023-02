Azioni da comprare e vendere oggi a Piazza Affari: in luce Mps e Saipem

Le migliori azioni da comprare e vendere a Piazza Affari

Piazza Affari è vista partire in parità. Le azioni da comprare oggi: Campari, Mps e Saipem

COMPRARE E VENDERE OGGI

CAMPARI:

Morgan Stanley alza il giudizio a Overweight target 12,5 eu. BofA ha alzato il TP da 12,2 a 13 €, confermando la raccomandazione BUY. Gli analisti si dicono più fiduciosi sul 2023 dopo “i forti conti del quarto trimestre e dell’intero 2022” Quotazione 10,62€.

MPS

Axa esce dal capitale e il titolo potrebbe rientrare nel FTSEMIB, attesa reazione positiva.

SAIPEM

trimestrale ottima e prospettive meglio delle attese, BUY

AZIONI DA TENERE D’OCCHIO

capitale. Il ricavato di Axa sara’ di 233 milioni di euro. Axa manterra’ (direttamente o indirettamente) lo 0,0007% di fatto simbolica.

MAPS

Il governo vuole rinforzare le comunità energetiche con due incentivi previsti nel nuovo decreto. Si tratta di uno sgravio in tariffa e di un contributo a fondo perduto. Le comunità energetiche sono associazioni costituite da più cittadini, enti, o imprese, che attraverso infrastrutture proprie producono e consumano in condivisione l’energia proveniente da fonti rinnovabili. Maps opera in questo ambito attraverso una piattaforma basata sull’intelligenza artificiale:.

NHOA

è una società specializzata nello stoccaggio di energia e nella mobilità elettrica quotata alla Borsa di Parigi. Free2move eSolutions, la joint venture tra Nhoa e Stellantis ha ricevuto ordini per circa 60 milioni. La commessa si somma al portafoglio d’ordini di 301 milioni di Nhoa Energy, raggiungendo quindi un totale di circa 360 milioni.

TENDENZA

FTSE MIB (27.444 punti)

In rialzo dell’1,7% Anche febbraio sembra puntare ad una chiusura positiva, quarto mese in guadagno negli ultimi cinque. Prezzi praticamente arrivati sulla zona dei top intorno ai 28mila punti, forte area di resistenza. Si può prendere profitto con proiezione al ribasso verso 26.300/25,900. Pronti, però, a rientrare alla prima chiusura sopra 28.500 per target 32mila.

PREVISIONI

Wall Street è rimbalzata debolmente, dopo aver chiuso la peggior settimana dell’anno. S&P500 e Nasdaq non hanno mutato quadro grafico, che rimane ostaggio delle soglie discriminanti a 4.200 e 12mila punti.

ANALISI TECNICA

ANIMA

Chiusura 4,08€ Comprare sui ribassi in direzione 4,5€. Vendere 3,6€. L’analisi fondamentale di Equita Sim conferma la raccomandazione BUY e il TP a 4,5 € dopo che la società ha acquisito l’80% del capitale sociale di Castello SGR che gestisce fondi immobiliari. Lo scopo di Anima è diventare un operatore multi-asset leader in Italia. Intesa Sanpaolo conferma la raccomandazione BUY e il TP a 4,9 €

CYBEROO

Società specializzata in Cybersecurity per le imprese, chiude a 5,74€ avvicinando al record storico di venerdì scorso segnato a 5,76 euro. Da inizio anno il titolo è cresciuto del +36%. La capitalizzazione di borsa sale a 113 milioni di euro. . Graficamente, il trend di fondo è strutturalmente rialzista. La violazione dei precedenti top assoluti in area 4,42 euro ha generato un nuovo ciclo rialzista con obiettivi finali intorno a 8,0 euro.

ELICA

Chiusura a 2,92€ . Prezzi ancora nell’intorno dell’ area d’ingresso (3,05€). Comprare in direzione 3.7€. Vendere 2,75€.

IREN

Chiusura 1,67€. Consolida sulla base da quasi 2 mesi Comprare in direzione 2,€. Vendere 1,55€

TECHNOGYM

Chiusura 8,37€ Da qualche settimana consolida i guadagni del rally partito a settembre: Comprare verso quota 9€ Vendere a 7,5€

TESMEC

Chiusura 0,17 Titolo accompagnato negli ultimi mesi di rally con strategie di trading.. Comprare sui ribassi verso 0.185€. Vendere 0,15€. La società ha partecipato alla 23ª edizione di Investing in African Mining Indaba, l’evento più rilevante del settore minerario, che si è svolto dal 6 al 9 febbraio a Cape Town, in Sudafrica. L’evento, che da tempo viene sponsorizzato da Tesmec, mira a stimolare il cambiamento e a guidare gli investimenti in Africa.L’azienda ha incontrato la comunità mineraria e presentato la propria strategia, incentrata sull’automazione e la digitalizzazione.

ANALISI FONDAMENTALE

PROMOSSI

BANCO BPM

Jefferies ha alzato il TP da 5 a 5,7 €, confermando la raccomandazione BUY. Gli analisti hanno incrementato le stime di utile netto del 24% sul 2023, del 27% sul 2024 e del 12% sul 2025 dopo i conti trimestrali superiori alle loro stime e a quelle del consenso. La quotazione attuale è 4,08€

B POP SONDRIO

Jefferies ha alzato da 5 a 5,5 euro il TP, confermando la raccomandazione BUY. I conti del quarto trimestre hanno evidenziato un risultato netto “ben oltre” le stime degli analisti. Quotazione attuale 4,69€

BPER

Jefferies ha alzato il TP da 3,9 a 4,1 €, confermando la raccomandazione BUY. Gli analisti hanno aumentato le stime di utile netto del 26% sul 2023 e del 18% sul 2024 dopo i conti trimestrali superiori alle loro attese e a quelle del consenso. Quotazione attuale 2,45€

B GENERALI

Jefferies ha alzato da 41,3 a 41,4 euro il TP, confermando la raccomandazione BUY. Gli analisti hanno aumentato del 2% la previsione di utili 2023. Ritengono che il consenso sul margine d’intermediazine e sull’utile netto 2023-2025 sia “troppo basso”. Quotazione attuale a 32,62€

B MEDIOLANUM

Jefferies ha alzato il TP da 11,4 a 11,7 €, confermando la raccomandazione BUY. Gli analisti hanno incrementato le stime di utile del 16% sul 2023 e del 6% sul 2024 dopo i conti del quarto trimestre 2022 superiori alle loro attese e alle previsioni del consenso. Quotazione attuale 9,1€

CAMPARI

CEMENTIR

Intesa Sanpaolo ha cambiato ad ADD il giudizio, con prezzo obiettivo che sale da 7,8 a 9,3 €. Crediamo che i target 2023-2025 del gruppo siano fattibili e pensiamo che i multipli attuali del titolo siano interessanti”. Quotazione attuale 8,25€

ESPRINET

Dopo l’uscita dei risultati preliminari, Midcap ha confermato il giudizio positivo su Esprinet distributore B2B di Information Technology ed Elettronica di consumo. La raccomandazione è Buy (Molto Interessante). Il TPviene alzato a 12,3€, dai 12€ precedenti. Quotazione attuale 7,17€

OMER

La riportato risultati 2022 ben sopra le attese grazie alla capacità di trasferire sui clientila capacità di trasferire i prezzi ai clienti e maggiori efficienze. Per Wabsim giudizio INTERESSANTE e TP di 3,80 €. Quotazione attuale 2,89€

STELLANTIS

Intesa Sanpaolo ha alzato il TP da 16,6 a 19,5 €. Gli analisti definiscono rassicurante la previsione per la prima parte dell’anno, che li ha portati ad aumentare le loro stime. Quotazione attuale 16,63€

UNICREDIT

Jefferies conferma la raccomandazione BUY e il TP a 24,5 € dopo una presentazione con la società a New York. “Il management continua a fornire messaggi interessanti su come il cambio di approccio nel business stia fruttando in termini di dividendi, con un chiaro percorso per sostenibili, ricorrenti alte distribuzioni nei prossimi anni”, spiegano gli analisti. Quotazione attuale 19,08€

BOCCIATI

DOVALUE –

Akros ha ridotto il rating ad accumulate da BUY, con TP fissato a 8,5 € da 9 €, dopo la presentazione dei risultati 2022. Quotazione attuale 7,1€

ENI

Intesa Sanpaolo ha limato da 16,6 a 16,3 € il TP. Per gli analisti il nuovo piano industriale del gruppo presenta elementi positivi e negativi. Tra i primi la forte generazione di cassa e l’aumento del dividendo, tra i secondi un margine netto sotto le loro stime Quotazione 13,4€

FINECOBANK –

Jefferies ha alzato da 14,8 a 14,9 € il TP ma la raccomandazione è POCO INTERESSANTE. Gli analisti hanno aumentato del 10% la stima di utile netto 2023 dopo i conti del quarto trimestre 2022 superiori al consenso.

MEGLIOQUESTO –

Value Track ha abbassato il fair value da 2,52 € a 2,22 € dopo la presentazione dei dati preliminari. Il rilascio dei risultati completi 2022 e un nuovo Piano Industriale atteso alla fine di marzo potrebbero modificare le stime. Quotazione attuale 1,51€

NEXI

Un articolo dell’inserto “L’Economia” del Corriere ritorna sul tema di un potenziale accordo tra Unicredit e Nexi per i pagamenti digitali Non aggiunge nuova informazione e ricorda che non ci sono state conferme riguardo contatti tra le due società. L’articolo menziona tra i motivi che potrebbero portare ad un accordo l’interesse per la digital transformation da parte di Unicredit e la presenza dei fondi nell’azionariato Nexi (che potrebbero voler approfittare di un’operazione straordinaria per disinvestire). Websim La raccomandazione è INTERESSANTE, TP a 11,40 €. Quotazione attuale 7,61€

IGD

Alla luce dei risultati pubblicati la scorsa settimana, Websim rivede al ribasso le stime mediamente del 27% sulla scia di due elementi

1) maggiori sconti agli affittuari che annullano in parte le indicizzazioni dei contratti all’inflazione;

2) maggiori oneri finanziari legati all’aumento del costo del debito. Il Tp si riduce a 3.5€ (da 4.5€ ). Quotazione attuale 2,87€

NEUTRALI

CREDEM

Jefferies TP a 8,9 €, e raccomandazione HOLD dopo i conti trimestrali. Quotazione attuale 8,10€

RELATECH

KT&Partners conferma Fair Value di 4,90 € dopo la comunicazione dei risultati preliminari. Quotazione attuale 2,22€

WALL STREET

Apertura è vista intorno alla parità. I future piatti in mattinata. Ieri Wall Street ha chiuso positiva in un mini tentativo di rimbalzo dopo aver chiuso venerdi la peggior settimana dall’inizio del 2023. Il Dow Jones ha guadagnato lo 0,22% a 32.889 punti, l’S&P 500 lo 0,32% a 3.982 e il Nasdaq lo 0,63% a 11.466.

POLVERE DI STELLE

SEAGAN

Chiusura 178,16$ (+10,4%) . La società del biotech reagisce alle indiscrezioni del Wall Street Journal riguardanti una trattativa in corso con Pfizer interessata alla sua acquisizione. L’operazione avrebbe un valore di 30 miliardi di dollari.

BEST BUY

Telsey Advisory Group ha abbassato la raccomandazione sul titolo. Quotazione attuale 82,63$ (-1,42%)

TESLA

Elon Musk torna in vetta alla classifica degli uomini piu’ ricchi del Mondo. L’imprenditore, grazie al balzo del 5,46% segnato dalle azioni di Tesla puo’ vantare un patrimonio pari a 187,1 miliardi di dollari e fa scivolare al secondo posto il fondatore e ceo di Lvmh, Bernard Arnault, fermo a 185,3 miliardi di dollari. Gli analisti si attendono che Tesla introduca il Master Plan 3 e presenti la sua strategia di crescita a lungo termine, in particolare la piattaforma di automobili di terza generazione che potrebbe supportare molteplici veicoli e segmenti futuri a un prezzo inferiore.

ASIA

Il CSI 300 dei listini di Shanghai e Shenzen perde lo 0,3%, circa -3% febbraio. Hong Kong ha deciso di rimuovere l’obbligo dell’uso delle mascherine, accantonando una misura adottata quasi tre anni. . La revoca arriva all’indomani della simile decisione presa dalla vicina Macao.

GIAPPONE

. L’indice di riferimento Nikkei 225 e’ salito dello 0,42%,

OBBLIGAZIONI

Restano alti i tassi di mercato, soprattutto nella parte a breve, il rendimento del Treasury Note a due anni è sui massimi dal 2007 a 4,80%. Il decennale è a 3,92%, un paio di punti base sotto i livelli di ieri. In Eurozona: Bund tedesco due anni a 3,07%, massimo dal 2008 e decennale a 2,58%, massimo dal 2011. BTP due anni a 3,52%, massimo dal 2021, decennale a 4,4%. “Le pressioni inflazionistiche dell’Eurozona hanno iniziato ad allentarsi, anche per quanto riguarda i prezzi ‘core’, ma la Bce non porrà fine ai rialzi dei tassi fino a quando non sarà certa che la crescita dei prezzi stia tornando verso il 2%”. Lo ha detto l’ascoltatissimo capo economista, Philip Lane.

ENERGIA

PETROLIO

I future del Wti salgono dello 0,38% a 75,97 dollari al barile, quelli del Brent dello 0,30% a 82,29 dollari.

GAS

E’ crollato in ribasso del 6,6% a 47,5 euro/mwh, nuovo minimo da dicembre 2021 Da inizio 2023 -39%.

VALUTE

L’euro ha chiuso ieri la sua prima seduta in rialzo dopo una serie negativa di cinque, stamattina è in lieve calo a 1,057 dollari

. ORO

Apre a 1.813. Timido rialzo, con la quotazione che rimane intorno ai minimi dell’anno a causa delle forti tensioni sui tassi. I ribassi verso il robusto sostegno nel range 1.850/1.800 $ sono occasione per comprare. Cambio di scenario in caso di discesa sotto 1.780$

LA FRASE DEL GIORNO

Tutto sembra impossibile a chi non ha mai tentato nulla.