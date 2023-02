Le migliori azioni da comprare e vendere oggi alla Borsa di Milano

Le azioni da comprare oggi 8 febbraio alla Borsa di Milano: Banco Bpm, Fineco, Intesa. Le azioni da vendere: Pirelli. Le borse dell’Europa viste aprire in positivo: future dell’indice EuroStoxx50 +1%.

COMPRARE E VENDERE OGGI

BANCO BPM Trimestrale ottima Websim alza target a 5,40 eu e confermiamo il BUY. Il Tp di Intesa a 4,9€ FINECO Kbw alza il target da 16,5 a 18,5 eu, rafforza il giudizio Interessante INTESA Goldman Sachs alza il target da 3,10 a 3,55 eu, conferma il BUY. Equita Sim conferma la raccomandazione BUY e il TP a 3,3 € dopo che la banca ha annunciato l’avvio della seconda tranche di buyback pari a 1,7 mld €. La banca provvederà ad annullare le azioni acquisite, ricordano gli analisti. PIRELLI Nokian male la guidance sul 2023, SELL. AZIONI DA TENERE D’OCCHIO

LVENTURE

Codemotion ha terminato con successo un round da 8 milioni di euro guidato da Sinergia Venture Fund. Questo nuovo aumento di capitale porta a 15,5 milioni il totale dei finanziamenti raccolti. Al round hanno partecipato partner italiani e internazionali, tra cui Azimut Digitech Fund, Endeavor Catalyst, Primo Ventures, P101 con Italia 500 e CDP Venture Capital attraverso il Fondo rilancio startup. Codemotion è una piattaforma digitale che sostiene la più grande community di sviluppatori e sviluppatrici in Europa, oltre 250 mila professionisti attivi.

SARAS

Ha comunicato i dati settimanali sul margine di raffinazione medio dell’area Mediterranea. Al 3 febbraio si è attestato a 10,9 dollari/barile, in calo rispetto ai 15,5 dollari della settimana precedente. Febbraio si apre dunque con un margine medio inferiore rispetto ai 14,3 dollari di gennaio e ai 13,3 dollari del quarto trimestre ma leggermente superiore rispetto ai 9,6 dollari dell’intero 2022. In seguito ai risultati del terzo trimestre Saras punta a un premio di raffinazione su base annua a 7-8 dollari al barile rispetto alla media.

SESA

Opera nel settore dell’innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business. Ha acquisito la maggioranza di Assist Informatica, consolidando così le proprie competenze nel settore delle soluzioni software per il segmento agroalimentare. La società ha ricavi annuali per circa 2,5 milioni ed un margine lordo di circa il 15%.

TENDENZA

FTSE MIB (27.118 punti).

La Borsa di Milano è ormai a un passo la zona dei top intorno ai 28mila punti.



PREVISIONI

Gli acquisti a Wall Street sono scattati quando Powell ha detto “prevedo un calo significativo dell’inflazione nel 2023”. Parole magiche che hanno avvicinato la fine della lunga fase di rialzo del costo del denaro. L’S&P500 (4.164) comincia a mettere pressione alla fortissima resistenza a 4.200 punti, mentre il il Nasdaq (12.113) è già riuscito a mettere a segno un primo punto a favore rompendo le resistenze in area 11.800/12mila. Prossimo obiettivo a 13mila/13.100 punti. Continua a stupire la Borsa di Milano. L’indice FTSEMIB (+0,3%), capace di portarsi su nuovi top da dodici mesi a 27.218 punti. E’ probabile che l’avvicinamento a 28mila punti dia vita a una fase di consolidamento. Meglio restare leggeri negli acquisti.

ANALISI TECNICA

CY4GATE

In rialzo del 3,12 % a 10,42 euro il prezzo più elevato degli ultimi otto mesi. In forte crescita anche i volumi: ieri sono passate di mano 109mila azioni pari a otto volte i volumi scambiati ogni giorno mediamente nella settimana precedente. Da inizio anno il prezzo è cresciuto del +13% per una market cap intorno a 245 milioni di euro. Il consenso Bloomberg è composto solo da due broker, Intermonte e Equita. Entrambi hanno un Buy, con target rispettivamente a 15,20 e 12,0 euro. I molteplici attacchi hacker segnalati nei giorni scorsi hanno portato alla ribalta tutti i titoli delle società attive in questo comparto. Questa notizia ricorda l’importanza dei servizi di cybersicurezza per le organizzazioni sia pubbliche che private

SAIPEM

A 1,44€ (+5,19%) consolida sui top di periodo, dopo aver più che raddoppiato la capitalizzazione dai minimi di settembre. Attendere quota 1,5 prima di chiudere la posizione. L’analisi fondamentale di Websim indica Tp a 1,8€ come Bofa. Citi 2€

TELECOM

Chiusura 0,30 € (+2,26%) Livelli che potrebbero richiedere un po’ di tempo per essere superati. Questa è area di alleggerimento per trading. Equita Sim ha alzato da 0,39 a 0,41 € il TP, confermando la raccomandazione BUY. Gli analisti fanno il punto sulle implicazioni dell’offerta presentata da KKR e presentano “la sensitivity del titolo ai diversi scenari. Abbiamo affinato la valutazione a 0,41 € per azione sulla base di: 18,6 mld € di valutazione per NetCo”; 9,5 mld di valutazione “per Domestic Servco”; 6 mld € per Tim Brazil”. Inoltre la società ha confermato che “l’offerta non vincolante ricevuta da KKR avrà validità 4 settimane, se non diversamente concordato tra le parti”.

