Opportunità di trading in Borsa analisi tecnica dell'azione Snam

Il “nodo” Acciaierie d’Italia (ex-Ilva) è ben lungi dall’essere sciolto ed è bene ricordare che i debiti del gruppo al 30novembre2023

ammontavano ad oltre 3 miliardi di euro. Tra i creditori vi sono numerose società quotate tra le quali SNAM, sulla quale erano corsi

recentemente rumors (poi smentiti) che indicavano come la società stesse pensando di vendere la residua partecipazione (già

alleggerita nel 2023) detenuta nella Industrie De Nora, società specializzata in idrogeno. Anche il gruppo leader in Europa nella

realizzazione e nella gestione delle infrastrutture del gas espone un indebitamento netto di oltre 15miliardi di euro, a fronte di un

fatturato 2023 di 3.88miliardi di euro.

La scorsa settimana il management ha presentato un programma di investimenti da 11,5 miliardi di euro (12,5 miliardi di dollari)

entro il 2027 (il 15% in più rispetto al suo precedente piano aziendale. Secondo il nuovo piano strategico il gruppo (che è controllato dallo Stato) si concentrerà sulla costruzione di un gasdotto e sul completamento delle infrastrutture per il gas naturale liquefatto (GNL), oltre ad un hub per la cattura e lo stoccaggio del carbonio e lo sviluppo di una rete europea dell’idrogeno.

Il gruppo prevede una crescita media annua del 7,4% per i suoi utili core rettificati nel periodo rispetto al 7% previsto dal piano

precedente ed un utile netto rettificato che aumenterà in media di circa il 4% ogni anno, promessa anche una crescita minima del

dividendo annuo del 3% (a partire dal pagamento sui risultati del 2024). Il 22 Gennaio è stato staccato il dividendo di 0,113

centesimi per azione. Si prevede che il debito netto salirà a 19 miliardi di euro entro il 2027 con un aumento previsto del 2.6% del

costo medio Parte degli investimenti saranno dedicati alla Linea Adriatico, il nuovo gasdotto che aumenterà la capacità di trasporto

del gas dal Sud – dove il carburante arriva dall’Africa – al Nord e poi all’estero.

A Piazza Affari il titolo SNAM ha chiuso ieri a 4.5140 (-0.33%) e si trova sostanzialmente sul valore di apertura del 2023: 4.55Euro.

Da inizio 2024 vi è un aumento della volatilità, che ha portato i prezzi a toccare 4.9080Euro il 16gennaio, per poi scendere a

4.417Euro il 29/gennaio L’anno scorso l’oscillazione è avvenuta tra massimi a 5.1960/5.1760Euro (toccati in aprile e maggio) e

minimi a 4.2710Euro raggiunti in ottobre (-17.80%). Attualmente inserito in una lentissima fase laterale molto elaborata. Le

proiezioni indicano risalite a 4.60/4.70Euro (successivo sui 5.00Euro) e ripiegamenti a 4.25euro (pullback, vedi grafico). In ottica piu ampia è latente anche il raggiungimento dei 3.95Euro.