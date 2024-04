Montezemolo, 90 milioni investititi nei fondi Skew Base. La difesa: sapeva dei rischi

Quasi 90 milioni di euro. E’ l’investimento complessivo della famiglia Montezemolo nei fondi della famiglia Skew Base, al centro di dispute giudiziarie in almeno quattro paesi dopo la liquidazione di cinque comparti su 23 del fondo lussemburghese. Ma se 75 milioni sono stati investiti in due dei comparti liquidati, dando il via alle cause da parte dei Montezemolo e delle loro società, altri 15 milioni sono stati investiti in un comparto con sottostante asset immobiliari, che ha reso in tre anni – dal dicembre 2018 al dicembre 2021 – il 22,8%, ovvero il 7,6% all’anno.

I rendimenti dei fondi

Secondo quanto ricostruito, il rendimento degli altri due comparti nei quali avevano investito i Montezemolo è stato tra il 3% e il 6% all’anno fino al marzo del 2020, quando i concomitanza con il crash dei mercati per la crisi Covid cinque comparti sono stati liquidati e per altri due l’unico sottoscrittore ha chiesto il riscatto integrale. A fine 2019, come riportano i documenti ufficiali, i fondi Skew Base avevano raccolto circa un miliardo tra gli investitori.

Investimenti ad alto rischio

I fondi Skew Base, specializzati in investimenti in certificates di vari tipo (prodotti strutturati con uno o più sottostanti, a alto rischio), con scadenza residua breve o brevissima, da pochi mesi fino a un massimo di tre anni. I fondi hanno avviato la raccolta nel 2017 e le società dei Montezemolo, come la britannica Gi Globinvest e l’italiana Emmediemme, sono stati tra i primi investitori.

A indirizzare Montezemolo verso i fondi Skew Base è stato Daniele Migani, consulente finanziario specializzato nell’ assistere grandi clienti: “ultra high net-wort individuals”, ovvero persone con almeno 30 milioni di dollari di patrimonio investibile, o tesorerie di grandi imprese. Migani operava tramite la Xy Ers Uk, poi tramite la Xy Deutschland per ovviare alle limitazioni imposte dalla Brexit. Allo stesso Migani fa capo, tramite la svizzera Twinkle Capital, la Skew Base sarl, general partner dei fondi Skew Base.

La difesa di Migani

Secondo la causa civile avviata in Gran Bretagna, Migani avrebbe dichiarato la proprio indipendenza rispetto ai fondi lussemburghesi, tacendo di esserne di fatto il general partner. Accusa respinta da Migani, che sottolinea come le informazioni sull’assetto proprietario fossero in realtà ben note.

“È irrealistico pensare che i Montezemolo non abbiano effettuato approfondimenti adeguati prima di investire quasi 90 milioni di euro in un fondo appena nato, senza track-record e sconosciuto, soprattutto ignorando chi fosse il socio con poteri, data la loro esperienza finanziaria e quella dei professionisti di fiducia che li hanno assistiti nelle decisioni di investimento”, si spiega da Xy.

Nella causa si sottolinea anche come di 22,5 milioni di euro di commissioni pagate dal fondo, ben 22 milioni fossero finiti, con varie motivazioni, a società riconducibili a Migani stesso. Xy ha replicato che di quanto investito da Montezemolo “solo poche centinaia di migliaia di euro” sono finiti in commissioni.

Le cause in quattro paesi e l’inchiesta di Milano

Secondo quanto scritto nel bilancio dei fondi Skew Base, relativi al 2019 ma approvati solo a fine 2023 a causare la liquidazione dei comparti è stato il crash dei mercati finanziari del febbraio-marzo 2020, in concomitanza con la pandemia di Covid. A inizio marzo, Vp Bank – l’istituto che gestiva i fondi e che forniva liquidità, portato anch’esso a giudizio nella causa avviata dai Montezemolo, ha chiesto il reintegro delle garanzie a causa delle perdite multimilionarie registrate dagli strumenti finanziari, causando la necessità di mettere in liquidazione i comparti più colpiti. Della varie cause avviate dagli investitori in Svizzera, Gran Bretagna, Lussemburgo e Italia, alcune si sono già chiuse senza addebiti per i promotori del fondo. A Milano è stata avviata anche un’inchiesta penale, sulla base di una serie di denunce di investitori – tra i quali non ci sarebbero però i Montezemolo -, al momento ancora in una fase iniziale.