TESMEC

guadagna il 9,38% a 0,17€ . Websim-Intermonte ha una raccomandazione fondamentale MOLTO INTERESSANTE, con target price a 0,22 euro. L’azienda,, è specializzata nei sistemi di trasmissione dell’energia. Settori che offrono tassi di crescita decisamente importanti per i prossimi 3-5 anni perchè spinti dai piani di supporto all’economia come il PNRR o il piano Biden in America.Il rialzo di questi giorni è una fase interlocutoria verso la fascia 0,20-0,25 euro.

TINEXTA

Chiude a 26,12€ (+2,27%). Nonostante il consolidamento degli ultimi giorni, rimangono i segnali favorevoli ad una reazione di medio periodo verso la soglia di 30€

UNICREDIT

A 18,26€ (8-0,22%) affronta un’area molto ostica, 18-20 eu, zona di alleggerimento.

WEBUILD

A 1,7€. (+0,06%) Consolida da circa 3 settimane. Attesa un accelerazione dopo la rottura a 1,75/1,8.

ANALISI FONDAMENTALE

1)PROMOSSI

ITALGAS

RBC ha alzato a Outperform il giudizio. Il TP sale da 6,3 a 6,5 €. Nello scenario migliore la valutazione è posta a 7,5 €, in quello peggiore a 4,5 €. Il titolo per gli esperti è su valutazioni basse, con un P/E 2023 sotto le 12 volte rispetto alle 14,5 volte del settore europeo

ORSERO

CFO Sim conferma il giudizio Buy (Molto Interessante) con Tp a 21 euro. Orsero ha comunicato la nuova stima sul 2023, che risulta superiore alle previsioni degli analisti. Per l’anno attesi ricavi fra 1,44 e 1,51 miliardi il margine operativo è compreso tra 82 e 87 milioni, l’utile netto si attesta fra 38 e 42 milioni. CFO si aspetta ricavi pari a 1,43 miliardi di euro, margine lordo 84,1 milioni e profitti netti a 42,2 milioni.

SNAM

RBC ha alzato da Underperform a Outperform il giudizio, con TP che sale da 4,75 a 5,5 €. Nello scenario migliore la valutazione è posta a 6,5 €, in quello peggiore a 4 €. Le stime degli sono del 4% circa al di sopra del consenso.

SPINDOX

Per Banca Akros la raccomandazione è Buy, con target price pari a 15,5 euro. Il prezzo sembra aggirarsi poco sopra i minimi storici, dopo aver subito una flessione in sintonia con l’andamento generale dei tech.

TERNA

RBC ha alzato il TP che passa da 6,8 a 7,5 €. Nello scenario migliore la valutazione è posta a 8,5 €, in quello peggiore a 6,5 €. Terna, sottolinea RBC, ha significative opportunità di crescita delle spese per investimenti alla luce della transizione energetica.

2)BOCCIATI

ANIMA

Akros ha ridotto da BUY a Neutral il giudizio, con TP che passa da 4 a 4,3 €. I conti del quarto trimestre 2022 sono stati in linea con le attese, riflettendo deboli ricavi e la debole performance delle commissioni di performance. L’unico catalizzatore individuato dagli esperti è l’M&A, con il gruppo che probabilmente giocherà un ruolo chiave in qualsiasi possibile combinazione bancaria in Italia, considerando i suoi solidi accordi di distribuzione.

3)NEUTRALI

MAIRE TECNIMONT

Equita Sim conferma rating HOLD, con TP pari a 3,5 €, dopo l’acquisizione di Cact, tramite un accordo con Biorenova (riciclo chimico di rifiuti plastici come plexiglas).

PILLOLE DALL’ESTERO

NINTENDO

Il gruppo giapponese specializzato nella produzione di videogiochi ha tagliato le previsioni dopo le vendite deludenti nelle festività natalizie. Ma non solo, Nintendo ha tagliato anche le sue prospettive di utile netto a 370 miliardi di yen giapponesi ($ 2,8 miliardi), dai precedenti 400 miliardi di yen.

OBBLIGAZIONI

Il T Bond a dieci anni tratta a 3,64%, più o meno i livelli di ieri mattina. Bund decennale tedesco a 2,33%. BTP decennale 4,22%. Si tratta di livelli consigliati per l’acquisto. Per il presidente della Bundesbank e consigliere BCE, Joachim Nagel: sono necessari altri rialzi “significativi” dei tassi di interesse, avvertendo che per contrastare l’inflazione non bisogna fermare troppo presto gli aumenti del costo del denaro. Anzi, Nagel ha messo in chiaro che l’intenzione della Bce di aumentare i tassi di 50 punti base il prossimo mese è “un forte impegno” e di non ritenere che “con questo aumento dei tassi a marzo il nostro lavoro sia concluso”.

ENERGIA

PETROLIO

Brent in recupero a 83,8 usd +0,2%. Ieri è salito del 3-4%. Molta confusione. le ultime tre sedute in rialzo sono state precedute da sei se ribassi.

GAS

Ha chiuso ieri in calo del -4,6%, scivolando a poca distanza dai minimi da 14 mesi.

VALUTE

Tranquilli i mercati delle valute. Euro a 1,073 per dollaro sui livelli di inizio anno. Le parole di Jerome Powell consigliano di sfruttare il rialzo nel range 1,10/1,125 per comprare dollari in ottica di diversificazione. In direzione opposta, posizionarsi in area 1,04 per prendere profitto sul dollaro

ORO

A 1.878 usd. Apre in rialzo dello 0,3%, terzo consecutivo.

LA FRASE DEL GIORNO

Se investi in fretta, ti pentirai con comodo.