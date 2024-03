Non c'è solo Nvidia nel cielo del Nasdaq. Le sorprese su cui puntare

Non c’è solo Nvidia nel cielo del Nasdaq. Anzi, a ben guardare non è nemmeno la stella di prima grandezza. Se ne parla molto e tante chiacchiere finiscono, come spesso accade per nascondere le verità più importanti.

La riscossa delle biotech

Certo -come ricorda Daniel Debach, analista di eToro, il panorama finanziario degli ultimi 12 mesi ha visto brillare molte aziende di Wall Street, non limitandosi al solo settore tecnologico trainato dall’intelligenza artificiale, sebbene quest’ultima risulti dominante. Tra le aziende statunitensi che scambiano in prossimità dei massimi storici e con una capitalizzazione di mercato di almeno 5 miliardi di dollari, Nvidia (+255%) non occupa il primo posto della classifica piazzandosi sorprendentemente solo all’ottavo posto. In pole position troviamo invece aziende come Super Micro Computer (+841%), che cavalca il trend dell’intelligenza artificiale, seguita dalla biotech Viking Therapeutics (+682%), emergente nel settore farmaceutico con i farmaci per perdere peso peso e al terzo posto da MicroStrategy (+623%), che sfrutta il rialzo del Bitcoin. Tuttavia, ci sono altre aziende che hanno brillato in modi inaspettati. Una di queste sorprese è Vertiv Holding (+527%), specializzata in tecnologie e servizi per infrastrutture digitali critiche per data center e reti di comunicazione. La sua tecnologia di gestione per data center ha mostrato un potenziale di crescita significativo, soprattutto considerando l’impulso del mercato dei semiconduttori AI.

Torna una star degli anni ’90

Abercrombie (392%), grazie al miglioramento della redditività e alla crescente domanda del suo marchio tra adolescenti e giovani millennial, si è distinta come un’altra azienda da tenere d’occhio. Nel settore automobilistico, Modine Manufacturing (+346%) ha beneficiato di risultati finanziari eccezionali, espansione strategica e focalizzazione su applicazioni ad alto valore.

Titoli su cui puntare

Tuttavia -conclude Debach- negli ultimi 12 mesi, due aziende hanno attirato particolare attenzione per le loro valutazioni basse a fronte di margini lordi e utili netti storicamente elevati rispetto alla loro performance degli ultimi 10 anni. Si tratta di Celsius Holdings (+204%), specializzata in bevande energetiche, e Netflix (91%), che sembra aver trovato una nuova vitalità con il cambiamento nella gestione degli account, nonostante l’aumento della concorrenza nel settore dello streaming.